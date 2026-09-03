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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Serie A, jadwal laga lebih awal dan laga penutup dari pekan ke-6 hingga pekan ke-12: Milan-Inter pada Sabtu malam 31 Oktober, sehari kemudian Juventus-Napoli

Serie A

Jadwal terperinci kompetisi Serie A pada Oktober dan November

Lega Serie A telah mengumumkan jadwal laga yang dimajukan dan diundur yang akan dimainkan dari pekan keenam hingga pekan ke-12 kompetisi kasta tertinggi. Napoli-Roma akan digelar pada Sabtu 24 Oktober pukul 18.00, derby Milan Milan-Inter dimajukan ke Sabtu 31 Oktober pukul 20.45, sementara sehari setelahnya, 1 November, akan ada Juventus-Napoli pada pukul 20.45.



  • Pekan ke-6

    Sabtu, 10 Oktober 2026

    Pukul 15.00: Genoa-Fiorentina

    Pukul 18.00: Inter-Parma

    Pukul 20.45: Napoli-Frosinone

    Minggu, 11 Oktober 2026

    Pukul 12.30: Como-Roma

    Pukul 15.00: Lazio-Monza

    Pukul 15.00: Lecce-Bologna

    Pukul 18.00: Sassuolo-Milan

    Pukul 20.45: Cagliari-Juventus

    Senin, 12 Oktober 2026

    Pukul 18.30: Atalanta-Venezia

    Pukul 20.45: Torino-Udinese


    • Iklan

  • Pekan ke-7

    Jumat, 16 Oktober 2026

    Pukul 18.30: Frosinone-Sassuolo

    Pukul 20.45: Monza-Cagliari

    Sabtu, 17 Oktober 2026

    Pukul 15.00: Venezia-Napoli

    Pukul 18.00: Bologna-Inter

    Pukul 20.45: Roma-Genoa

    Minggu, 18 Oktober 2026

    Pukul 12.30: Udinese-Lecce

    Pukul 15.00: Fiorentina-Como

    Pukul 18.00: Milan-Atalanta

    Pukul 20.45: Juventus-Lazio

    Senin, 19 Oktober 2026

    Pukul 20.45: Parma-Torino


  • Pekan ke-8

    Jumat, 23 Oktober 2026

    Pukul 20.45: Cagliari-Bologna

    Sabtu, 24 Oktober 2026

    Pukul 15.00: Como-Sassuolo

    Pukul 15.00: Torino-Monza

    Pukul 18.00: Napoli-Roma

    Pukul 20.45: Lazio-Parma

    Minggu, 25 Oktober 2026

    Pukul 12.30: Inter-Fiorentina

    Pukul 15.00: Atalanta-Frosinone

    Pukul 15.00: Genoa-Venezia

    Pukul 18.00: Lecce-Juventus

    Pukul 20.45: Udinese-Milan

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  • PEKAN KE-9 (Laga tengah pekan)

    Selasa, 27 Oktober 2026

    Pukul 18.30: Sassuolo-Lazio

    Pukul 20.45: Roma-Cagliari

    Pukul 20.45: Torino-Como

    Rabu, 28 Oktober 2026

    Pukul 18.30: Milan-Bologna

    Pukul 18.30: Parma-Udinese

    Pukul 18.30: Venezia-Inter

    Pukul 20.45: Genoa-Juventus

    Pukul 20.45: Monza-Napoli

    Kamis, 29 Oktober 2026

    Pukul 18.30: Frosinone-Lecce

    Pukul 20.45: Fiorentina-Atalanta


  • Pekan ke-10

    Sabtu, 31 Oktober 2026

    Pukul 15.00: Bologna-Monza

    Pukul 18.00: Udinese-Roma

    Pukul 20.45: Milan-Inter

    Minggu, 1 November 2026

    Pukul 12.30: Como-Venezia

    Pukul 15.00: Frosinone-Torino

    Pukul 15.00: Lazio-Cagliari

    Pukul 18.00: Lecce-Genoa

    Pukul 20.45: Juventus-Napoli

    Senin, 2 November 2026

    Pukul 18.30: Sassuolo-Fiorentina

    Pukul 20.45: Atalanta-Parma


  • PEKAN KE-11

    Jumat 6 November 2026

    Pukul 20.45: Torino-Lecce

    Sabtu 7 November 2026

    Pukul 15.00: Cagliari-Frosinone

    Pukul 15.00: Venezia-Udinese

    Pukul 18.00: Parma-Bologna

    Pukul 20.45: Roma-Sassuolo

    Minggu 8 November 2026

    Pukul 12.30: Napoli-Lazio

    Pukul 15.00: Genoa-Milan

    Pukul 15.00: Monza-Atalanta

    Pukul 18.00: Inter-Como

    Pukul 20.45: Fiorentina-Juventus

  • Pekan ke-12

    Sabtu, 21 November 2026

    Pukul 15.00: Como-Cagliari

    Pukul 15.00: Lazio-Lecce

    Pukul 18.00: Parma-Roma

    Pukul 20.45: Napoli-Torino

    Minggu, 22 November 2026

    Pukul 12.30: Sassuolo-Genoa

    Pukul 15.00: Milan-Frosinone

    Pukul 18.00: Bologna-Udinese

    Pukul 20.45: Atalanta-Inter

    Senin, 23 November 2026

    Pukul 18.30: Monza-Fiorentina

    Pukul 20.45: Juventus-Venezia