nico paz como

Serie A, nilai skuad: Como mengalami kenaikan terbesar, Juventus adalah satu-satunya klub besar yang mengalami penurunan

Analisis tren nilai pasar pemain tim-tim di liga utama Italia

Proyek Como, yang didukung oleh saudara-saudara Hartono dengan total investasi sekitar 390 juta euro, terus menjadi perbincangan hangat baik di dalam maupun di luar lapangan. Tujuannya sangat ambisius: membangun model sepak bola yang maju di wilayah tersebut, yang mampu mengintegrasikan olahraga, pariwisata, mode, media, dan gaya hidup. Sebuah ekosistem yang memandang lebih jauh dari sekadar sepak bola, namun tak terelakkan harus dimulai dari lapangan hijau.

Hasil olahraga tampaknya mengonfirmasi keunggulan jalur yang ditempuh. Posisi keempat sementara di Serie A sudah menjadi sinyal awal. Data penilaian skuad juga memperkuat interpretasi ini: menurut pengolahan data Football Benchmark, melalui analisis mendalam oleh Gazzetta dello Sport, Como adalah tim di antara tujuh besar liga yang mencatat pertumbuhan terbesar dalam nilai total skuad sejak awal musim.

Antara September dan Februari, nilai estimasi para pemain naik dari 268 menjadi 328 juta euro, dengan kenaikan sebesar 60 juta.Di posisi berikutnya ada Inter (+50 juta, dari 693 menjadi 743), sementara Milan naik 26 juta hingga mencapai 534. Atalanta (+18 juta, menjadi 405), Roma (+17 juta, menjadi 407), dan Napoli (+12 juta, menjadi 436) juga mengalami kenaikan. Satu-satunya klub besar yang mengalami penurunan adalah Juventus, yang kehilangan 15 juta, turun dari 658 menjadi 643.

  • BAGAIMANA NILAI-NILAI TERSEBUT DIHITUNG

    Perkiraan ini berasal dari Player Valuation Tool milik Football Benchmark, yang didasarkan pada model regresi linier yang dikembangkan melalui analisis ribuan transfer internasional. Sistem ini mempertimbangkan variabel-variabel seperti usia, posisi, masa berlaku kontrak, kewarganegaraan, performa individu dan bersama tim nasional, disiplin di lapangan, serta potensi komersial dan media.

    Nilai-nilai tersebut diperbarui empat atau lima kali per musim dan mencakup pemain yang telah bermain setidaknya 450 menit dalam 12 bulan terakhir. Dalam analisis ini, pemain dengan menit bermain yang tidak mencukupi pada pembaruan Februari terakhir dan mereka yang terlibat dalam bursa transfer Januari dikecualikan. Untuk pemain yang kontraknya habis pada Juni, nilai awal musim dipertahankan, guna memisahkan dampak performa olahraga dari sekadar masa berlaku kontrak.

  • COMO: PEMUDA DAN PENELITIAN BAKAT

    Pertumbuhan Como terutama didorong oleh pengembangan bakat-bakat muda. Contoh yang paling jelas adalah Nico Paz, yang nilainya melonjak dari 48 juta menjadi 74 juta dalam beberapa bulan. Klub ini membelinya pada tahun 2024 dari Real Madrid seharga 6 juta, dengan klausul yang memungkinkan klub Spanyol tersebut membelinya kembali seharga 10 juta tahun ini atau 11 juta pada tahun 2027.

    Transaksi serupa terjadi pada Ramon, yang dibeli seharga 2,5 juta dan kini diperkirakan bernilai sekitar 17 juta. Pemilik klub asal Indonesia terus berinvestasi, namun dengan pendekatan yang terarah: melalui jaringan pemandu bakat yang terstruktur, mereka mengidentifikasi pemain muda dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Contoh lainnya adalah Baturina, 23 tahun, yang dibeli dari Dinamo Zagreb seharga 18 juta ditambah bonus dan nilainya kini telah naik menjadi 36 juta.

  • SI BESAR

    Dengan nilai skuad yang diperkirakan mencapai 743 juta euro, Inter tetap menjadi tim terkaya di liga. Presiden Beppe Marotta menargetkan untuk mencapai angka simbolis satu miliar euro sebagai nilai total tim dalam jangka menengah hingga panjang. Para pemain dengan nilai tertinggi tetap Lautaro (79 juta), Bastoni (77), Barella (70), dan Thuram (68), namun kenaikan nilai yang paling mencolok adalah milik Pio Esposito, yang naik dari 17 menjadi 51 juta.

    Di Milan yang dipimpin oleh Leao (73 juta) dan Pulisic (57), keduanya stabil, kenaikan nilai kiper Maignan menonjol, naik dari 21 menjadi 34 juta, juga berkat perpanjangan kontrak. Saelemaekers juga mengalami kenaikan, dari 19 menjadi 27 juta setelah berhasil mendapatkan tempat di tim yang dilatih oleh Allegri.

    Atalanta menegaskan soliditas proyeknya dengan sebelas pemain yang bernilai di atas 20 juta. Gasperini, yang kini di Roma, terus menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan pemain: salah satu contoh paling jelas adalah Wesley, yang nilainya naik dari 24 menjadi 34 juta.

    Di Napoli, tiga pemain melampaui ambang batas 40 juta — Hojlund, McTominay, dan Buongiorno — sementara kenaikan paling signifikan terjadi pada Neres (dari 20 menjadi 31) dan Milinkovic-Savic (dari 9 menjadi 17).

    Juventus, di sisi lain, merupakan satu-satunya tim besar yang melawan tren. Lonjakan nilai Yildiz, yang naik dari 78 menjadi 91 juta, tidak cukup untuk mengimbangi penurunan tajam Openda, yang turun dari 70 menjadi 50 juta. Selain itu, Zhegrova tidak masuk dalam data Februari karena minimnya menit bermainnya musim ini.

