Serie A, perebutan tiket Liga Champions antara Como, Juventus, dan Roma: perbandingan klasemen dan jadwal

Setelah kekalahan dari Como, Roma akan melupakan hasiltersebut dan fokus pada leg kedua babak 16 besar Liga Europa yang dijadwalkan pada Kamis, 19 April pukul 21.00 di Olimpico melawan Bologna (pertandingan leg pertama berakhir imbang 1-1). Pada putaran berikutnya di liga, Giallorossi akan bertanding di kandang melawan Lecce pada Sabtu, 22 Maret pukul 18.00, kemudian bertandang ke San Siro untuk pertandingan besar melawan Inter pada Minggu, 5 April, dan pada putaran berikutnya akan menjamu Pisa antara Sabtu, 11 dan Minggu, 12 April. Kemudian mereka akan kembali bermain di kandang melawan Atalanta pada akhir pekan 18/19 April. Jika Roma lolos ke perempat final Liga Europa, dua leg pertandingan tersebut dijadwalkan pada Kamis, 9 April (leg pertama) dan 16 April (leg kedua): sehingga akan berlangsung setelah pertandingan melawan Inter dan sebelum laga melawan Atalanta.

JADWAL ROMA

19 Maret pukul 21.00: Roma-Bologna (Liga Europa)

22 Maret pukul 18.00: Roma-Lecce

5 April pukul 20.45: Inter-Roma

9 April: leg pertama perempat final Liga Europa (jika lolos)

11/12 April: Roma vs Pisa

16 April: leg kedua perempat final Liga Europa (jika ada)

18/19 April: Roma vs Atalanta

25/26 April: Bologna vs Roma

2/3 Mei: Roma vs Fiorentina

9/10 Mei: Parma vs Roma

16/17 Mei: Roma vs Lazio

23/24 Mei: Verona vs Roma