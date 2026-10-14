FROSINONE – SASSUOLO Jumat, 16 Oktober pukul 20.45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Sabtu, 17 Oktober pukul 15.00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
IV: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER Sabtu, 17 Oktober pukul 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA Sabtu, 17 Oktober pukul 20.45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
IV: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE Minggu, 18 Oktober pukul 12.30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO Minggu, 18 Oktober pukul 15.00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
AC MILAN – ATALANTA Minggu, 18 Oktober pukul 18.00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO Minggu, 18 Oktober pukul 20.45
MASSA
ALASSIO – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Senin, 19 Oktober pukul 18.30
CALZAVARA
PERROTTI - SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
PARMA – TORINO Senin, 19 Oktober pukul 20.45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
IV: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA