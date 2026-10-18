AFP
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Sergio Ramos bisa kembali ke Madrid! Petinggi Getafe mengonfirmasi adanya kontak dengan saudara laki-laki sang bek terkait potensi transfer
Presiden Getafe konfirmasi pembicaraan dengan Sergio Ramos
Presiden Getafe, Torres, mengejutkan sepak bola Spanyol dengan mengungkapkan bahwa klubnya tengah menjajaki kemungkinan merekrut bek tengah legendaris Sergio Ramos. Setelah lebih dulu mendapatkan Carvajal melalui kesepakatan sensasional, Getafe kini mempertimbangkan untuk mendatangkan satu lagi mantan kapten Real Madrid ke Coliseum.
Torres mengonfirmasi bahwa ia telah berhubungan langsung dengan Rene Ramos, saudara sekaligus perwakilan bek berusia 40 tahun itu, untuk membahas kemungkinan sang pemain kembali ke La Liga.
Klub asal Madrid itu menunjukkan ambisi besar dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Torres menegaskan bahwa meski peluangnya terbuka, perekrutan Ramos saat ini bukan prioritas utama departemen olahraga klub. Berbicara dalam program Tablero Deportivo di Radio Nacional de España (RNE), sang presiden mengakui bahwa klub saat ini sudah memiliki cukup banyak pemain di jantung pertahanan, tetapi ia tidak menutup kemungkinan transfer jika kondisi yang tepat terpenuhi. "Ini adalah hal yang sudah kami upayakan sejak beberapa waktu lalu," jelas Torres, menegaskan bahwa ketertarikan terhadap juara Piala Dunia itu bukan sekadar keinginan sesaat.
- AFP
Pemain sayap tetap menjadi prioritas Getafe
Meski potensi kedatangan Ramos akan menyita perhatian, Torres menekankan bahwa pelatih kepala Jose Bordalas memiliki persoalan lain yang lebih mendesak terkait kedalaman skuadnya. Sang pelatih dilaporkan lebih fokus menambah pemain sayap murni. Dengan enam bek tengah yang sudah dimilikinya, kebutuhan untuk mendatangkan Ramos belum mendesak.
"Itu bisa terjadi karena hal seperti ini pernah terjadi. Ini topik yang sudah kami ikuti cukup lama. Namun, itu bukan prioritas. Prioritasnya adalah mendatangkan pemain sayap. Jika bukan sekarang, mungkin pada Januari kami bisa mendatangkan seorang bek tengah... Namun, saat ini posisi itu sudah terisi dengan baik," kata Torres kepada Sport.
Potensi reuni Real Madrid di Getafe
Prospek Ramos bergabung dengan Getafe menjadi semakin menarik karena ia akan kembali bermain bersama Carvajal. Bek kanan itu baru-baru ini merampungkan kepindahan yang mengejutkan dunia sepak bola. Ia memilih tetap berada di Madrid, kota kelahirannya, alih-alih mengejar kesempatan terakhir untuk meraih bayaran besar di luar negeri.
Carvajal, yang memenangi banyak gelar Liga Champions bersama Ramos di Santiago Bernabeu, telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027 dan akan menjadi andalan lini pertahanan Getafe untuk beberapa musim mendatang. Reuni kedua bek ikonik itu akan memberi Bordalas pengalaman dan kepemimpinan pada tingkat yang belum pernah ia miliki sebelumnya.
- (C)Getty Images
Ramos masih berstatus pemain bebas transfer setelah berkiprah di Meksiko
Sergio Ramos belum memiliki klub sejak meninggalkan klub Meksiko Monterrey pada akhir 2025. Penampilan profesional terakhirnya terjadi pada Desember tahun itu, saat timnya kalah 3-2 dari Toluca di semifinal Apertura. Meski usianya tak lagi muda, mantan pemain Sevilla itu diyakini berada dalam kondisi fisik prima dan ingin mencari tantangan terakhir yang memungkinkannya bersaing di level tinggi. Kembali ke Spanyol bersama Getafe akan memberinya kesempatan untuk tetap berada di negara asalnya sembari bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, seperti yang dipilih Carvajal.
Dari sisi finansial, kesepakatan semacam itu kemungkinan mengharuskan Ramos menempuh langkah serupa dengan Carvajal, yang dilaporkan menerima pemotongan gaji hingga 90 persen agar kepindahannya ke Coliseum terwujud. Carvajal menegaskan bahwa kepindahannya bukan soal uang. Ia menjelaskan bahwa dirinya melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat dan Getafe memenuhi semua persyaratan bagi keluarganya.
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