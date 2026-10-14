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Daniele DoveriGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Serie A, wasit: Doveri pimpin Bologna kontra Inter, Massa pimpin Juventus kontra Lazio. Seluruh penunjukan wasit

Serie A

Jadwal dan wasit pekan ketujuh Serie A

Berikut penunjukan wasit untuk pekan ketujuh Serie A, yang berlangsung dari Jumat hingga Senin. Doveri ditunjuk memimpin laga juara Italia, Inter, yang memuncaki klasemen bersama Lazio, di markas Bologna, dengan Gariglio bertugas sebagai VAR. Laga besar juga menanti pemuncak klasemen lainnya: Massa ditunjuk memimpin Juventus-Lazio, dengan Meraviglia bertugas sebagai VAR. Roma-Genoa akan dipimpin Abisso, sementara Chiffi ditunjuk untuk Milan-Atalanta.



Berikut daftar lengkap penunjukan wasit


  • FROSINONE – SASSUOLO Jumat, 16 Oktober pukul 20.45

    MARCHETTI

    TRINCHIERI – LAUDATO

    IV: MARIANI

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: VOLPI


    VENEZIA – NAPOLI Sabtu, 17 Oktober pukul 15.00

    SACCHI J.L.

    PALERMO – VECCHI

    IV: CREZZINI

    VAR: FABBRI

    AVAR: SANTORO


    BOLOGNA – INTER Sabtu, 17 Oktober pukul 18.00

    DOVERI

    ZINGARELLI – BERCIGLI

    IV: DI MARCO

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PICCININI


    ROMA – GENOA Sabtu, 17 Oktober pukul 20.45

    ABISSO

    TEGONI – MINIUTTI

    IV: COLLU

    VAR: PAIRETTO

    AVAR: MASSIMI


    UDINESE – LECCE Minggu, 18 Oktober pukul 12.30

    GUIDA

    DEI GIUDICI – MOKHTAR

    IV: BONACINA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: BARONI


    FIORENTINA – COMO Minggu, 18 Oktober pukul 15.00

    DI BELLO

    BINDONI – MONACO

    IV: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: PEZZUTO


    AC MILAN – ATALANTA Minggu, 18 Oktober pukul 18.00

    CHIFFI

    MONDIN – YOSHIKAWA

    IV: SOZZA

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: PRONTERA


    JUVENTUS – LAZIO Minggu, 18 Oktober pukul 20.45

    MASSA

    ALASSIO – BERTI

    IV: MARESCA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: AURELIANO


    MONZA – CAGLIARI Senin, 19 Oktober pukul 18.30

    CALZAVARA

    PERROTTI - SCATRAGLI

    IV: PAIRETTO

    VAR: AURELIANO

    AVAR: DI VUOLO


    PARMA – TORINO Senin, 19 Oktober pukul 20.45

    AYROLDI

    COLAROSSI – RINALDI

    IV: ARENA

    VAR: DIONISI

    AVAR: MERAVIGLIA



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