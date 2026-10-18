Sergio Ramos bisa kembali ke Madrid! Petinggi Getafe mengonfirmasi adanya kontak dengan saudara laki-laki sang bek terkait potensi transfer

Presiden Getafe, Torres, mengejutkan sepak bola Spanyol dengan mengungkapkan bahwa klubnya tengah menjajaki kemungkinan merekrut bek tengah legendaris Sergio Ramos. Setelah lebih dulu mendapatkan Carvajal melalui kesepakatan sensasional, Getafe kini mempertimbangkan untuk mendatangkan satu lagi mantan kapten Real Madrid ke Coliseum.

Torres mengonfirmasi bahwa ia telah berhubungan langsung dengan Rene Ramos, saudara sekaligus perwakilan bek berusia 40 tahun itu, untuk membahas kemungkinan sang pemain kembali ke La Liga.

Klub asal Madrid itu menunjukkan ambisi besar dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Torres menegaskan bahwa meski peluangnya terbuka, perekrutan Ramos saat ini bukan prioritas utama departemen olahraga klub. Berbicara dalam program Tablero Deportivo di Radio Nacional de España (RNE), sang presiden mengakui bahwa klub saat ini sudah memiliki cukup banyak pemain di jantung pertahanan, tetapi ia tidak menutup kemungkinan transfer jika kondisi yang tepat terpenuhi. "Ini adalah hal yang sudah kami upayakan sejak beberapa waktu lalu," jelas Torres, menegaskan bahwa ketertarikan terhadap juara Piala Dunia itu bukan sekadar keinginan sesaat.