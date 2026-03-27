Sergio Ramos sedang mempertimbangkan tawaran terakhir untuk membeli Sevilla, namun legenda Real Madrid itu masih menunggu untuk mengetahui apakah klub masa kecilnya tetap bertahan di La Liga

Bek legendaris ini memasuki "menit ke-93" dalam perjalanan pribadinya menuju tahap akhir rencananya untuk mengakuisisi Sevilla. Bekerja sama dengan First Eleven Capital, Ramos telah menyelesaikan proses uji tuntas yang ketat untuk menilai kesehatan keuangan klub. Dengan angka-angka yang kini sudah jelas, tawaran resmi sedang disiapkan untuk mengubah struktur kepemimpinan di Ramon Sanchez-Pizjuan.

Transisi dari lapangan ke ruang direksi ini menandai perubahan besar bagi bintang kelahiran Camas tersebut. Setelah kembali untuk masa bermain keduanya yang sarat emosi, Ramos kini berfokus pada visi jangka panjang yang akan menjadikannya pengambil keputusan utama bagi raksasa Andalusia tersebut.