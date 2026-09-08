Getty Images Sport
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Serhou Guirassy bersinar di kedua ujung lapangan saat Borussia Dortmund selamat dari ancaman Villarreal di Liga Champions
Dortmund menang tipis dalam thriller lima gol Liga Champions
Dortmund memulai kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan 3-2 yang menghibur atas Villarreal. Guirassy menjadi figur sentral, mencetak dua gol ke gawang lawan sebelum tanpa sengaja membobol gawang sendiri dalam babak kedua yang kacau.
Tuan rumah unggul tak lama setelah jeda ketika umpan silang Renato Veiga berbelok masuk ke gawang sendiri. Santiago Mourino menyamakan kedudukan untuk Villarreal, tetapi kualitas Dortmund yang lebih baik pada akhirnya terlihat untuk mengamankan tiga poin yang diraih dengan susah payah.
- Getty Images Sport
Guirassy tampil dramatis dengan dua gol telat
Villarreal menyia-nyiakan beberapa peluang emas pada babak pertama, dengan Georges Mikautadze gagal menyambar tembakan dari jarak dekat dan Tajon Buchanan memaksa Gregor Kobel melakukan penyelamatan brilian. Dortmund menghukum kegagalan itu ketika Veiga tanpa sengaja membelokkan umpan silang Maximilian Beier melewati kiper timnya sendiri pada menit ke-53.
Mourino mengecoh Kobel lewat sundulan tipis untuk menyamakan kedudukan bagi tim asal Spanyol itu, tetapi Guirassy mengembalikan keunggulan Dortmund dengan menyontek umpan silang datar akurat dari Fabio Silva pada menit ke-80. Tiga menit kemudian, Guirassy memenangkan penalti dan mengeksekusinya dengan sukses setelah Mourino menjatuhkannya di dalam kotak penalti.
Masih ada drama lanjutan ketika penyelamatan Kobel memantul mengenai wajah Guirassy dan masuk ke gawangnya sendiri. Villarreal menekan habis-habisan untuk mencari gol penyama kedudukan kedua, tetapi Veiga membelokkan peluang telat melebar pada masa injury time yang sudah sangat larut.
Penyerang capai tonggak bersejarah dalam laju luar biasa di Eropa
Pertandingan liar itu menandai penampilan ke-100 Guirassy dengan seragam Dortmund, yang membuat total golnya untuk klub menjadi 64. Penampilannya semakin mengukuhkan reputasinya yang terus berkembang sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Eropa.
Sejak awal musim 2024-25, penyerang Guinea itu terlibat langsung dalam 26 gol dari 25 penampilan di Liga Champions. Di kompetisi ini, catatan luar biasa tersebut hanya kalah dari striker Manchester City Erling Haaland.
Sementara itu, kesulitan Villarreal saat bermain tandang di Eropa berlanjut meski menunjukkan performa menyerang yang membaik. Kapal Selam Kuning gagal mencetak gol dalam empat laga tandang mereka di Liga Champions musim lalu, meski kali ini mereka memaksa Dortmund hingga batas maksimal.
- Getty Images Sport
Kedua tim kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik
Setelah melewati laga pembuka Eropa yang tricky, Dortmund kini akan kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. BVB bersiap menjamu Paderborn dalam pertandingan Bundesliga berikutnya saat mereka berupaya membangun momentum.
Villarreal harus segera bangkit setelah kekalahan tipis mereka di Jerman. Tim asal Spanyol itu kembali beraksi di liga dengan laga kandang melawan Real Betis, yang juga tampil di Eropa setelah mengamankan kemenangan 3-2 atas Lille.
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