Serie A, Milan vs Torino LIVE 1-1: Babak kedua dimulai! Athekame masuk menggantikan Tomori yang mendapat kartu kuning

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG pertandingan antara Milan dan Torino dalam rangka pekan ke-30 Serie A

Pertandingan ke-30 Serie A


Milan-Torino 1-1

Pencetak gol: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    Menit ke-45 - Athekame masuk menggantikan Tomori yang mendapat kartu kuning.

    BABAK KEDUA

    45' - TORINO MENYAMAKAN SKOR! Tendangan Vlasic dari tepi kotak penalti, Maignan menepis bola ke tiang gawang, dan Simeone yang paling cepat menyambar bola untuk menyamakan kedudukan!

    40' - Tendangan keras Pedersen dari tepi kotak penalti, lagi-lagi Pavlovic menggagalkannya dengan sundulan. Kemudian bendera diangkat, offside di awal serangan.

    39' - Zapata berbalik di kotak penalti, Maignan menyelamatkan semuanya!

    37' - GOL LUAR BIASA DARI PAVLOVIC! Tendangan setinggi pinggang yang melewati Paleari, menyentuh mistar gawang, dan masuk ke gawang!

    36' - Tendangan keras Rabiot dari jarak jauh, Paleari langsung merespons dan menepisnya.

    30' - Gineitis menendang dari jarak jauh, tendangan dibelokkan tetapi Maignan tidak terkejut.

    15' - Maignan menyelamatkan Milan dengan menghalau bola ke sudut gawang setelah sundulan berbahaya dari Ismaijli

    13' - Umpan silang dari Pedersen, Maignan keluar tanpa hasil dan Vlasic nyaris saja mencetak gol dari jarak dekat.

    9' - Kartu kuning pertama diberikan kepada Tomori yang menghentikan serangan balik Torino dengan menjatuhkan Gineitis.

    6' - Pavlovic melompat lebih tinggi dari semua pemain saat tendangan sudut: bola melebar.

    3' - Torino memulai dengan baik dengan menekan Milan di area pertahanan dan menghasilkan tendangan Gineitis yang diblok.

    1' - Pertandingan dimulai!

    BABAK PERTAMA

  • LAPORAN PERTANDINGAN DAN SUSUNAN PEMAIN RESMI

    LAPORAN PERTANDINGAN


    Milan-Torino 1-1


    Pencetak Gol: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)


    Kartu kuning: Tomori 9' (M)


    Dikeluarkan:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Pelatih: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Pelatih: D'Aversa.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL