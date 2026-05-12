Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sergio Reguilon, rekan setim Lionel Messi di Inter Miami, mengungkapkan jumlah fantastis hingga ratusan ribu dolar yang bersedia ia bayarkan agar anjing peliharaannya bisa ikut bersamanya ke Amerika Serikat
Investasi besar-besaran untuk sahabat berkaki empat
Bek Inter Miami, Reguilon, berbagi kisah tentang upaya luar biasa yang rela ia lakukan demi anjing peliharaannya. Pemain berusia 29 tahun ini, yang bergabung dengan status bebas transfer pada Januari 2026 setelah dilepas oleh Tottenham Hotspur, memiliki hati yang besar dalam hal hewan peliharaannya. Sementara klub tengah berjuang mempertahankan gelar juara mereka sebagai juara 2025, pemain asal Spanyol ini memprioritaskan anjingnya, yang saat ini tinggal di Spanyol. Dalam penampilannya baru-baru ini di sebuah vlog bersama influencer populer TheGrefg, bek sayap ini menjelaskan rencana perjalanannya yang mewah melintasi Atlantik.
- Getty Images Sport
Biaya yang sangat mahal untuk menyewa jet pribadi
Mengangkut hewan besar ke luar negeri memang menghadirkan tantangan logistik, tetapi Reguilon tidak gentar dengan biaya yang sangat mahal itu. Bek yang dalam kariernya pernah pindah ke Spurs dengan nilai transfer $35 juta (£26 juta) serta menjalani berbagai masa peminjaman ini menjelaskan alasannya. Ia berkata kepada sang influencer: "Saya sudah mengurus paspor untuk membawanya ke Amerika Serikat dan dia sudah memilikinya. Sekarang saya ingin dia datang, tapi di ruang kargo karena saya tidak ingin dia mengalami kesulitan. Dia adalah anjing besar. Saya sedang mempertimbangkan jet pribadi untuk setelah musim panas, saat saya akan pergi ke Spanyol. Itulah cara saya akan membawanya. Biayanya 135.000 dolar sekali jalan. Itu sepadan."
Beradaptasi dengan rutinitas MLS
Meskipun biaya enam digit untuk anjingnya menjadi sorotan utama, Reguilon juga fokus untuk mengatasi awal yang mengecewakan dalam kariernya di Major League Soccer. Pemain asal Spanyol ini mengalami nasib sial akibat cedera lutut dan otot, sehingga absen dalam sembilan pertandingan dan hanya bermain selama 175 menit dalam empat penampilannya. Meskipun ia absen dalam waktu yang lama, Miami tetap mempertahankan performa yang kuat tanpa kehadirannya, termasuk hasil imbang 1-1 baru-baru ini melawan New England. Juara bertahan saat ini berada di posisi ketiga klasemen Wilayah Timur dengan 22 poin, melewati berbagai tantangan liga sementara mantan pemain pinjaman Atletico Madrid ini berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya.
- Inter Miami
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi sang bek?
Saat Miami berupaya meraih gelar juara lagi, Reguilon akan berupaya mengamankan posisi starter tetap begitu masalah cedera yang dialaminya mereda. Menjelang musim gugur, bek asal Spanyol ini akan menanti-nantikan dengan penuh antusiasme perjalanannya kembali ke Eropa untuk akhirnya membawa pulang sahabat setianya yang berjenis anjing ke rumah barunya di Amerika.