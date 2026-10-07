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cm grafica probabili formazioni serie a 26 27 kolo muani goncalo ramos mastantuono 16 9Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Serie A kembali, prediksi susunan pemain pekan ke-6: Kolo Muani, Calhanoglu, dan Ramos jadi starter, Lautaro, Alajbegovic, dan Wesley masih diragukan. McTominay langsung jadi starter?

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
Sassuolo vs AC Milan
Sassuolo
AC Milan
Cagliari vs Juventus
Cagliari
Juventus
Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina
SSC Napoli vs Frosinone
SSC Napoli
Frosinone
Como vs Roma
Como
Roma
Lecce vs Bologna
Lecce
Bologna
Lazio vs Monza
Lazio
Monza
Atalanta vs Venezia
Atalanta
Venezia
Torino vs Udinese
Torino
Udinese

Ke-20 tim kembali berlaga di kasta tertinggi Liga Italia sebelum jeda internasional.

Jeda panjang untuk laga tim nasional akhirnya tuntas dan setelah 3 pekan penuh terhenti, 20 tim Serie A kita siap kembali ke lapangan, saling berhadapan, dan berusaha menghidupkan lagi perjalanan mereka dalam rangkaian laga padat yang akan berlangsung lama antara liga dan kompetisi piala. Dan Serie A akan kembali dengan gebrakan, dengan jadwal pekan ke-6 musim 2026/2027 yang akan menyajikan begitu banyak kejutan.

Selama jeda tersebut, banyak hierarki memang telah berubah, beberapa pemain terpaksa menepi, dan banyak lainnya telah pulih dari cedera. Karena itu para pelatih akan dihadapkan pada pilihan yang rumit dan sulit, yang tidak menutup kemungkinan perubahan formasi, pencoretan nama-nama kurang lebih besar, serta dengan perhatian pada banyaknya jadwal berdekatan.

Dimulai pada Sabtu 10 Oktober pukul 15.00 dengan Genoa vs Fiorentina, yang akan disusul pada pukul 18.00 oleh laga kandang Inter melawan Parma dan Napoli yang akan menjamu Frosinone dengan kembali diperkuat Scott McTominay. Big match dijadwalkan pada Minggu 11 Oktober pukul 12.30 dengan super duel Como vs Roma.

AC Milan dan Juventus menutup rangkaian laga hari Minggu, keduanya sama-sama tandang, masing-masing pada pukul 18.00 di markas Sassuolo dan pukul 20.45 di markas Cagliari. Pada Senin ada laga penutup Atalanta vs Venezia dan Torino vs Udinese.


Berikut semua prediksi susunannya.

  • GENOA-FIORENTINA Sabtu 10 Oktober, pukul 15.00

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Osmajic. Pelatih: De Rossi


    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. Pelatih: Vanoli

  • INTER-PARMA Sabtu 10 Oktober, pukul 18.00

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. Pelatih: Chivu


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. Pelatih: Gilardino

  • NAPOLI-FROSINONE Sabtu 10 Oktober, pukul 20.45

    NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Pelatih: Allegri


    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Pelatih: Alvini

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  • COMO-ROMA Minggu 11 Oktober, pukul 12.30

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Lulli; Mora, Dybala; Malen. Pelatih: Gasperini

  • LAZIO-MONZA Minggu, 11 Oktober, pukul 15.00

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Pelatih: Gattuso


    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Pelatih: Juric

  • LECCE-BOLOGNA Minggu 11 Oktober, pukul 15.00

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Pelatih: Di Francesco


    BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Pelatih: Palladino

  • SASSUOLO-AC MILAN Minggu 11 Oktober, pukul 18.00

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Pelatih: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. Pelatih: Amorim

  • CAGLIARI-JUVENTUS Minggu 11 Oktober, pukul 20.45

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. Pelatih: Pisacane


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Pelatih: Spalletti

  • ATALANTA-VENEZIA Senin 12 Oktober, pukul 18.30

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Pelatih: Sarri


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. Pelatih: Stroppa

  • TORINO-UDINESE Senin 12 Oktober, pukul 20.45

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. Pelatih: Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Pelatih: Runjaic