Serge Gnabry mendapat dukungan, "Seluruh Jerman mendukungmu," saat pemain sayap Bayern itu mengalami cedera parah menjelang Piala Dunia

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu malam, Bayern Munich mengonfirmasi bahwa Gnabry mengalami cedera serius pada paha kanannya. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh tim medis klub, terungkap bahwa pemain internasional Jerman tersebut mengalami "robekan pada otot adduktor di paha kanan" selama sesi latihan. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi sang pemain dan klub asal Bavaria tersebut di tengah fase krusial musim ini.

Meskipun klub awalnya tidak memberikan tanggal pasti kapan ia akan kembali, Skymenyarankan bahwa masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu antara tiga hingga empat bulan. Jadwal pemulihan seperti itu secara efektif akan membuat mantan pemain Arsenal ini absen selama sisa musim domestik dan, yang terpenting, membuat partisipasinya dalam ajang internasional musim panas nanti sangat diragukan. Ini adalah pil pahit yang harus ditelan bagi seorang pemain yang telah menjadi bagian integral dari mesin serangan Bayern musim ini.