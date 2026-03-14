Serie A: Semua susunan pemain yang diperkirakan untuk pekan ke-29 liga

Serie A kembali bergulir untuk pekan ke-29 liga: tim mana saja yang bertanding dan mana yang tidak.

Serie A kembali bergulir untuk pekanke-29 musim 2025/26. Pertandingan dimulai pada Jumat, 13 Maret, dan berakhir pada Senin, 16 Maret.

Pertandingan pertama adalah Torino vs Parma dengan skor 4-1 pada Jumat malam. Kemudian pada Sabtu, giliran Inter vs Atalanta pukul 15.00, Napolivs Lecce pukul 18.00, dan Udinese vs Juventus pukul 20.45. Hari Minggu dibuka dengan Verona vs Genoa, dilanjutkan dengan Pisa vs Cagliari dan Sassuolo vs Bologna pukul 15.00, Como vs Roma pukul 18.00, dan ditutup dengan Lazio vs Milan. Pertandingan penutup pada Senin adalah Cremonese vs Fiorentina.

  • TORINO-PARMA 4-1

    Jumat, 13 Maret pukul 20.45

    Pencetak gol: 3' babak pertama Simeone, 20' babak pertama Pellegrino, 10' babak kedua Ilkhan, Keita (gol bunuh diri), 46' babak kedua Zapata

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (digantikan oleh Marianucci pada menit ke-48 babak kedua); Pedersen, Ilkhan (dari menit ke-30 babak kedua Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (dari menit ke-48 babak kedua Anjorin); Adams (dari menit ke-17 babak kedua Zapata), Simeone (dari menit ke-30 babak kedua Kulenovic). Pelatih: D'Aversa.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (dari menit ke-18 babak kedua Valenti), Circati; Cremaschi (dari menit ke-11 babak pertama digantikan oleh Britschgi) (dari menit ke-33 babak kedua digantikan oleh Ondrejka), Ordonez (dari menit ke-18 babak kedua digantikan oleh Oristanio), Keita (dari menit ke-18 babak kedua digantikan oleh Estevez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Pelatih: Cuesta.

    Wasit: Maresca

    Kartu kuning: 14' babak kedua Ordonez, 14' babak kedua Del Prato, 32' babak kedua Strefezza, 40' babak kedua Kulenovic.

  • INTER-ATALANTA

    Sabtu, 14 Maret pukul 15.00

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Pelatih: Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Pelatih: Palladino.

  • NAPOLI-LECCE

    Sabtu, 14 Maret pukul 18.00

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Pelatih: Conte.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Pelatih: Di Francesco.

  • UDINESE-JUVENTUS

    Sabtu, 14 Maret pukul 20.45

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis. Pelatih: Runjaic.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Pelatih: Spalletti.

  • VERONA-GENOA

    Minggu, 15 Maret pukul 12.30

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Pelatih: Sammarco.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Colombo, Vitinha. Pelatih: De Rossi.

  • Pisa vs Cagliari

    Minggu, 15 Maret pukul 15.00

    PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Aebischer, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Pelatih: Hiljemark.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Pelatih: Pisacane.

  • SASSUOLO vs BOLOGNA

    Minggu, 15 Maret pukul 15.00

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Pelatih: Grosso.

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Pelatih: Italiano.

  • COMO–ROMA

    Minggu, 15 Maret pukul 18.00

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. Pelatih: Gasperini.

  • Lazio vs Milan

    Minggu, 15 Maret pukul 20.45

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Pelatih: Sarri.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. Pelatih: Allegri.

  • CREMONESE vs FIORENTINA

    Senin, 16 Maret pukul 20.45

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli. Pelatih: Nicola.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Pelatih: Vanoli.

