Sergio Ramos jadi presiden? Legenda Real Madrid mengincar posisi puncak di Sevilla, sementara Monchi mengatakan mantan bek tersebut ingin berada 'di jantung' klub di tengah tawaran akuisisi
Monchi mengungkap ambisi Ramos di jajaran direksi
Dalam sebuah podcast, Monchi memberikan wawasan menarik mengenai motivasi Ramos saat ini. Presiden asal San Fernando itu menyatakan bahwa mantan kapten Real Madrid tersebut menginginkan lebih dari sekadar peran seremonial di klub yang telah ia dukung sejak kecil. Proses pengambilalihan klub masih rumit, namun Ramos bertekad untuk membentuk era baru. Monchi menjelaskan: "Jika Anda bertanya kepada Sergio Ramos, rekan-rekannya, atau para pemegang saham Sevilla, mereka pun belum sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi. Saya tahu bahwa dia, saya tidak tahu apakah sebagai presiden, ingin terlibat langsung dalam pengambilan keputusan untuk masa depan klub."
Upaya pengambilalihan semakin gencar
Pemain veteran berusia 39 tahun ini saat ini memimpin sebuah konsorsium kuat, yang didukung oleh grup investasi Five Eleven Capital, untuk mengatasi ketidakstabilan yang mendalam di Sevilla. Klub ini telah mengalami masa-masa sulit di lapangan, terancam terdegradasi, dan para pendukung sangat mendambakan awal yang baru. Ramos, yang berstatus bebas transfer sejak meninggalkan klub Meksiko Rayados de Monterrey, baru-baru ini mengungkapkan harapan besarnya akan adanya penyelesaian yang cepat. "Saya pikir akan ada kabar dalam beberapa bulan, atau bahkan minggu, dan kami berharap itu adalah kabar yang kami semua harapkan. Semuanya berjalan lancar," katanya kepada para wartawan.
Monchi menjauhkan diri di tengah kekhawatiran akan degradasi
Berbagai rumor yang tak henti-hentinya beredar menyebutkan bahwa Monchi sendiri mungkin akan kembali secara sensasional ke Andalusia. Namun, ia membantah kemungkinan kembalinya dalam waktu dekat, sekaligus menegaskan bahwa pihak manajemen saat ini belum menghubunginya. "Mengenai Sevilla, hingga saat ini saya belum menerima tawaran apa pun untuk kembali," jelas Monchi. "Jika mereka menghubungi saya, tentu saja saya akan mendengarkannya, tetapi hingga saat ini, saya merasa nyaman dengan situasi saya saat ini. San Fernando harus sejalan dengan segala hal, jika tidak, tidak ada tawaran."
Ketidakpastian di luar lapangan ini mencerminkan musim domestik mereka yang bencana; setelah kekalahan 1-0 dari Real Sociedad pada Senin, Sevilla berada di peringkat ke-17 dengan 37 poin, hanya satu poin di atas zona degradasi.
Menanti terbitnya era baru
Dengan hanya empat pertandingan tersisa untuk memastikan kelangsungan tim, beberapa pekan ke depan akan menjadi sangat krusial bagi Sevilla. Jika proses akuisisi berhasil, Ramos kemungkinan besar akan mengumumkan pensiun resminya sebagai pemain. Para penggemar akan menantikan dengan penuh harap untuk melihat apakah sang pahlawan yang kembali ini akhirnya dapat mengembalikan stabilitas ke klub kesayangan mereka.