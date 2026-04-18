Serge Gnabry mendapat dukungan, "Seluruh Jerman mendukungmu," saat pemain sayap Bayern itu mengalami cedera parah menjelang Piala Dunia
Cedera otot adduktor membuat bintang Bayern absen
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu malam, Bayern Munich mengonfirmasi bahwa Gnabry mengalami cedera serius pada paha kanannya. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh tim medis klub, terungkap bahwa pemain internasional Jerman tersebut mengalami "robekan pada otot adduktor di paha kanan" selama sesi latihan. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi sang pemain dan klub asal Bavaria tersebut di tengah fase krusial musim ini.
Meskipun klub awalnya tidak memberikan tanggal pasti kapan ia akan kembali, Skymenyarankan bahwa masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu antara tiga hingga empat bulan. Jadwal pemulihan seperti itu secara efektif akan membuat mantan pemain Arsenal ini absen selama sisa musim domestik dan, yang terpenting, membuat partisipasinya dalam ajang internasional musim panas nanti sangat diragukan. Ini adalah pil pahit yang harus ditelan bagi seorang pemain yang telah menjadi bagian integral dari mesin serangan Bayern musim ini.
Matthaus mengutarakan kekhawatirannya terkait Piala Dunia
Tingkat keparahan cedera tersebut langsung memicu kekhawatiran dari ikon sepak bola Jerman, Lothar Matthäus. Saat bertugas sebagai komentator untuk Sky Sport, pemenang Piala Dunia ini mengakui bahwa waktu terjadinya cedera ini sangat tidak menguntungkan, mengingat Julian Nagelsmann akan mengumumkan skuadnya untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 12 Mei mendatang. Dengan pertandingan pembuka Jerman melawan Curacao yang dijadwalkan pada 14 Juni, waktu semakin menipis bagi pemain berusia 30 tahun ini.
"Saya belum tahu persis apa yang patah di sana, tapi cedera di area adduktor berarti masa pemulihan sekitar enam hingga delapan minggu bagi saya. Tentu saja, itu tergantung pada tingkat keparahan robekannya. Maka, waktunya akan sangat, sangat ketat untuk Piala Dunia. Ini akan menjadi perlombaan melawan waktu," jelas Matthaus. Penilaian sang pakar ini menyoroti perjuangan berat yang harus dihadapi Gnabry untuk membuktikan kebugarannya sebelum berangkat ke Amerika Utara.
Ikon nasional menyampaikan pesan yang menyentuh hati
Meskipun prognosisnya suram, Matthaus menyempatkan diri untuk berbicara langsung kepada Gnabry, memberikan kata-kata penyemangat kepada sang penyerang yang sedang terpuruk. Menyadari kontribusi signifikan sang pemain sayap bagi tim nasional dalam beberapa tahun terakhir, mantan gelandang Inter Milan itu menegaskan bahwa seluruh negara berharap akan adanya pemulihan yang ajaib. Rasa terkejut terasa begitu nyata di seluruh dunia sepak bola Jerman saat salah satu ancaman serangan paling berbahaya mereka harus menjalani perawatan.
Sambil mengarahkan komentarnya ke kamera, Matthaus berkata: "Serge, aku mendoakanmu agar kamu bisa pulih, karena kamu layak mendapatkannya, terutama karena penampilanmu dan semua yang telah kamu raih sejauh ini. Seluruh Jerman mendukungmu agar bisa kembali bermain. Kamu adalah nilai tambah bagi tim nasional Jerman."
Musim dengan produktivitas tinggi terhenti
Kehilangan Gnabry akan sangat terasa di Allianz Arena, tempat ia tengah menjalani salah satu musim paling produktifnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum cedera itu menimpanya, penyerang serba bisa ini telah mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi, mencetak 10 gol, dan memberikan 11 assist. Kemampuannya untuk memengaruhi jalannya pertandingan baik dari sayap maupun area tengah telah menjadikannya pemain inti yang pasti dalam rencana Nagelsmann untuk musim panas nanti.
Cedera ini menambah nama Gnabry ke dalam daftar tidak diinginkan para bintang ternama yang sudah dipastikan absen di Piala Dunia 2026, bergabung dengan nama-nama seperti Rodrygo dan Jack Grealish. Saat Nagelsmann bersiap untuk memfinalisasi skuadnya di Frankfurt, ia kini harus mempertimbangkan alternatif untuk pemain yang telah lama dianggap sebagai "pilihan aman" untuk turnamen tersebut. Bagi Gnabry, beberapa minggu ke depan akan menjadi proses rehabilitasi yang melelahkan saat ia berusaha melawan prediksi medis.