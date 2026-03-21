Serie A, Milan vs Torino LIVE 0-0: Kartu kuning pertama untuk Tomori. Ismailji menyundul bola, Maignan berhasil menepisnya

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG pertandingan antara Milan dan Torino dalam rangka pekan ke-30 Serie A

Allegri mengatakannya dalam konferensi pers: lini serang Rossoneri harus memberikan dorongan bagi tim, dengan para pemainnya dituntut untuk kembali mencetak gol hari ini melawan Torino setelah kekalahan telak di Roma melawan Lazio. Milan harus bermain tanpa Leao yang cedera dan bahkan tidak dipanggil: karena itu, salah satu dari Fullkrug atau Nkunku akan mendapat kesempatan untuk naik peringkat di lini depan bersama Pulisic yang biasa. Rossoneri harus kembali meraih kemenangan, mengingat Napoli yang saat ini berada di atas mereka, setelah menang tandang di Cagliari kemarin. Di hadapan Allegri ada Torino asuhan Roberto D'Aversa yang telah kembali tenang berkat dua kemenangan atas Lazio dan Parma, diselingi satu kekalahan dari Napoli.

Milan-Torino 0-0

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    15' - Maignan menyelamatkan Milan dengan menghalau bola ke sudut gawang setelah sundulan berbahaya dari Ismaijli

    13' - Umpan silang dari Pedersen, Maignan gagal menghalau bola dan Vlasic nyaris mencetak gol dari jarak dekat.

    9' - Kartu kuning pertama diberikan kepada Tomori yang menghentikan serangan balik Torino dengan menjatuhkan Gineitis.

    6' - Pavlovic melompat lebih tinggi dari semua pemain saat tendangan sudut: bola melebar.

    3' - Torino memulai dengan baik dengan menekan Milan di area pertahanan dan menghasilkan tendangan Gineitis yang diblok.

    1' - Pertandingan dimulai!

    BABAK PERTAMA

  • LAPORAN PERTANDINGAN DAN SUSUNAN PEMAIN RESMI

    LAPORAN PERTANDINGAN


    Kartu kuning: Tomori 9' (M)


    Dikeluarkan:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Pelatih: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Pelatih: D'Aversa.

