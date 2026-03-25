Sergio Ramos atau Rio Ferdinand? Harry Maguire memilih bek tengah terbaik sepanjang masa, sementara bek Man Utd itu juga menyebut pemain terbaik di Liga Premier
Maguire sangat paham tentang kepemimpinan sebagai bek tengah
Selama bertahun-tahun, banyak nama besar telah mengisi posisi inti di lini pertahanan, baik di sepak bola Inggris maupun di seluruh dunia, karena tulang punggung yang kokoh dianggap sangat penting bagi tim mana pun yang ambisius.
Maguire, yang telah mencatatkan lebih dari 260 penampilan untuk United dan 64 caps bersama Timnas Inggris, sangat memahami peran tersebut - dengan tanggung jawab kepemimpinan yang dijalankannya baik di level klub maupun tim nasional. Ia telah membantu menahan ancaman yang jelas dari beberapa penyerang terbaik di dunia.
Siapa yang dipilih Maguire sebagai bek tengah favoritnya sepanjang masa?
Inspirasinya ia peroleh dari beberapa legenda hebat yang pernah bermain sebelum dirinya. Dalam wawancara bersama GOAL atas nama DHL Express, mitra logistik resmi Manchester United, Maguire menceritakan tentang bek tengah favoritnya: “Kalau soal bek tengah favorit saya sepanjang masa, saya sangat suka menonton Jaap Stam dan Rio Ferdinand bermain untuk klub ini. Saya juga harus mengatakan bahwa saya sangat menikmati menonton Sergio Ramos selama berkarier di Real Madrid, saat ia memenangkan semua gelar tersebut. Jika saya harus memilih satu saja sebagai favorit sepanjang masa, saya mungkin akan memilih Ramos.”
Setelah memilih pemenang Piala Dunia yang meraih empat gelar Liga Champions bersama Real Madrid di panggung global, Maguire menambahkan saat diminta untuk memfokuskan pilihannya pada kompetisi domestik di Inggris: “Memilih bek terbaik dalam sejarah Premier League adalah pertanyaan yang sangat sulit karena ada beberapa yang layak masuk dalam kategori itu, tapi saya mungkin akan memilih John Terry atau Rio Ferdinand. Bagi saya, ini bergantung pada lamanya karier mereka dan apa yang telah mereka menangkan. Melakukannya tahun demi tahun di level tertinggi membuktikan bahwa Anda adalah bek kelas atas, dan keduanya jelas-jelas telah melakukannya.”
Manchester United ikut serta dalam proyek khusus di Thailand
Manchester United turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan bintang-bintang masa depan dengan berkolaborasi bersama DHL Express untuk menghadirkan lapangan sepak bola berstandar profesional yang dapat digunakan dalam segala cuaca ke sebuah komunitas terpencil di Mae Suek, Thailand — menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi bagi salah satu wilayah yang paling terisolasi secara geografis di dunia, di mana lebih dari 85% penduduknya merupakan pendukung setia Red Devils.
Mantan bek kiri United, Patrice Evra, tampil secara mendadak pada acara peresmian resmi, dan mengatakan tentang proyek yang menarik ini: “Kampanye 'Delivering Dreams' bersama DHL Express sungguh luar biasa. Saat saya melihat senyuman di wajah anak-anak ketika mereka bermain di lapangan sepak bola yang indah ini untuk pertama kalinya, itu adalah momen yang tak akan saya lupakan. Ketika saya seusia mereka, saya tidak memiliki kesempatan atau kemewahan untuk bermain di lapangan semacam itu. Ini adalah kampanye yang luar biasa dan suatu kehormatan dipilih untuk memotong tali dan menjadi orang pertama yang bermain di lapangan bersama anak-anak itu.”
Bintang United saat ini, Diogo Dalot, mengatakan tentang penyediaan fasilitas modern bagi bintang-bintang masa depan: “Bagi saya, semuanya dimulai di lapangan kecil. Di kampung halaman saya, saya tumbuh besar bermain di lapangan beton kecil dengan gawang yang tidak memiliki jaring. Jika kami tidak punya gawang, kami hanya menggunakan dua botol air untuk menandai tiang gawang. Anda selalu menemukan cara untuk membuatnya berhasil karena sisi indah dari sepak bola hanyalah keinginan untuk bermain dan menikmati olahraga ini. Ketika saya mengingat kembali masa-masa itu, saya hanya bisa membayangkan betapa bahagianya masyarakat ketika mereka melihat lapangan sepak bola baru yang terlihat seindah ini.”
Pentingnya investasi dalam sepak bola akar rumput
Maguire, yang berasal dari Sheffield, memulai langkah-langkah awalnya dalam perjalanan menuju puncak karier saat menekuni profesinya di South Yorkshire. Mengenai upaya menumbuhkan kecintaan terhadap sepak bola di tingkat akar rumput, ia berkata: “Menurut saya, sangatlah penting bagi anak-anak untuk memiliki akses ke fasilitas dan lapangan untuk bermain sejak usia dini. Hanya dengan memiliki ruang untuk berada di luar ruangan saja sudah sangat penting bagi perkembangan fisik dan mental. Hal ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari bersosialisasi dan berkumpul bersama teman-teman. Kampanye ini telah melakukan hal yang luar biasa; menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk bermain adalah hal yang fantastis bagi masyarakat.”
Maguire kembali masuk skuad Inggris menjelang Piala Dunia 2026
Maguire telah menempuh perjalanan panjang sejak masa-masa awalnya, dan menjadi bukti bahwa tak ada mimpi yang terlalu besar. Ia kini menjadi pemain inti di United di bawah asuhan pelatih sementara Michael Carrick — dalam upaya berkelanjutan untuk mengamankan posisi empat besar dan tiket ke Liga Champions — sementara itu, ia juga berhasil kembali ke skuad Inggris tepat waktu menjelang Piala Dunia musim panas ini.
