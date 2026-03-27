Sergio Ramos sedang mempertimbangkan tawaran terakhir untuk membeli Sevilla, namun legenda Real Madrid itu masih menunggu untuk mengetahui apakah klub masa kecilnya tetap bertahan di La Liga
Pertarungan di ruang direksi pada 'menit ke-93'
Bek legendaris ini memasuki "menit ke-93" dalam perjalanan pribadinya menuju tahap akhir rencananya untuk mengakuisisi Sevilla. Bekerja sama dengan First Eleven Capital, Ramos telah menyelesaikan proses uji tuntas yang ketat untuk menilai kesehatan keuangan klub. Dengan angka-angka yang kini sudah jelas, tawaran resmi sedang disiapkan untuk mengubah struktur kepemimpinan di Ramon Sanchez-Pizjuan.
Transisi dari lapangan ke ruang direksi ini menandai perubahan besar bagi bintang kelahiran Camas tersebut. Setelah kembali untuk masa bermain keduanya yang sarat emosi, Ramos kini berfokus pada visi jangka panjang yang akan menjadikannya pengambil keputusan utama bagi raksasa Andalusia tersebut.
Kelangsungan hidup menentukan penilaian akhir
Waktu pengajuan tawaran resmi masih sangat bergantung pada hasil pertandingan klub. Karena posisinya yang sangat dekat dengan zona degradasi, nilai pasar Sevilla terus berfluktuasi sesuai dengan status mereka di liga. Menurut AS, Ramos dan rekan-rekannya saat ini berada dalam fase "standby", menunggu kepastian matematis mengenai kelangsungan tim di liga sebelum menetapkan harga akhir.
Penunjukan Luis Garcia sebagai pelatih kepala hingga 2027 baru-baru ini menyoroti ketidakstabilan saat ini. Meskipun degradasi ke divisi kedua akan secara signifikan menurunkan biaya akuisisi, hal itu juga akan mempersulit proyek rekonstruksi besar-besaran yang ingin dipimpin oleh Ramos.
Pendanaan untuk kepemilikan saham mayoritas telah diperoleh
Kelompok pembeli memastikan bahwa pendanaan yang memadai sudah tersedia, dengan investasi yang pada akhirnya akan berkisar antara £260 juta hingga £390 juta. Namun, keluarga-keluarga pemilik yang akan menjual belum sepenuhnya yakin. Dalam waktu singkat, sebelum Surat Pernyataan Kehendak (LOI) kedaluwarsa, harus ada uang tunai yang disiapkan, dan hal itu tetap menjadi langkah tersulit dalam seluruh proses ini.
Ramos bermaksud untuk mengamankan saham mayoritas di klub tersebut guna memastikan bahwa ia memiliki keputusan akhir atas semua keputusan olahraga dan komersial yang penting. Menurut laporan, pria asal Camas ini akan memiliki lebih dari 70 persen saham, yang lebih dari cukup untuk memimpin Sevilla dan menerapkan visi jangka panjangnya bagi institusi tersebut.
Melunasi utang demi era baru
Meskipun fokusnya tertuju pada kepemilikan saham mayoritas, sekitar 13 persen saham yang dimiliki oleh perusahaan asuransi A-CAP—yang sebelumnya dimiliki oleh 777 Partners—tidak akan dimasukkan dalam paket akuisisi. Hal ini membuka jalan bagi Ramos dan mitranya untuk menguasai perusahaan tanpa perlu menggabungkan semua pemegang saham minoritas di bawah naungan mereka.
Bagaimanapun, selain investasi awal untuk pembelian saham, pemilik baru perlu melakukan penambahan modal yang signifikan sebesar sekitar €100 juta untuk memperbaiki laporan keuangan entitas yang rusak. Suntikan dana ini dianggap vital bagi stabilitas masa depan klub, memastikan bahwa jika Ramos memang mengambil alih kendali, ia melakukannya dengan fleksibilitas keuangan yang diperlukan untuk mengembalikan Sevilla ke jajaran teratas sepak bola Eropa.