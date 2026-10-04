AFP
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Sergio Aguero mengungkapkan kekagumannya pada bintang spektakuler Chelsea dan memuji transfer musim panas Xabi Alonso
Aguero memuji Palmer yang spektakuler
Aguero mengungkapkan kekagumannya kepada Palmer, sambil memuji dampak yang diberikan gelandang itu sejak pindah dari Man City ke Chelsea.
Berbicara kepada Stake, Aguero membahas performa penyerang berbakat itu, yang sudah mencatatkan empat gol dan dua assist dalam tujuh penampilan musim ini. Palmer menuntaskan transfer senilai £40 juta ke London barat pada 2023 setelah kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Pep Guardiola.
Aguero meyakini kepindahan itu adalah tepat seperti yang dibutuhkan Palmer untuk berkembang menjadi pemain menonjol seperti dirinya saat ini, sembari menyebutnya sebagai pemain terbaik di klub itu sekarang.
- Getty
Palmer membutuhkan kepindahan ke Stamford Bridge
Mantan striker itu menjelaskan mengapa Palmer berkembang pesat di bawah asuhan Xabi Alonso meski timnya saat ini terpuruk di peringkat ke-10 Premier League. Aguero pernah bermain bersama Palmer di Stadion Etihad dan menaruh penilaian yang sangat tinggi kepadanya.
"Chelsea berbahaya. Saya bermain dengan Cole Palmer dan saya menyukainya sebagai pemain. Saya pikir dia spektakuler," kata Aguero. "Saat saya berada di sana, dia tidak punya banyak kesempatan bermain untuk City karena ada banyak pemain level top yang juga sedang dalam performa bagus. Pindah ke Chelsea berjalan baik karena dia butuh bermain. Menurut saya, dia adalah pemain terbaik Chelsea saat ini. Dia bisa mencetak gol atau memberi assist kapan saja dan menjadi pembeda."
Menilai para pendatang asal Argentina
Chelsea telah menghabiskan hampir £350 juta untuk merekrut pemain baru, dengan mengamankan tanda tangan pemain seperti Morgan Rogers, Joao Pedro, Emiliano Martinez, dan Valentin Barco. Aguero mendukung rekan senegaranya, Martinez dan Barco, untuk sukses, sembari memperingatkan bahwa struktur yang andal dibutuhkan agar terhindar dari hasil yang kacau.
Aguero menuturkan: "[Palmer, Joao Pedro, dan Morgan Rogers] adalah pemain bagus, tetapi bahkan jika Anda memiliki trio depan yang luar biasa, jika tim tidak solid di lini tengah atau pertahanan, para penyerang bisa mencetak tiga gol dan lawan akan mencetak empat. Anda pada akhirnya akan kalah 4-3. Untuk menopang trio depan yang Anda tahu sangat bagus, Anda juga membutuhkan struktur yang andal di belakang mereka agar tim tidak terlalu menderita. Barcelona memiliki itu dengan trio depan mereka pada puncak performa, begitu pula Real Madrid dan City. Namun, Anda membutuhkan tim di belakang mereka yang bisa melindungi keunggulan setelah Anda mencetak gol."
- Getty Images
Apa langkah Chelsea selanjutnya?
Chelsea punya sesuatu yang harus dibuktikan saat kembali beraksi akhir pekan ini setelah kalah 3-0 dari Brentford pada laga terakhir. Alonso dan skuadnya akan menjamu Bournemouth di Stamford Bridge pada Sabtu, dengan harapan memperbaiki catatan pertahanan mereka yang buruk dan naik di klasemen.
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