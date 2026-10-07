Jeda panjang untuk laga tim nasional akhirnya tuntas dan setelah 3 pekan penuh terhenti, 20 tim Serie A kita siap kembali ke lapangan, saling berhadapan, dan berusaha menghidupkan lagi perjalanan mereka dalam rangkaian laga padat yang akan berlangsung lama antara liga dan kompetisi piala. Dan Serie A akan kembali dengan gebrakan, dengan jadwal pekan ke-6 musim 2026/2027 yang akan menyajikan begitu banyak kejutan.

Selama jeda tersebut, banyak hierarki memang telah berubah, beberapa pemain terpaksa menepi, dan banyak lainnya telah pulih dari cedera. Karena itu para pelatih akan dihadapkan pada pilihan yang rumit dan sulit, yang tidak menutup kemungkinan perubahan formasi, pencoretan nama-nama kurang lebih besar, serta dengan perhatian pada banyaknya jadwal berdekatan.

Dimulai pada Sabtu 10 Oktober pukul 15.00 dengan Genoa vs Fiorentina, yang akan disusul pada pukul 18.00 oleh laga kandang Inter melawan Parma dan Napoli yang akan menjamu Frosinone dengan kembali diperkuat Scott McTominay. Big match dijadwalkan pada Minggu 11 Oktober pukul 12.30 dengan super duel Como vs Roma.

AC Milan dan Juventus menutup rangkaian laga hari Minggu, keduanya sama-sama tandang, masing-masing pada pukul 18.00 di markas Sassuolo dan pukul 20.45 di markas Cagliari. Pada Senin ada laga penutup Atalanta vs Venezia dan Torino vs Udinese.





Berikut semua prediksi susunannya.