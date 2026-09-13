Getty Images Sport
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Sergej Jakirovic memuji start bersejarah Hull City di Premier League setelah hasil imbang mendebarkan di Stamford Bridge melawan Chelsea
Harimau mengaum di Stamford Bridge
Hull terus menjadi tim kejutan pada musim baru Premier League, meraih satu poin penting di London Barat untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka. Hull menunjukkan daya juang luar biasa untuk bangkit dari ketertinggalan, sempat memimpin pertandingan sebelum akhirnya berbagi angka dengan Chelsea. Bagi tim promosi, mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan pembuka merupakan awal impian yang hanya sedikit diprediksi para pengamat, sekaligus menegaskan status mereka sebagai tim yang layak berada di level ini.
Berbicara setelah peluit akhir, Jakirovic yang reflektif menilai jalannya pertandingan, seraya mengakui bahwa meski kemenangan sempat dalam jangkauan, satu poin adalah ganjaran yang adil bagi kedua tim. "Itu adalah pertandingan lain yang bisa kami menangi dan juga bisa kami kalah. Kami punya beberapa momen, terutama di babak kedua saat unggul 2-1, ketika kami punya peluang untuk mencetak gol ketiga dan kami juga punya kesempatan saat 2-2 untuk kembali unggul, tetapi mereka juga punya peluang bagus yang membutuhkan penyelamatan apik, jadi pada akhirnya saya pikir hasil imbang mungkin adalah hasil yang adil," katanya di situs resmi klub.
- Getty Images Sport
Mentalitas dan disiplin taktis
Hal yang paling membuat Jakirovic terkesan bukan hanya gol-golnya, tetapi juga cara para pemainnya menolak gentar oleh atmosfer di Stamford Bridge. Sang manajer menyoroti pentingnya tetap tenang di bawah tekanan dan meyakini respons timnya terhadap kesulitan menjadi karakteristik yang paling menentukan pada sore itu. Namun, ia memang mencatat masih ada ruang untuk perbaikan di area pertahanan pada babak kedua.
"Kami bermain melawan tim yang sangat bagus dengan sejumlah pemain yang sangat bagus di stadion yang sangat menantang, dan saya hanya ingin kami tetap tenang serta berpegang pada rencana taktis. Jika kami memainkan permainan kami sendiri, kami tahu kami akan menciptakan beberapa peluang. Untuk gol penyama kedudukan mereka, saya hanya berpikir kami perlu mengawal pemain mereka di kotak penalti kami dengan lebih baik," jelasnya.
Ancaman serius di Premier League
Dengan delapan poin yang diraih dari kemungkinan 12, Hull kini bercokol dengan nyaman di papan atas klasemen, posisi yang bertekad dipertahankan Jakirovic. Sang pelatih kepala merasa dunia sepakbola mulai memberi perhatian kepada timnya, tetapi ia tetap yakin kelompok pemain ini masih punya level yang lebih tinggi untuk dicapai.
"Kami kembali menunjukkan bahwa kami adalah tim yang serius (di level ini) dan tidak akan mudah untuk mengalahkan kami. Kami bisa memberi masalah kepada tim-tim lawan dan saya masih berpikir bahwa kami bisa bermain bahkan lebih baik lagi dengan pengambilan keputusan yang lebih baik dan sedikit lebih berani, dengan para pemain yang sedikit lebih percaya pada diri mereka sendiri. Setiap pertandingan bagi kami saat ini adalah pengalaman yang sangat besar, tetapi bisa meraih delapan poin dari empat laga pertama, terima kasih banyak karena kami berada di jalur yang sangat bagus," ujarnya.
- Getty Images Sport
Belloumi bersinar di panggung besar
Bintang utama tim tamu adalah Mohamed Belloumi, yang memperkenalkan diri ke Premier League dengan cara spektakuler lewat dua gol. Penyelesaian akhirnya yang klinis membalikkan keadaan setelah Hull sempat tertinggal lebih dulu. Jakirovic pun cepat menyoroti dampak sang winger, seraya mencatat bahwa kualitas teknisnya kini mulai diiringi kontribusi gol yang konsisten.
"Mo sudah menunjukkan dalam tiga pertandingan pertama apa yang bisa ia berikan di level ini, lalu hari ini ia menunjukkan hasil akhirnya untuk melengkapi itu, yang sempurna. Dia harus melanjutkan ini sekarang karena dia adalah pemain yang luar biasa dan kami hanya perlu dia tetap sehat," kata Jakirovic.
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