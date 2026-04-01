Sergio Aguero mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani operasi setelah ikon Man City itu dilarikan karena cedera saat turnamen untuk pemain berusia di atas 35 tahun

Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Aguero, yang sebelumnya tampil konsisten di level senior. Setelah kembali menyesuaikan diri dengan rutinitas di klub tempat ia mengawali karier, pemain asal Argentina itu baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk terus membela tim secara reguler setelah mencetak gol dalam kemenangan atas Riestra.

Sebelum kemalangan ini, Aguero dengan optimis mengatakan kepada wartawan, seperti dilansir Marca, "Saya akan tetap di sini, jadi saya berharap bisa terus menambah jumlah pertandingan." Sayangnya, rencana tersebut kini tertunda karena fokusnya bergeser dari lapangan ke meja operasi. Cedera ini merupakan kemunduran fisik terparah yang dialaminya sejak ia terpaksa gantung sepatu secara profesional setelah ditemukan masalah jantung selama masa singkatnya di Barca.