Serie A, nilai skuad: Como mengalami kenaikan terbesar, Juventus adalah satu-satunya klub besar yang mengalami penurunan

Proyek Como, yang didukung oleh saudara-saudara Hartono dengan total investasi sekitar 390 juta euro, terus menjadi perbincangan hangat baik di dalam maupun di luar lapangan. Tujuannya sangat ambisius: membangun model sepak bola yang maju di wilayah tersebut, yang mampu mengintegrasikan olahraga, pariwisata, mode, media, dan gaya hidup. Sebuah ekosistem yang memandang lebih jauh dari sekadar sepak bola, namun tak terelakkan harus dimulai dari lapangan hijau.

Hasil olahraga tampaknya mengonfirmasi keunggulan jalur yang ditempuh. Posisi keempat sementara di Serie A sudah menjadi sinyal awal. Data penilaian skuad juga memperkuat interpretasi ini: menurut pengolahan data Football Benchmark, melalui analisis mendalam oleh Gazzetta dello Sport, Como adalah tim di antara tujuh besar liga yang mencatat pertumbuhan terbesar dalam nilai total skuad sejak awal musim.

Antara September dan Februari, nilai estimasi para pemain naik dari 268 menjadi 328 juta euro, dengan kenaikan sebesar 60 juta.Di posisi berikutnya ada Inter (+50 juta, dari 693 menjadi 743), sementara Milan naik 26 juta hingga mencapai 534. Atalanta (+18 juta, menjadi 405), Roma (+17 juta, menjadi 407), dan Napoli (+12 juta, menjadi 436) juga mengalami kenaikan. Satu-satunya klub besar yang mengalami penurunan adalah Juventus, yang kehilangan 15 juta, turun dari 658 menjadi 643.