Sergio Aguero menyatakan bahwa Julian Alvarez 'akan sangat cocok' di Barcelona sambil mendesak Atlético Madrid untuk menyetujui transfer tersebut

Mantan penyerang Barcelona dan Atlético Madrid ini telah menyatakan dukungannya terhadap keinginan Álvarez untuk pindah ke Catalunya. Dalam wawancara di acara streaming Jijantes, "Kun" mengungkapkan keyakinannya bahwa pemain berusia 26 tahun itu adalah sosok yang tepat yang dibutuhkan tim asuhan Hansi Flick untuk memperkuat lini serang mereka.

“Julian akan cocok di banyak klub, tetapi dia akan sangat cocok di Barça mengingat gaya permainannya. Dia adalah pemain kelas atas — seseorang yang bisa bermain di mana saja dan merupakan ancaman serangan yang serba bisa,” kata Aguero.

Ia lebih lanjut menekankan fleksibilitas taktis yang ditawarkan sang penyerang, sambil menambahkan: “Sungguh luar biasa memiliki pemain seperti itu. Dia adalah pemain serang – sayap, penyerang, gelandang serang… Dia adalah aset serbaguna; Anda bisa memainkannya saat pemain lain cedera.”



