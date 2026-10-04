AFP
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Sergej Barbarez buka suara saat jimat tim Edin Dzeko meninggalkan skuad Bosnia jelang laga krusial melawan Polandia
Barbarez buka suara soal kepergian Dzeko
Saat Bosnia bersiap menghadapi duel Nations League yang akan datang, fokus tetap tertuju pada kekosongan yang ditinggalkan kapten mereka yang akan pergi. Barbarez berbicara kepada media mengenai status sang penyerang legendaris, dengan mengindikasikan bahwa pemain depan itu diperkirakan akan segera pergi ke Jerman. Transisi ini menandai titik balik yang signifikan bagi tim nasional tersebut saat mereka berupaya membangun masa depan tanpa sosok paling ikonis mereka.
“Saya pikir dia harus pergi ke Jerman hari ini. Saya akan senang jika dia muncul, untuk melihatnya sekali lagi. Sejujurnya, saya bukan penggemar perpisahan tertentu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bukan seperti ini. Kami akan bertemu satu sama lain berkali-kali lagi dalam hidup kami seperti yang sudah terjadi sampai sekarang. Itu yang paling penting, bahwa kami tetap berteman, orang-orang hebat yang bermartabat dan yang saling berpegangan,” jelas Barbarez, seperti dikutip dari Reprezentacija.
- AFP
Penyesuaian taktis dan kebugaran skuad
Meski kehilangan Dzeko, Barbarez tetap optimistis terhadap kedalaman skuad dan kesiapan para pemainnya yang tersisa. Sang pelatih menilai bahwa meski kelelahan menjadi faktor setelah hasil imbang yang intens melawan Swedia, sisa 25 pemain dalam skuad berada dalam kondisi bugar dan siap dipilih. Ini termasuk potensi perubahan di sektor penjaga gawang jika target kebugaran tertentu tercapai saat latihan.
"Hanya Edin yang mengucapkan selamat tinggal kepada kami, selebihnya semua 25 pemain ada di sini, mereka semua siap. Ada kelelahan, tetapi kami masih punya lebih dari 24 jam. Meski beberapa individu sudah menjalani tiga pertandingan, saya katakan jika mereka ingin bermain di level tertinggi, maka memang begitu," ujar Barbarez.
Kemunduran kebugaran Bazdar dan batasan skuad
Menanggapi absennya Samed Bazdar dari skuad dalam tiga pertandingan terakhir, sang pelatih menjelaskan bahwa cedera yang dialami lebih awal sangat membatasi ketersediaan sang pemain. Bazdar menepi untuk dua laga pertama, setelah hanya menjalani satu sesi latihan sebelum pertandingan kedua. Proses integrasinya kembali ke dalam tim semakin rumit ketika Dzeko kembali bergabung dengan skuad menjelang laga melawan Swedia, sehingga tidak ada lagi tempat tersisa di daftar pemain.
"Dia cedera pada dua pertandingan pertama. Dia hanya menjalani satu sesi latihan sebelum pertandingan kedua. Edin kembali ke skuad sebelum laga melawan Swedia dan sayangnya tidak ada lagi tempat. Saya berharap dia akan memberikan kemampuan maksimalnya dalam latihan hari ini, tetapi Anda tahu bahwa dua dari mereka harus pergi ke tribun," ungkap pelatih Bosnia itu.
- AFP
Tantangan menghadapi Polandia
Polandia juga akan kehilangan sosok legendaris mereka sendiri, dengan Robert Lewandowski tidak tersedia untuk pertandingan ini. Barbarez dengan cepat menarik kesamaan antara situasi kedua negara, dengan mengakui dampak psikologis dari hilangnya jimat-jimat berprofil tinggi tersebut. Namun, ia memperingatkan bahwa kedalaman skuad Polandia tetap menjadi ancaman besar terlepas dari absennya individu tertentu.
"Kami mengalami hal yang sama dengan Robert seperti yang kami alami dengan Edin. Robert akan terus bermain, tetapi ketika dia tidak ada... mereka adalah sosok-sosok yang membuat semua orang datang ke stadion dan yang membuat setiap lawan menaruh respek besar. Kami mengalami hal yang sama seperti saat melawan Swedia, mereka mengganti 5-6 pemain dan tetap punya kualitas," kata Barbarez.
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