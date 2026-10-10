Serie A, Genoa-Fiorentina LANGSUNG

22' - Genoa nyaris menambah gol ketiga! El Shaarawy lewat tendangan bebas, De Gea melakukan penyelamatan ajaib.





15' - GENOA GANDAKAN KEUNGGULAN, MESSIAS! Osmajic yang begitu berbahaya melewati lawan di sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah dengan Ranieri gagal menghalau: pemain Brasil itu dengan sontekan di tengah kotak penalti menggandakan keunggulan.





8' - GENOA MEMECAH KEBUNTUAN, OSMAJIC! Ellertsson melepaskan tembakan dari sisi kiri, De Gea menepisnya tetapi bola jatuh ke kaki pemain Montenegro itu, yang dengan sepakan keras menyarangkan bola di bawah mistar dan mencetak gol ketiganya di liga musim ini.