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Mariani Colombo arbitriGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Serie A, wasit pekan ke-8: Colombo pimpin Napoli-Roma, Mariani untuk Inter-Fiorentina. Seluruh pilihan Orsato

Serie A
Torino vs Monza
Torino
Monza
Cagliari vs Bologna
Cagliari
Bologna
Como vs Sassuolo
Como
Sassuolo
SSC Napoli vs Roma
SSC Napoli
Roma
Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913
Atalanta vs Frosinone
Atalanta
Frosinone
Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus
Udinese vs AC Milan
Udinese
AC Milan
Sassuolo vs Lazio
Roma vs Cagliari
Torino vs Como
Venezia vs Inter
Venezia
Inter
AC Milan vs Bologna
Parma Calcio 1913 vs Udinese
Monza vs SSC Napoli
Genoa vs Juventus
Genoa
Inter vs Fiorentina
Fiorentina

Semua keputusan wasit pada pekan kedelapan liga

AIA (Associazione Italiana Arbitri) telah mengumumkan penunjukan wasit untuk pekan ke-8 Serie A 2026/27. Ada dua laga besar dalam jadwal. Orsato memilih menugaskan Napoli-Roma kepada Andrea Colombo asal Como. Laga penting lainnya, Inter-Fiorentina, dipercayakan kepada Mariani, salah satu wasit paling berpengalaman yang tersedia. Berikut seluruh penunjukan wasitnya.


  • Torino vs Monza, Jumat 23/10 pukul 20.45

    ZANOTTI

    LO CICERO – LAGHEZZA

    IV:      MASSA

    VAR:     MASSIMI

    AVAR:      CAMPLONE

  • Cagliari – Bologna, Sabtu 24/10 pukul 15.00

    BONACINA

    CECCONI – VECCHI

    WASIT KEEMPAT:      LA PENNA

    VAR:     VOLPI

    AVAR:      DI PAOLO

  • Como – Sassuolo, Sabtu 24/10 pukul 15.00

    DI MARCO

    MORO – CORTESE

    IV:       COLLU

    VAR:      PICCININI

    AVAR:       FABBRI

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  • Napoli - Roma, Sabtu 24/10 pukul 18.00

    COLOMBO

    BINDONI – ROSSI M.

    IV:     SACCHI J.L.

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:     MERAVIGLIA

  • Lazio vs Parma, Sabtu 24/10 pukul 20.45

    ARENA

    CECCON – CEOLIN

    IV:      DOVERI

    VAR:     SANTORO

    AVAR:    MAZZOLENI

  • INTER – FIORENTINA, Minggu 25/10 pukul 12.30

    MARIANI

    ALASSIO – ROSSI C.

    IV:     ZUFFERLI

    VAR:     FABBRI

    AVAR:      SANTORO

  • Atalanta vs Frosinone, Minggu 25/10 pukul 15.00

    MARINELLI

    BACCINI – ROSSI L.

    Wasit keempat:     PAIRETTO

    VAR:     DIONISI

    AVAR:     GARIGLIO

  • Genoa - Venezia, Minggu 25/10 pukul 15.00

    SOZZA

    PASSERI – TRINCHIERI

    IV:     MARCHETTI

    VAR:     DI PAOLO

    AVAR:       PRONTERA

  • LECCE - JUVENTUS, Minggu 25/10 pukul 18.00

    MARESCA

    MONDIN - BARONE

    IV:       FELICIANI

    VAR:      PATERNA

    AVAR:      BARONI

  • Udinese vs AC Milan, Minggu 25 Oktober pukul 20.45

    MARCENARO

    COLAROSSI – COSTANZO

    IV:     AYROLDI

    VAR:    PEZZUTO

    AVAR:      AURELIANO