Lega Serie A telah mengumumkan jadwal laga yang dimajukan dan diundur yang akan dimainkan dari pekan keenam hingga pekan ke-12 kompetisi kasta tertinggi. Napoli-Roma akan digelar pada Sabtu 24 Oktober pukul 18.00, derby Milan Milan-Inter dimajukan ke Sabtu 31 Oktober pukul 20.45, sementara sehari setelahnya, 1 November, akan ada Juventus-Napoli pada pukul 20.45.
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Serie A, jadwal laga lebih awal dan laga penutup dari pekan ke-6 hingga pekan ke-12: Milan-Inter pada Sabtu malam 31 Oktober, sehari kemudian Juventus-Napoli
Pekan ke-6
Sabtu, 10 Oktober 2026
Pukul 15.00: Genoa-Fiorentina
Pukul 18.00: Inter-Parma
Pukul 20.45: Napoli-Frosinone
Minggu, 11 Oktober 2026
Pukul 12.30: Como-Roma
Pukul 15.00: Lazio-Monza
Pukul 15.00: Lecce-Bologna
Pukul 18.00: Sassuolo-Milan
Pukul 20.45: Cagliari-Juventus
Senin, 12 Oktober 2026
Pukul 18.30: Atalanta-Venezia
Pukul 20.45: Torino-Udinese
Pekan ke-7
Jumat, 16 Oktober 2026
Pukul 18.30: Frosinone-Sassuolo
Pukul 20.45: Monza-Cagliari
Sabtu, 17 Oktober 2026
Pukul 15.00: Venezia-Napoli
Pukul 18.00: Bologna-Inter
Pukul 20.45: Roma-Genoa
Minggu, 18 Oktober 2026
Pukul 12.30: Udinese-Lecce
Pukul 15.00: Fiorentina-Como
Pukul 18.00: Milan-Atalanta
Pukul 20.45: Juventus-Lazio
Senin, 19 Oktober 2026
Pukul 20.45: Parma-Torino
Pekan ke-8
Jumat, 23 Oktober 2026
Pukul 20.45: Cagliari-Bologna
Sabtu, 24 Oktober 2026
Pukul 15.00: Como-Sassuolo
Pukul 15.00: Torino-Monza
Pukul 18.00: Napoli-Roma
Pukul 20.45: Lazio-Parma
Minggu, 25 Oktober 2026
Pukul 12.30: Inter-Fiorentina
Pukul 15.00: Atalanta-Frosinone
Pukul 15.00: Genoa-Venezia
Pukul 18.00: Lecce-Juventus
Pukul 20.45: Udinese-Milan
PEKAN KE-9 (Laga tengah pekan)
Selasa, 27 Oktober 2026
Pukul 18.30: Sassuolo-Lazio
Pukul 20.45: Roma-Cagliari
Pukul 20.45: Torino-Como
Rabu, 28 Oktober 2026
Pukul 18.30: Milan-Bologna
Pukul 18.30: Parma-Udinese
Pukul 18.30: Venezia-Inter
Pukul 20.45: Genoa-Juventus
Pukul 20.45: Monza-Napoli
Kamis, 29 Oktober 2026
Pukul 18.30: Frosinone-Lecce
Pukul 20.45: Fiorentina-Atalanta
Pekan ke-10
Sabtu, 31 Oktober 2026
Pukul 15.00: Bologna-Monza
Pukul 18.00: Udinese-Roma
Pukul 20.45: Milan-Inter
Minggu, 1 November 2026
Pukul 12.30: Como-Venezia
Pukul 15.00: Frosinone-Torino
Pukul 15.00: Lazio-Cagliari
Pukul 18.00: Lecce-Genoa
Pukul 20.45: Juventus-Napoli
Senin, 2 November 2026
Pukul 18.30: Sassuolo-Fiorentina
Pukul 20.45: Atalanta-Parma
PEKAN KE-11
Jumat 6 November 2026
Pukul 20.45: Torino-Lecce
Sabtu 7 November 2026
Pukul 15.00: Cagliari-Frosinone
Pukul 15.00: Venezia-Udinese
Pukul 18.00: Parma-Bologna
Pukul 20.45: Roma-Sassuolo
Minggu 8 November 2026
Pukul 12.30: Napoli-Lazio
Pukul 15.00: Genoa-Milan
Pukul 15.00: Monza-Atalanta
Pukul 18.00: Inter-Como
Pukul 20.45: Fiorentina-Juventus
Pekan ke-12
Sabtu, 21 November 2026
Pukul 15.00: Como-Cagliari
Pukul 15.00: Lazio-Lecce
Pukul 18.00: Parma-Roma
Pukul 20.45: Napoli-Torino
Minggu, 22 November 2026
Pukul 12.30: Sassuolo-Genoa
Pukul 15.00: Milan-Frosinone
Pukul 18.00: Bologna-Udinese
Pukul 20.45: Atalanta-Inter
Senin, 23 November 2026
Pukul 18.30: Monza-Fiorentina
Pukul 20.45: Juventus-Venezia
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