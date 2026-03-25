Sergio Ramos atau Rio Ferdinand? Harry Maguire memilih bek tengah terbaik sepanjang masa, sementara bek Man Utd itu juga menyebut pemain terbaik di Liga Premier

Manchester United turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan bintang-bintang masa depan dengan berkolaborasi bersama DHL Express untuk menghadirkan lapangan sepak bola berstandar profesional yang dapat digunakan dalam segala cuaca ke sebuah komunitas terpencil di Mae Suek, Thailand — menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi bagi salah satu wilayah yang paling terisolasi secara geografis di dunia, di mana lebih dari 85% penduduknya merupakan pendukung setia Red Devils.

Mantan bek kiri United, Patrice Evra, tampil secara mendadak pada acara peresmian resmi, dan mengatakan tentang proyek yang menarik ini: “Kampanye 'Delivering Dreams' bersama DHL Express sungguh luar biasa. Saat saya melihat senyuman di wajah anak-anak ketika mereka bermain di lapangan sepak bola yang indah ini untuk pertama kalinya, itu adalah momen yang tak akan saya lupakan. Ketika saya seusia mereka, saya tidak memiliki kesempatan atau kemewahan untuk bermain di lapangan semacam itu. Ini adalah kampanye yang luar biasa dan suatu kehormatan dipilih untuk memotong tali dan menjadi orang pertama yang bermain di lapangan bersama anak-anak itu.”

Bintang United saat ini, Diogo Dalot, mengatakan tentang penyediaan fasilitas modern bagi bintang-bintang masa depan: “Bagi saya, semuanya dimulai di lapangan kecil. Di kampung halaman saya, saya tumbuh besar bermain di lapangan beton kecil dengan gawang yang tidak memiliki jaring. Jika kami tidak punya gawang, kami hanya menggunakan dua botol air untuk menandai tiang gawang. Anda selalu menemukan cara untuk membuatnya berhasil karena sisi indah dari sepak bola hanyalah keinginan untuk bermain dan menikmati olahraga ini. Ketika saya mengingat kembali masa-masa itu, saya hanya bisa membayangkan betapa bahagianya masyarakat ketika mereka melihat lapangan sepak bola baru yang terlihat seindah ini.”