AFP
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Serhou Guirassy diabaikan setelah Arsenal, Liverpool, Man City, Real Madrid, dan Barcelona melewatkan kesempatan untuk mengaktifkan klausul pelepasan khusus senilai €40 juta milik sang striker
Klub-klub raksasa Eropa melewatkan tawaran menggiurkan
Meskipun mungkin terdengar mengejutkan mengingat kondisi pasar saat ini, klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan Arsenal semuanya memiliki kesempatan untuk merekrut Guirassy dengan harga kurang dari €40 juta. Namun, meskipun biaya transfernya relatif rendah untuk seorang pencetak gol yang sudah teruji, tak ada klub yang memutuskan untuk merekrutnya sebelum batas waktu transfer berakhir.
Situasi kini telah berubah drastis bagi calon peminat mana pun. Jika ada klub yang memutuskan untuk menghidupkan kembali minatnya di akhir jendela transfer, mereka tidak lagi memiliki kemewahan harga yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, biaya transfer apa pun harus dinegosiasikan langsung dengan Borussia Dortmund, yang kini berada dalam posisi jauh lebih kuat untuk menentukan syarat-syarat bagi aset berharga mereka.
- Getty Images Sport
Kabar seputar Fenerbahçe dan rencana internal Dortmund
Meskipun ada minat konkret dari Turki melalui Fenerbahçe, kepindahan ke Super Lig tampaknya sangat tidak mungkin. Reporter Sky Sports, Patrick Berger, mengatakan: "Serhou Guirassy sebenarnya sendiri yang menampik kemungkinan pindah ke Turki saat ini. Di BVB, mereka telah merencanakan secara internal dengan Guirassy dan tanpa [Karim] Adeyemi; keduanya adalah kandidat yang akan dijual. Oleh karena itu, saat ini saya sangat yakin bahwa Guirassy juga akan bermain untuk BVB musim depan, kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga."
Sikap internal ini sejalan dengan keinginan klub untuk menjaga stabilitas di bawah asuhan Niko Kovac. Penyerang tersebut telah melakukan diskusi yang produktif dengan manajer dan direktur olahraga Nils Book, yang "dengan jelas menyampaikan bahwa mereka ingin mempertahankannya". Saat ini, sang pemain belum melihat adanya "tawaran menarik" yang diajukan yang dapat menggoda dirinya untuk meninggalkan Signal Iduna Park.
Tekanan untuk menjual menghilang
Guirassy baru saja bergabung dengan klub di Lembah Ruhr pada musim panas 2024 dengan nilai transfer €18 juta dari VfB Stuttgart, dan kontraknya saat ini berlaku hingga 2028. Segala indikasi saat ini menunjukkan bahwa ia akan tetap mengenakan seragam Hitam-Kuning yang legendaris itu setidaknya untuk satu musim lagi. Pihak manajemen klub dikabarkan merasa puas dengan situasi ini, setelah sebelumnya telah menyiapkan “rencana darurat” jikalau tiba-tiba ada tawaran menarik yang tak bisa ditolak.
Keputusan sang striker untuk tetap bertahan akan memberikan dorongan besar bagi ambisi Dortmund untuk merebut gelar juara. Setelah mencetak 22 gol untuk BVB musim lalu, kehadirannya tetap menjadi kunci dalam skema taktis Kovac. Dengan klausul pelepasan yang tidak lagi membebani klub, tekanan untuk menjualnya pun sirna, sehingga fokus dapat kembali sepenuhnya ke lapangan.
- Getty Images
Target darurat ditangguhkan
Kabar kemungkinan Guirassy tetap bertahan juga berdampak pada target-target lain seperti Nicolo Tresoldi dan Fisnik Asllani. Tresoldi, yang tampil sangat produktif bersama Club Brugge, sangat dihargai oleh Book namun akan membutuhkan biaya transfer yang cukup besar. Selama Guirassy tetap menjadi penyerang utama di Dortmund, kemungkinan transfer sang penyerang muda ini tidak akan berlanjut.
Situasi serupa juga terjadi pada Asllani, yang tampil mengesankan selama membela Hoffenheim. Jika Guirassy dipastikan tetap bertahan, dilaporkan bahwa masa depan Asllani mungkin akan berlanjut ke klub lain, kemungkinan besar dengan pindah ke RB Leipzig. Untuk saat ini, susunan lini serang Dortmund tetap stabil menjelang musim baru.
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