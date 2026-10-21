AIA (Associazione Italiana Arbitri) telah mengumumkan penunjukan wasit untuk pekan ke-8 Serie A 2026/27. Ada dua laga besar dalam jadwal. Orsato memilih menugaskan Napoli-Roma kepada Andrea Colombo asal Como. Laga penting lainnya, Inter-Fiorentina, dipercayakan kepada Mariani, salah satu wasit paling berpengalaman yang tersedia. Berikut seluruh penunjukan wasitnya.
Serie A, wasit pekan ke-8: Colombo pimpin Napoli-Roma, Mariani untuk Inter-Fiorentina. Seluruh pilihan Orsato
Torino vs Monza, Jumat 23/10 pukul 20.45
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
Cagliari – Bologna, Sabtu 24/10 pukul 15.00
BONACINA
CECCONI – VECCHI
WASIT KEEMPAT: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
Como – Sassuolo, Sabtu 24/10 pukul 15.00
DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
Napoli - Roma, Sabtu 24/10 pukul 18.00
COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
Lazio vs Parma, Sabtu 24/10 pukul 20.45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
INTER – FIORENTINA, Minggu 25/10 pukul 12.30
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
Atalanta vs Frosinone, Minggu 25/10 pukul 15.00
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
Wasit keempat: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
Genoa - Venezia, Minggu 25/10 pukul 15.00
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE - JUVENTUS, Minggu 25/10 pukul 18.00
MARESCA
MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
Udinese vs AC Milan, Minggu 25 Oktober pukul 20.45
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
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