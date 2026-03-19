Serie A, semua susunan pemain yang diperkirakan untuk pekan ke-30 liga: McTominay dan Kean sejak menit pertama? Rabiot dan Bastoni kembali, dilema posisi untuk Yildiz

Tersisa sembilan pertandingan lagi hingga akhir musim Serie A: pekan ke-30 dari 38 pertandingan akan dimulai, yang menjadi pekan terakhir sebelum jeda untuk playoff Piala Dunia yang melibatkan Tim Nasional Italia. Pertandingan akan dimulai pada Jumat, 20 Maret dengan laga Cagliari vs Napoli, dilanjutkan dengan Genoa vs Udinese, dan ditutup pada Minggu, 22 Maret dengan Fiorentina vs Inter.

Milan yang berada di peringkat kedua akan menjamu Torino, sementara dalam perebutan tiket Liga Champions, Como, Juventus, dan Roma dituntut meraih hasil maksimal masing-masing melawan Pisa, Sassuolo, dan Lecce.

JADWAL

Jumat, 20 Maret

Pukul 18.30 - Cagliari vs Napoli - DAZN

Pukul 20.45 - Genoa vs Udinese - DAZN/Sky

Sabtu, 21 Maret

Pukul 15.00 - Parma vs Cremonese - DAZN

Pukul 18.00 - Milan vs Torino - DAZN

Pukul 20.45 - Juventus vs Sassuolo - DAZN/Sky

Minggu, 22 Maret

Pukul 12.30 - Como vs Pisa - DAZN

Pukul 15.00 - Atalanta vs Verona - DAZN

Pukul 15.00 - Bologna vs Lazio - DAZN

Pukul 18.00 - Roma vs Lecce - DAZN/Sky

Pukul 20.45 - Fiorentina vs Inter - DAZN

