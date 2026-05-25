Sergio Conceicao meninggalkan Al-Ittihad setelah mantan pelatih Porto itu kalah dalam perebutan gelar Liga Profesional Arab Saudi dari Al-Nassr asuhan Cristiano Ronaldo
Telah dicapai kesepakatan bersama mengenai pengunduran diri
Menurut surat kabar Portugal A Bola, Conceicao akan meninggalkan Al-Ittihad. Mantan manajer Porto tersebut, yang tiba di Timur Tengah dengan reputasi sebagai pelatih yang mengedepankan permainan intens dan disiplin taktis, akan meninggalkan klub meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun lagi.
Keputusan ini dicapai atas kesepakatan bersama, setelah adanya pembicaraan antara pria berusia 51 tahun tersebut dan jajaran petinggi Al-Ittihad. Rumor mengenai masa depannya telah beredar selama beberapa minggu terakhir seiring dengan kesulitan klub dalam mempertahankan konsistensi di akhir musim, dan pengumuman resmi mengenai kepergiannya diperkirakan akan dirilis dalam beberapa jam ke depan.
Tertinggal di belakang Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr
Pemicu utama perceraian ini tampaknya adalah kekecewaan dalam perebutan gelar juara. Conceicao didatangkan untuk mengembalikan Al-Ittihad ke puncak sepak bola Saudi, namun pada akhirnya mereka terbukti tak mampu mengimbangi kekuatan-kekuatan dominan di liga, terutama Al-Nassr, sang juara liga.
Al-Ittihad mengakhiri musim di posisi kelima dengan 55 poin, tertinggal 22 poin dari Al-Qadsiah di posisi keempat dan 31 poin dari juara baru, Al-Nassr. Selain itu, ambisi klub di level kontinental terhenti di perempat final AFC Champions League Elite, di mana mereka tersingkir oleh tim Jepang Machida Zelvia, yang kemudian kalah di final.
Kehilangan Benzema di tengah musim
Masa jabatan Conceicao yang singkat di King Abdullah Sports City sangat terganggu oleh gejolak internal dan perombakan skuad yang mencolok. Pukulan paling telak bagi skema taktisnya terjadi selama jendela transfer musim dingin, ketika bintang utama sekaligus kapten Karim Benzema secara mengejutkan memaksa hengkang dari Jeddah untuk bergabung dengan rival domestik sengit mereka, Al Hilal. Tanpa ujung tombak serangannya yang utama, manajer berusia 51 tahun itu kesulitan mempertahankan konsistensi, dan pada akhirnya hanya memenangkan 22 dari 42 pertandingan yang dipimpinnya di semua kompetisi.
Menatap masa depan bagi The Tigers
Setelah kepergian Conceicao resmi disetujui, departemen olahraga klub—yang dipimpin oleh mantan eksekutif Benfica dan CEO Al-Ittihad saat ini, Domingos Soares de Oliveira—segera beralih ke proses pencarian manajer yang komprehensif. Pihak manajemen bertekad untuk menunjuk sosok ternama yang mampu merestrukturisasi skuad dan membawa tim ini bersaing secara serius dalam perebutan gelar musim depan.
Bagi Conceicao, perpisahan ini membebaskannya menjelang pramusim Eropa, di mana beberapa klub papan atas diperkirakan akan memantau ketersediaannya dengan cermat.