Emanuele Tramacere

Serie A, berapa nilai sponsor jersey? Tak ada yang menandingi Inter dan Milan. Kebangkitan Roma, hanya Lazio yang tidak memilikinya

Bagaimana perolehan pendapatan dari sponsor jersey ke-20 tim Serie A?

Ada yang meningkat, ada yang stagnan, dan ada pula yang masih tertinggal. Serie A 2025/2026 telah menyaksikan banyak perubahan di bidang komersial, dengan 20 tim yang berlaga di liga utama Italia ini telah mengonfirmasi, mengubah, dan menerapkan kemitraan sponsor mereka pada salah satu aset terpenting yang mereka miliki: seragam pertandingan. 

Siapa yang mendapatkan penghasilan paling besar? Siapa dan bagaimana mereka berusaha untuk berkembang? Dan yang terpenting, siapa yang masih belum memiliki sponsor jersey? Analisis dari Gazzetta dello Sport menunjukkan bahwa angka-angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar klub sepak bola Eropa, dan bahwa untuk beberapa klub top kami, angkanya mengalami penurunan yang signifikan.

  • TIDAK ADA YANG SEPERTI INTER DAN MILAN, ROSSONERI AKAN MENJADI YANG TERATAS PADA MUSIM 2026/2027

    Di puncak daftar pendapatan dari sponsor utama jersey, Inter dan Milan berada di posisi yang sama. Nerazzurri menerima 30 juta euro dari Bettson dengan logo Bettson.sport (varian yang diizinkan sesuai undang-undang yang melarang sponsor langsung dari perusahaan taruhan). I Rossoneri menerima 30 juta euro dari Emirates, namun dengan perpanjangan kontrak terbaru yang baru saja ditandatangani, jumlah tersebut akan naik menjadi 35 juta euro mulai musim 2026/2027.

  • JUVENTUS MENGALAMI KEMUNDURAN, NAPOLI SEMAKIN MENINGKAT

    Penurunan drastis dialami Juventus yang kembali menampilkan logo Jeep di seragamnya, namun hal ini dilakukan setelah satu tahun tanpa sponsor (Save the Children tidak menghasilkan pendapatan), dan dengan angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 45 juta euro yang dijamin di masa lalu. Sponsor internal dari Exor menyumbang 19 juta euro musim ini dan 23 juta euro mulai musim depan. Jumlah yang diterima Napoli dari MSC juga akan meningkat pada musim depan, dengan logo MSC Crociere yang tahun ini bernilai 9 juta euro. 

  • ROMA TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN, LAZIO TANPA SPONSOR

    Berita terbaru ini berkaitan dengan Roma yang, seperti yang dilakukan Inter, mulai dari pertandingan terakhir melawan Como telah memperkenalkan sponsor barunya, Eurobet.live (situs berita dari merek taruhan Eurobet). Kesepakatan ini akan menghasilkan 8 juta euro untuk musim ini dan 13 juta euro mulai musim depan. Sementara sebagian ibu kota bersorak, di sisi lain tetap sunyi senyap dengan Claudio Lotito yang tidak menerima pendapatan dari sponsor jersey, dan Lazio-nya tetap menjadi satu-satunya dari 20 klub Serie A yang tidak memiliki mitra komersial di seragamnya.

  • SPONSOR "INTERNAL"

    Sponsor yang sangat besar adalah yang berasal dari perusahaan-perusahaan di bawah naungan holding keluarga. Contohnya adalah Mapei untuk Sassuolo yang menjamin dana sebesar 18 juta euro, serta Mediacom untuk Fiorentina, di mana keluarga almarhum Rocco Commisso menyalurkan dana sponsor sebesar 25 juta euro kepada Fiorentina. Angka yang dibayarkan oleh pabrik baja milik keluarga Arvedi kepada Cremonese pada musim terakhir Serie A sangat mengejutkan: 42 juta euro. Angka-angka ini belum diumumkan secara resmi untuk musim ini, namun jelas berada di luar batas pasar. 

  • YANG LAIN

    Pendapatan semua tim lainnya lebih rendah, dengan Saputo menyuntikkan 3 juta euro ke Bologna, Atalanta menerima 5 juta euro dari Lete, dan Cagliari menerima 3,6 juta euro dari Pemerintah Daerah Sardinia. 

    Daftar tim lainnya

    Torino - 2,35 juta (Suzuki)

    Parma - 1,5 juta (Prometeon)

    Udinese - 1,5 juta (Provinsi Friuli Venezia Giulia)

    Genoa - 1,2 juta (Pulsee)

    Verona - 1 juta (Aircash)

    Lecce - 1 juta (Deghi)

    Como - 1 juta (Uber)

    Pisa - 700 ribu euro (Cetilar yang juga mensponsori stadion). 

