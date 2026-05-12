Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
TSG Hoffenheim v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Serhou Guirassy ingin hengkang! Penyerang itu mengambil keputusan besar terkait transfer, sementara Borussia Dortmund khawatir klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, Arsenal, atau Barcelona akan mengaktifkan klausul khusus

Transfers
S. Guirassy
Borussia Dortmund
Bundesliga
Arsenal
Premier League
Manchester City
Liverpool
Barcelona
LaLiga

Penyerang Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, dilaporkan telah mengambil keputusan final untuk mencari tantangan baru di luar Signal Iduna Park pada musim panas ini. Meskipun memiliki catatan gol yang impresif dan kontrak yang berlaku hingga 2028, pemain internasional Guinea tersebut dikabarkan tidak puas dengan arah taktis tim saat ini di bawah asuhan pelatih kepala Niko Kovac.

  • Penyerang mencari tantangan baru

    Setelah dua musim yang gemilang di Westphalia, Guirassy telah memberitahu Dortmund tentang keinginannya untuk hengkang pada bursa transfer mendatang. Pemain berusia 30 tahun ini telah menjadi sorotan sejak kepindahannya seharga €18 juta dari VfB Stuttgart pada 2024, mencetak 59 gol dan memberikan 15 assist dalam 95 penampilan kompetitif. Namun, meskipun memiliki hubungan yang baik dengan staf pelatih, sang penyerang dilaporkan tidak puas dengan gaya permainan klub dan tetap ingin menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi.

    • Iklan
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    Kekecewaan taktis memicu pengunduran diri

    Menurut Sky Sports, keputusan penyerang produktif tersebut telah diambil setelah ia melakukan evaluasi internal terkait perannya dalam skema tim saat ini. Pemain internasional Guinea tersebut dikabarkan ingin hengkang dari Dortmund jika ada tawaran yang cocok pada musim panas ini. Meskipun mencatatkan 16 gol di Bundesliga musim ini, ia merasa kurang puas dengan pendekatan taktis tim, sehingga calon peraih Ballon d'Or 2025 ini memutuskan untuk memulai babak baru dalam kariernya.

  • Klub-klub papan atas waspada

    Dortmund berada dalam situasi yang genting akibat adanya klausul pelepasan senilai €50 juta yang dapat diaktifkan oleh sejumlah klub terkaya di Eropa. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan Arsenal semuanya memiliki opsi untuk mengaktifkan klausul pelepasan ini, meskipun belum ada yang melakukan langkah resmi hingga saat ini. Selain klub-klub raksasa tersebut, AC Milan, Tottenham Hotspur, dan Fenerbahce juga telah menunjukkan minat, meskipun pihak-pihak ini diharuskan untuk menegosiasikan biaya transfer secara langsung dengan BVB.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-DORTMUNDAFP

    Dortmund berjuang untuk mempertahankan bintang mereka

    Dortmund, yang saat ini berada di peringkat kedua Bundesliga, akan menutup musim domestik mereka dengan bertandang ke markas Werder Bremen pada Sabtu, 16 Mei. Guirassy menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak liga dengan 16 gol, dan mencari pengganti sekelasnya akan membutuhkan pengeluaran finansial yang sangat besar. Meskipun Lars Ricken dan Ole Book bertekad untuk meyakinkan striker andalan tersebut agar tetap bertahan, BVB menghadapi perjuangan berat melawan beberapa klub raksasa Eropa yang saat ini mengincar sang penyerang.