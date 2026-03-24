Luigi De SiervoGetty Images
Emanuele Tramacere

Serie A, CEO De Siervo: "Kami tertekan oleh dominasi FIFA dan UEFA. Liga-liga kini berubah menjadi babak kualifikasi untuk turnamen piala"

Luigi De Siervo, direktur eksekutif Lega Serie A, memberikan wawancara panjang kepada Rivista Undici dan sekali lagi menyuarakan kekhawatiran terkait pembatasan tidak hanya pada jadwal pertandingan, tetapi juga visibilitas di tingkat internasional yang dialami liga-liga tersebut akibat kebijakan UEFA dan FIFA.


Dan risiko yang ditekankan oleh pejabat nomor dua di Via Rosellini, Milan, adalah bahwa liga-liga nasional akan dipandang sekadar sebagai babak kualifikasi awal untuk kompetisi Eropa dan tidak lebih dari itu.

  • KEBESARAN UEFA DAN FIFA

    "Serie A telah digelar selama lebih dari dua puluh tahun dengan 20 tim, jumlah klub yang sama dengan liga-liga papan atas di Spanyol dan Inggris. Di sisi lain, kita menyaksikan peningkatan jumlah pertandingan di tingkat Eropa dan internasional, di mana dominasi UEFA dan terutama FIFA berisiko menindas kompetisi-kompetisi nasional demi memberi ruang bagi turnamen-turnamen baru seperti Piala Dunia Antarklub, yang diselenggarakan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan semua pemangku kepentingan."

  • PREMIER TELAH MEMPERLUAS PENAWARAN TV-NYA

    "Tujuan dari lembaga-lembaga besar ini adalah untuk terus berkembang, sehingga semakin mendominasi jadwal yang sudah padat. Faktanya, liga-liga adalah elemen terakhir yang benar-benar demokratis dalam sistem ini. Bayangkan saja, demi bertahan di kancah domestik, Liga Premier telah memutuskan untuk memperluas penayangan televisi sebesar 20%, dengan menambah jumlah pertandingan yang disiarkan di Inggris"

  • KITA AKAN MENGGUGAT FIFA KE PENGADILAN

    "Asosiasi Liga-Liga Dunia, di mana saya menjabat sebagai wakil presiden, telah memutuskan untuk menggugat FIFA ke pengadilan atas tuduhan penyalahgunaan posisi dominan guna mencegah agar jadwal yang begitu padat tidak semakin merugikan kompetisi-kompetisi nasional. Kami memperjuangkan hal ini bukan semata-mata untuk menjaga tradisi kompetisi-kompetisi tersebut, melainkan demi menghormati para penonton kami."

  • RISIKO TIDAK Lolos ke Babak Kualifikasi Piala

    "Risikonya adalah bahwa liga-liga tersebut berubah menjadi sekadar babak kualifikasi awal untuk turnamen internasional, sehingga kehilangan daya tarik dan tradisinya, serta menghancurkan warisan klub dan kota yang mewakili sepak bola sebagaimana yang kita kenal selama ini"