Saat Bosnia bersiap menghadapi duel Nations League yang akan datang, fokus tetap tertuju pada kekosongan yang ditinggalkan kapten mereka yang akan pergi. Barbarez berbicara kepada media mengenai status sang penyerang legendaris, dengan mengindikasikan bahwa pemain depan itu diperkirakan akan segera pergi ke Jerman. Transisi ini menandai titik balik yang signifikan bagi tim nasional tersebut saat mereka berupaya membangun masa depan tanpa sosok paling ikonis mereka.

“Saya pikir dia harus pergi ke Jerman hari ini. Saya akan senang jika dia muncul, untuk melihatnya sekali lagi. Sejujurnya, saya bukan penggemar perpisahan tertentu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bukan seperti ini. Kami akan bertemu satu sama lain berkali-kali lagi dalam hidup kami seperti yang sudah terjadi sampai sekarang. Itu yang paling penting, bahwa kami tetap berteman, orang-orang hebat yang bermartabat dan yang saling berpegangan,” jelas Barbarez, seperti dikutip dari Reprezentacija.