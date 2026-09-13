Hull terus menjadi tim kejutan pada musim baru Premier League, meraih satu poin penting di London Barat untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka. Hull menunjukkan daya juang luar biasa untuk bangkit dari ketertinggalan, sempat memimpin pertandingan sebelum akhirnya berbagi angka dengan Chelsea. Bagi tim promosi, mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan pembuka merupakan awal impian yang hanya sedikit diprediksi para pengamat, sekaligus menegaskan status mereka sebagai tim yang layak berada di level ini.

Berbicara setelah peluit akhir, Jakirovic yang reflektif menilai jalannya pertandingan, seraya mengakui bahwa meski kemenangan sempat dalam jangkauan, satu poin adalah ganjaran yang adil bagi kedua tim. "Itu adalah pertandingan lain yang bisa kami menangi dan juga bisa kami kalah. Kami punya beberapa momen, terutama di babak kedua saat unggul 2-1, ketika kami punya peluang untuk mencetak gol ketiga dan kami juga punya kesempatan saat 2-2 untuk kembali unggul, tetapi mereka juga punya peluang bagus yang membutuhkan penyelamatan apik, jadi pada akhirnya saya pikir hasil imbang mungkin adalah hasil yang adil," katanya di situs resmi klub.