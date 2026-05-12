Serhou Guirassy ingin hengkang! Penyerang itu mengambil keputusan besar terkait transfer, sementara Borussia Dortmund khawatir klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, Arsenal, atau Barcelona akan mengaktifkan klausul khusus

Dortmund, yang saat ini berada di peringkat kedua Bundesliga, akan menutup musim domestik mereka dengan bertandang ke markas Werder Bremen pada Sabtu, 16 Mei. Guirassy menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak liga dengan 16 gol, dan mencari pengganti sekelasnya akan membutuhkan pengeluaran finansial yang sangat besar. Meskipun Lars Ricken dan Ole Book bertekad untuk meyakinkan striker andalan tersebut agar tetap bertahan, BVB menghadapi perjuangan berat melawan beberapa klub raksasa Eropa yang saat ini mengincar sang penyerang.