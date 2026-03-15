Berkat gol Diego Carlos sepuluh menit menjelang akhir pertandingan, Como mengalahkan Roma dalam laga head-to-head untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan dan melesat jauh dalam persaingan tiga tim bersama Giallorossi dan Juventus. Tim asuhan Fabregas ini meraih tiga poin dan sekaligus menjauh dari Roma serta menyalip Bianconeri, naik ke posisi keempat sendirian dengan 54 poin (terpaut 5 poin dari Napoli di posisi ketiga). Di posisi -1 ada Juventus yang memenangkan laga tandang mereka di putaran ini di Udine (gol oleh Boga), dan tiga poin di belakang Como ada Roma asuhan Gasperini, yang dengan kekalahan hari ini mencatatkan kekalahan kedua berturut-turut setelah kekalahan dari Genoa pada pekan lalu.
Serie A, perebutan tiket Liga Champions antara Como, Juventus, dan Roma: perbandingan klasemen dan jadwal
KALENDER COMO
Pertandingan Como berikutnya akan kembali digelar di kandang, melawan Pisa asuhan Hjliemark yang sedang berjuang menghindari degradasi. Kemudian, tim asuhan Fabregas akan bertandang ke Udine pada 6 April sebelum lagabesar melawan Inter yang dijadwalkan di Sinigaglia pada akhir pekan 11–12 April. Pertandingan liga terakhir sebelum leg kedua semifinal Coppa Italia (kembali melawan Inter pada 21 April pukul 21.00, dengan skor 0-0 pada leg pertama) dijadwalkan di Reggio Emilia melawan Sassuolo, yang akan dimainkan pada akhir pekan 18/19 April. Jika Como lolos ke final Coppa Italia, final dijadwalkan pada 13 Mei, di antara laga tandang ke Verona dan laga kandang melawan Parma.
JADWAL COMO
22 Maret pukul 12.30: Como-Pisa
6 April pukul 15.00: Udinese-Como
11/12 April: Como vs Inter
18/19: Sassuolo-Como
21 April pukul 21.00: Inter-Como (Piala Italia)
25/26 April: Genoa-Como
2/3 Mei: Como vs Napoli
9/10 Mei: Verona-Como
13 Mei: final Coppa Italia (jika ada)
16/17 Mei: Como vs Parma
23/24 Mei: Cremonese vs Como
JADWAL JUVENTUS
Di antara tiga tim yang bersaing memperebutkan satu tempat di Liga Champions, Juventus adalah satu-satunya (untuk saat ini) yang harus fokus sepenuhnya pada liga domestik karena telah tersingkir dari Liga Champions. Pertandingan berikutnya bagi Bianconeri akan digelar pada Sabtu, 21 Maret pukul 20.45 di Torino melawan Sassuolo yang dilatih oleh mantan pemain Fabio Grosso. Pada 6 April, mereka akan kembali bermain di kandang pada pukul 18.00 melawan Genoa, dan pada akhir pekan 11/12 April, mereka akan bertandang ke Bergamo untuk menghadapi Atalanta. Pada hari berikutnya, tim asuhan Spalletti akan kembali bertanding di kandang, di Stadion, menjamu Bologna sebelum pertandingan besar di San Siro melawan Milan yang akan digelar antara Sabtu, 25 dan Minggu, 26 April.
JADWAL JUVENTUS
21 Maret pukul 20.45: Juventus-Sassuolo
6 April pukul 18.00: Juventus-Genoa
11/12 April: Atalanta-Juventus
18/19 April: Juventus vs Bologna
25/26 April: Milan vs Juventus
2/3 Mei: Juventus vs Verona
9/10 Mei: Lecce vs Juventus
16/17 Mei: Juventus vs Fiorentina
23/24 Mei: Torino vs Juventus
JADWAL ROMA
Setelah kekalahan dari Como, Roma akan melupakan hasiltersebut dan fokus pada leg kedua babak 16 besar Liga Europa yang dijadwalkan pada Kamis, 19 April pukul 21.00 di Olimpico melawan Bologna (pertandingan leg pertama berakhir imbang 1-1). Pada putaran berikutnya di liga, Giallorossi akan bertanding di kandang melawan Lecce pada Sabtu, 22 Maret pukul 18.00, kemudian bertandang ke San Siro untuk pertandingan besar melawan Inter pada Minggu, 5 April, dan pada putaran berikutnya akan menjamu Pisa antara Sabtu, 11 dan Minggu, 12 April. Kemudian mereka akan kembali bermain di kandang melawan Atalanta pada akhir pekan 18/19 April. Jika Roma lolos ke perempat final Liga Europa, dua leg pertandingan tersebut dijadwalkan pada Kamis, 9 April (leg pertama) dan 16 April (leg kedua): sehingga akan berlangsung setelah pertandingan melawan Inter dan sebelum laga melawan Atalanta.
JADWAL ROMA
19 Maret pukul 21.00: Roma-Bologna (Liga Europa)
22 Maret pukul 18.00: Roma-Lecce
5 April pukul 20.45: Inter-Roma
9 April: leg pertama perempat final Liga Europa (jika lolos)
11/12 April: Roma vs Pisa
16 April: leg kedua perempat final Liga Europa (jika ada)
18/19 April: Roma vs Atalanta
25/26 April: Bologna vs Roma
2/3 Mei: Roma vs Fiorentina
9/10 Mei: Parma vs Roma
16/17 Mei: Roma vs Lazio
23/24 Mei: Verona vs Roma