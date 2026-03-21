Menit ke-45 - Athekame masuk menggantikan Tomori yang mendapat kartu kuning.

BABAK KEDUA

45' - TORINO MENYAMAKAN SKOR! Tendangan Vlasic dari tepi kotak penalti, Maignan menepis bola ke tiang gawang, dan Simeone yang paling cepat menyambar bola untuk menyamakan kedudukan!

40' - Tendangan keras Pedersen dari tepi kotak penalti, lagi-lagi Pavlovic menggagalkannya dengan sundulan. Kemudian bendera diangkat, offside di awal serangan.

39' - Zapata berbalik di kotak penalti, Maignan menyelamatkan semuanya!

37' - GOL LUAR BIASA DARI PAVLOVIC! Tendangan setinggi pinggang yang melewati Paleari, menyentuh mistar gawang, dan masuk ke gawang!

36' - Tendangan keras Rabiot dari jarak jauh, Paleari langsung merespons dan menepisnya.

30' - Gineitis menendang dari jarak jauh, tendangan dibelokkan tetapi Maignan tidak terkejut.

15' - Maignan menyelamatkan Milan dengan menghalau bola ke sudut gawang setelah sundulan berbahaya dari Ismaijli

13' - Umpan silang dari Pedersen, Maignan keluar tanpa hasil dan Vlasic nyaris saja mencetak gol dari jarak dekat.

9' - Kartu kuning pertama diberikan kepada Tomori yang menghentikan serangan balik Torino dengan menjatuhkan Gineitis.

6' - Pavlovic melompat lebih tinggi dari semua pemain saat tendangan sudut: bola melebar.

3' - Torino memulai dengan baik dengan menekan Milan di area pertahanan dan menghasilkan tendangan Gineitis yang diblok.

1' - Pertandingan dimulai!

BABAK PERTAMA