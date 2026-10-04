Aguero mengungkapkan kekagumannya kepada Palmer, sambil memuji dampak yang diberikan gelandang itu sejak pindah dari Man City ke Chelsea.

Berbicara kepada Stake, Aguero membahas performa penyerang berbakat itu, yang sudah mencatatkan empat gol dan dua assist dalam tujuh penampilan musim ini. Palmer menuntaskan transfer senilai £40 juta ke London barat pada 2023 setelah kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Pep Guardiola.

Aguero meyakini kepindahan itu adalah tepat seperti yang dibutuhkan Palmer untuk berkembang menjadi pemain menonjol seperti dirinya saat ini, sembari menyebutnya sebagai pemain terbaik di klub itu sekarang.