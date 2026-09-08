Serhou Guirassy bersinar di kedua ujung lapangan saat Borussia Dortmund selamat dari ancaman Villarreal di Liga Champions

Villarreal menyia-nyiakan beberapa peluang emas pada babak pertama, dengan Georges Mikautadze gagal menyambar tembakan dari jarak dekat dan Tajon Buchanan memaksa Gregor Kobel melakukan penyelamatan brilian. Dortmund menghukum kegagalan itu ketika Veiga tanpa sengaja membelokkan umpan silang Maximilian Beier melewati kiper timnya sendiri pada menit ke-53.

Mourino mengecoh Kobel lewat sundulan tipis untuk menyamakan kedudukan bagi tim asal Spanyol itu, tetapi Guirassy mengembalikan keunggulan Dortmund dengan menyontek umpan silang datar akurat dari Fabio Silva pada menit ke-80. Tiga menit kemudian, Guirassy memenangkan penalti dan mengeksekusinya dengan sukses setelah Mourino menjatuhkannya di dalam kotak penalti.

Masih ada drama lanjutan ketika penyelamatan Kobel memantul mengenai wajah Guirassy dan masuk ke gawangnya sendiri. Villarreal menekan habis-habisan untuk mencari gol penyama kedudukan kedua, tetapi Veiga membelokkan peluang telat melebar pada masa injury time yang sudah sangat larut.