Lega Serie A telah mengumumkan jadwal laga yang dimajukan dan diundur yang akan dimainkan dari pekan keenam hingga pekan ke-12 kompetisi kasta tertinggi. Napoli-Roma akan digelar pada Sabtu 24 Oktober pukul 18.00, derby Milan Milan-Inter dimajukan ke Sabtu 31 Oktober pukul 20.45, sementara sehari setelahnya, 1 November, akan ada Juventus-Napoli pada pukul 20.45.







