Serbuan Turki! Galatasaray melayangkan tawaran resmi senilai £38 juta untuk bintang Arsenal Gabriel Martinelli saat Mikel Arteta menghadapi keputusan transfer besar

Juara Turki itu melanjutkan strategi perekrutan agresif mereka dengan mengajukan proposal resmi senilai €45 juta (£38 juta) untuk Martinelli. Menurut laporan dari spesialis transfer Florian Plettenberg, tawaran tersebut kini secara resmi sudah diajukan di Emirates Stadium, memaksa Arsenal mengambil keputusan sulit terkait masa depan jangka panjang pemain sayap eksplosif mereka. Klub asal Istanbul itu menjadikan sang winger sebagai prioritas nomor satu mutlak mereka pada bursa transfer kali ini.

Galatasaray telah menunjukkan ambisi besar dalam beberapa musim terakhir, dengan sukses mendatangkan talenta papan atas seperti Victor Osimhen dan Wilfried Zaha ke RAMS Park. Dengan membidik Martinelli, mereka ingin mengamankan tambahan pemain bintang yang dapat membantu mereka bersaing di level tertinggi di Liga Champions.