Pertandingan ke-30 Serie A
Milan-Torino 1-1
Pencetak gol: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
Pertandingan ke-30 Serie A
Milan-Torino 1-1
Pencetak gol: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Saat Anda berlangganan melalui tautan ini, kami akan menerima komisi
Menit ke-45 - Athekame masuk menggantikan Tomori yang mendapat kartu kuning.
BABAK KEDUA
45' - TORINO MENYAMAKAN SKOR! Tendangan Vlasic dari tepi kotak penalti, Maignan menepis bola ke tiang gawang, dan Simeone yang paling cepat menyambar bola untuk menyamakan kedudukan!
40' - Tendangan keras Pedersen dari tepi kotak penalti, lagi-lagi Pavlovic menggagalkannya dengan sundulan. Kemudian bendera diangkat, offside di awal serangan.
39' - Zapata berbalik di kotak penalti, Maignan menyelamatkan semuanya!
37' - GOL LUAR BIASA DARI PAVLOVIC! Tendangan setinggi pinggang yang melewati Paleari, menyentuh mistar gawang, dan masuk ke gawang!
36' - Tendangan keras Rabiot dari jarak jauh, Paleari langsung merespons dan menepisnya.
30' - Gineitis menendang dari jarak jauh, tendangan dibelokkan tetapi Maignan tidak terkejut.
15' - Maignan menyelamatkan Milan dengan menghalau bola ke sudut gawang setelah sundulan berbahaya dari Ismaijli
13' - Umpan silang dari Pedersen, Maignan keluar tanpa hasil dan Vlasic nyaris saja mencetak gol dari jarak dekat.
9' - Kartu kuning pertama diberikan kepada Tomori yang menghentikan serangan balik Torino dengan menjatuhkan Gineitis.
6' - Pavlovic melompat lebih tinggi dari semua pemain saat tendangan sudut: bola melebar.
3' - Torino memulai dengan baik dengan menekan Milan di area pertahanan dan menghasilkan tendangan Gineitis yang diblok.
1' - Pertandingan dimulai!
BABAK PERTAMA
LAPORAN PERTANDINGAN
Milan-Torino 1-1
Pencetak Gol: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
Kartu kuning: Tomori 9' (M)
Dikeluarkan:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Pelatih: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Pelatih: D'Aversa.