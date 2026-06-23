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Sergio Aguero menyatakan bahwa Julian Alvarez 'akan sangat cocok' di Barcelona sambil mendesak Atlético Madrid untuk menyetujui transfer tersebut
Aguero memuji penampilan 'spektakuler' Barcelona
Mantan penyerang Barcelona dan Atlético Madrid ini telah menyatakan dukungannya terhadap keinginan Álvarez untuk pindah ke Catalunya. Dalam wawancara di acara streaming Jijantes, "Kun" mengungkapkan keyakinannya bahwa pemain berusia 26 tahun itu adalah sosok yang tepat yang dibutuhkan tim asuhan Hansi Flick untuk memperkuat lini serang mereka.
“Julian akan cocok di banyak klub, tetapi dia akan sangat cocok di Barça mengingat gaya permainannya. Dia adalah pemain kelas atas — seseorang yang bisa bermain di mana saja dan merupakan ancaman serangan yang serba bisa,” kata Aguero.
Ia lebih lanjut menekankan fleksibilitas taktis yang ditawarkan sang penyerang, sambil menambahkan: “Sungguh luar biasa memiliki pemain seperti itu. Dia adalah pemain serang – sayap, penyerang, gelandang serang… Dia adalah aset serbaguna; Anda bisa memainkannya saat pemain lain cedera.”
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Kejujuran permohonan transfer yang diajukan Alvarez
Alvarez baru-baru ini menjadi sorotan utama setelah secara terbuka meminta untuk hengkang dari Metropolitano, dengan Barcelona disebut-sebut sebagai tujuan pilihannya. Setelah bergabung dengan Atleti dari Man City pada tahun 2024, striker tersebut dilaporkan sedang mencari awal yang baru.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa optimisme di Camp Nou telah mencapai titik tertinggi baru menyusul keputusan sang pemain untuk mengumumkan niatnya secara terbuka.
Agüero membela keputusan sang penyerang untuk bersuara selama Piala Dunia 2026. “Pemain tersebut tidak punya pilihan lain selain bersikap tulus dan jujur. Dia mengatakan telah bertemu dengan klub dan mereka sepakat bahwa transfer adalah langkah terbaik,” kata Agüero.
Penyerang tersebut sendiri baru-baru ini mengonfirmasi pendiriannya kepada media: “Saya pikir yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya.”
Kendala klausul pelepasan dan manuver klub
Terlepas dari keinginan sang pemain, Atlético Madrid dikenal sebagai pihak yang sulit dalam bernegosiasi dan dilaporkan telah menetapkan klausul pelepasan sebesar €500 juta (£431 juta/$569 juta).
Agüero mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan petinggi Rojiblancos, meskipun ia menyarankan bahwa sikap tegas mereka di depan publik mungkin hanyalah bagian dari proses negosiasi.
“Dengan klausul pelepasan sebesar itu, keputusan ada di tangan klub. Klublah yang akan memutuskan apakah akan menjualmu atau tidak — dan, sejujurnya, ia akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada klub — dan itulah pendekatan terbaik,” kata mantan pemain tersebut.
Ia menambahkan bahwa tidak ada klub yang mau mengakui bahwa mereka bersedia kehilangan seorang bintang, tetapi mempertahankan pemain yang tidak bahagia sering kali dapat berdampak buruk pada suasana ruang ganti.
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Menemukan solusi yang memuaskan semua pihak
Aguero menutup pernyataannya dengan menyarankan mantan klubnya untuk memfasilitasi kepindahan tersebut jika hubungan di antara mereka sudah retak. “Jika saya berada di posisi klub dan ada pemain yang tidak bahagia—entah karena kota ini atau alasan lain apa pun, atau merasa tidak nyaman dengan rekan setimnya, pelatih, atau petinggi klub… jika dia tidak merasa nyaman, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencari solusi dan melepasnya. Anda tidak bisa membiarkan seorang pemain berada di tim sepanjang tahun dengan wajah muram dan membawa energi negatif. Jika dia tidak merasa nyaman, klub harus membantunya; begitulah seharusnya, menurut saya,” kata Aguero.