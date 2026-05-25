Menurut surat kabar Portugal A Bola, Conceicao akan meninggalkan Al-Ittihad. Mantan manajer Porto tersebut, yang tiba di Timur Tengah dengan reputasi sebagai pelatih yang mengedepankan permainan intens dan disiplin taktis, akan meninggalkan klub meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun lagi.

Keputusan ini dicapai atas kesepakatan bersama, setelah adanya pembicaraan antara pria berusia 51 tahun tersebut dan jajaran petinggi Al-Ittihad. Rumor mengenai masa depannya telah beredar selama beberapa minggu terakhir seiring dengan kesulitan klub dalam mempertahankan konsistensi di akhir musim, dan pengumuman resmi mengenai kepergiannya diperkirakan akan dirilis dalam beberapa jam ke depan.