Serie A, Tim Terbaik Pekan ke-29: Kualitas menjadi kunci dengan Politano, Yildiz, dan Gudmundsson. Dodo tampil gemilang, debut bagi Caracciolo

Okoye 7: Lebih dari sekadar satu penyelamatan krusial, dia adalah yang terbaik di timnya

Caracciolo 8: Pertandingan yang akan lama diingat. Di lini pertahanan, ia adalah tembok yang kokoh, namun hari ini ia menorehkan sejarah dalam kariernya, dan siapa tahu juga untuk musim ini, di kotak penalti lawan, di mana ia berhasil mencetak dua gol yang penuh karakter.

Gila 7: membangun tembok di depan kotak penalti. Selalu tenang dalam memimpin barisan dan mengantisipasi Leao. Menjadi penentu di akhir pertandingan dengan dua tekel monumental di area penalti.

Ostigard 7,5: benar-benar tampil gemilang. Di lini belakang, ia menetralkan Orban, dan di kotak penalti lawan, ia mencetak gol sundulan untuk mengunci kemenangan.

Dodo 7,5: Samba bergema di Cremona. Gol kelas dunia dari pemain Brasil ini, yang mengelabui tiga pemain Cremonese dan mengalahkan Audero dengan kualitasnya. Inilah Dodo yang sesungguhnya: di mana dia selama ini?

Da Cunha 6,5 – Pemain dinamis dan tak terduga, berguna baik dalam serangan maupun pertahanan. Di akhir pertandingan, tendangannya juga membentur mistar gawang.

Taylor 6,5: Seharusnya dia lebih beruntung di babak pertama dengan tendangan kaki kirinya dari posisi yang agak miring yang membentur mistar gawang. Namun, dia tetap tampil bagus di kedua fase permainan.

Valle 7 – Saat maju ke depan, ia selalu menciptakan ancaman. Di babak pertama, ia menguji Svilar dan tak lama kemudian memberikan umpan silang sempurna untuk Sergi Roberto, yang lebih dulu disambar oleh Wesley. Dia kemudian memberikan assist yang menentukan untuk Douvikas.

Politano 7,5: Ia berjuang habis-habisan untuk mencetak gol, yang akhirnya tercipta di babak kedua melalui tendangan voli indah setelah tendangan sudut. Selebihnya, ia tampil penuh karakter, bahkan ketika di babak pertama tim kurang mendukungnya.

Yildiz 7,5: 30 menit pertama sebagai penyerang tengah dilalui dengan sangat sulit. Kemudian Spalletti menukarnya posisi dengan Boga dan Yildiz tampil berbeda: selalu menentukan di area akhir, umpan sempurna untuk Boga, dan banyak sekali aksi yang patut diperhatikan.

Gudmundsson 6,5: Pola permainan pemain Islandia ini sama dengan saat melawan Rakow: gigih dan kemudian, tiba-tiba, muncul kilasan sang juara. Namun, itu masih terlalu sedikit bagi siapa pun yang ingin menjadi nomor 10 Fiorentina.