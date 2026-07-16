Serhou Guirassy diabaikan setelah Arsenal, Liverpool, Man City, Real Madrid, dan Barcelona melewatkan kesempatan untuk mengaktifkan klausul pelepasan khusus senilai €40 juta milik sang striker

Meskipun mungkin terdengar mengejutkan mengingat kondisi pasar saat ini, klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan Arsenal semuanya memiliki kesempatan untuk merekrut Guirassy dengan harga kurang dari €40 juta. Namun, meskipun biaya transfernya relatif rendah untuk seorang pencetak gol yang sudah teruji, tak ada klub yang memutuskan untuk merekrutnya sebelum batas waktu transfer berakhir.

Situasi kini telah berubah drastis bagi calon peminat mana pun. Jika ada klub yang memutuskan untuk menghidupkan kembali minatnya di akhir jendela transfer, mereka tidak lagi memiliki kemewahan harga yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, biaya transfer apa pun harus dinegosiasikan langsung dengan Borussia Dortmund, yang kini berada dalam posisi jauh lebih kuat untuk menentukan syarat-syarat bagi aset berharga mereka.







