FC Barcelona
Diterjemahkan oleh
Sergio Aguero mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani operasi setelah ikon Man City itu dilarikan karena cedera saat turnamen untuk pemain berusia di atas 35 tahun
Bencana melanda dalam pertandingan antara tim-tim veteran
Apa yang semula diharapkan menjadi momen perayaan bagi para penggemar Independiente justru berubah menjadi mimpi buruk bagi salah satu pemain terbaik klub tersebut di era modern. Saat bertanding dalam laga Piala Liga Senior +35 melawan rival abadi River Plate, Sergio Agüero harus ditandu keluar lapangan oleh rekan setim dan lawan-lawannya setelah terjatuh dan tampak kesakitan selama pertandingan berlangsung. Pemain berusia 37 tahun itu sedang bertanding di Stadion Wilde ketika ia mengalami cedera tanpa kontak di kaki kiri bagian bawahnya. Meskipun timnya berhasil meraih kemenangan 2-0 berkat gol dari Tomas De Vincenti dan Fabian Bordagaray, suasana tetap suram saat penyerang veteran itu dibantu langsung ke ruang ganti dan kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan medis.
- Getty
Aguero mengonfirmasi bahwa ia telah menjalani operasi
Melalui media sosial untuk memberi kabar terbaru kepada para pengikutnya yang cemas, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Man City itu menyampaikan kabar yang telah ditakuti banyak orang. Hasil pemindaian awal menunjukkan adanya robekan serius yang akan membutuhkan proses pemulihan yang panjang bagi mantan pemain Barcelona tersebut. Aguero menyatakan: "Saya telah menjalani MRI dan dipastikan bahwa tendon saya robek. Besok saya akan mulai menjalani serangkaian tes dan harus menjalani operasi. Tidak ada pilihan lain." Ia juga menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan langsung yang diterimanya di lapangan, sambil menambahkan: "Saya ingin berterima kasih kepada semua pemain Independiente dan juga para pemain River yang merasa khawatir."
Lomba kategori senior terpaksa dihentikan
Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Aguero, yang sebelumnya tampil konsisten di level senior. Setelah kembali menyesuaikan diri dengan rutinitas di klub tempat ia mengawali karier, pemain asal Argentina itu baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk terus membela tim secara reguler setelah mencetak gol dalam kemenangan atas Riestra.
Sebelum kemalangan ini, Aguero dengan optimis mengatakan kepada wartawan, seperti dilansir Marca, "Saya akan tetap di sini, jadi saya berharap bisa terus menambah jumlah pertandingan." Sayangnya, rencana tersebut kini tertunda karena fokusnya bergeser dari lapangan ke meja operasi. Cedera ini merupakan kemunduran fisik terparah yang dialaminya sejak ia terpaksa gantung sepatu secara profesional setelah ditemukan masalah jantung selama masa singkatnya di Barca.
- Getty Images Sport
Jalan menuju pemulihan
Meskipun intensitas pertandingan sepak bola para veteran jauh lebih rendah dibandingkan level elit yang dikuasai Aguero di Etihad Stadium, cedera Achilles tetap menjadi salah satu proses pemulihan yang paling melelahkan bagi setiap atlet. Kini ia akan memulai proses rehabilitasi yang sudah tak asing lagi baginya, meskipun kali ini ia melakukannya tanpa tekanan untuk kembali ke kancah profesional. Untuk saat ini, prioritas utamanya tetaplah keberhasilan operasi dan kembalinya mobilitas penuh bagi legenda City tersebut.