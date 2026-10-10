Serie A, Genoa-Fiorentina LANGSUNG

Serie A, pekan ke-6
Genoa-Fiorentina 2-0
Pencetak gol: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G)
Setelah tiga pekan panjang jeda internasional, Serie A kembali bergulir dengan rangkaian pekan keenam di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, tempat pada pukul 15.00 Genoa asuhan Daniele De Rossi, yang masih tanpa kemenangan di liga, menjamu Fiorentina asuhan Paolo Vanoli, yang mulai bangkit setelah pemecatan Fabio Grosso. Tim Liguria itu berada di posisi kedua dari bawah klasemen, dengan baru satu poin diraih sejauh ini, sementara La Viola mengoleksi empat poin, tetapi tetap berada di papan bawah klasemen.