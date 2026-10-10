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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Serie A, Genoa-Fiorentina LANGSUNG

Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Serie A

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Serie A, pekan ke-6

Genoa-Fiorentina 2-0

Pencetak gol: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G)


Setelah tiga pekan panjang jeda internasional, Serie A kembali bergulir dengan rangkaian pekan keenam di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, tempat pada pukul 15.00 Genoa asuhan Daniele De Rossi, yang masih tanpa kemenangan di liga, menjamu Fiorentina asuhan Paolo Vanoli, yang mulai bangkit setelah pemecatan Fabio Grosso. Tim Liguria itu berada di posisi kedua dari bawah klasemen, dengan baru satu poin diraih sejauh ini, sementara La Viola mengoleksi empat poin, tetapi tetap berada di papan bawah klasemen.


  • Gol dan momen-momen penting

    22' - Genoa nyaris menambah gol ketiga! El Shaarawy lewat tendangan bebas, De Gea melakukan penyelamatan ajaib.


    15' - GENOA GANDAKAN KEUNGGULAN, MESSIAS! Osmajic yang begitu berbahaya melewati lawan di sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah dengan Ranieri gagal menghalau: pemain Brasil itu dengan sontekan di tengah kotak penalti menggandakan keunggulan.


    8' - GENOA MEMECAH KEBUNTUAN, OSMAJIC! Ellertsson melepaskan tembakan dari sisi kiri, De Gea menepisnya tetapi bola jatuh ke kaki pemain Montenegro itu, yang dengan sepakan keras menyarangkan bola di bawah mistar dan mencetak gol ketiganya di liga musim ini.

  • Susunan pemain

    Genoa-Fiorentina 2-0

    Pencetak gol: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G)

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic. Pelatih: De Rossi

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Gnonto; Beto. Pelatih: Vanoli

    Kartu kuning: Ranieri (F), Oulai (F)

    Kartu merah:

    Assist: Osmajic (G)

    Wasit: Maresca

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