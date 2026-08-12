Getty Images Sport
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Serbuan Turki! Galatasaray melayangkan tawaran resmi senilai £38 juta untuk bintang Arsenal Gabriel Martinelli saat Mikel Arteta menghadapi keputusan transfer besar
Galatasaray melayangkan tawaran resmi untuk bintang Brasil
Juara Turki itu melanjutkan strategi perekrutan agresif mereka dengan mengajukan proposal resmi senilai €45 juta (£38 juta) untuk Martinelli. Menurut laporan dari spesialis transfer Florian Plettenberg, tawaran tersebut kini secara resmi sudah diajukan di Emirates Stadium, memaksa Arsenal mengambil keputusan sulit terkait masa depan jangka panjang pemain sayap eksplosif mereka. Klub asal Istanbul itu menjadikan sang winger sebagai prioritas nomor satu mutlak mereka pada bursa transfer kali ini.
Galatasaray telah menunjukkan ambisi besar dalam beberapa musim terakhir, dengan sukses mendatangkan talenta papan atas seperti Victor Osimhen dan Wilfried Zaha ke RAMS Park. Dengan membidik Martinelli, mereka ingin mengamankan tambahan pemain bintang yang dapat membantu mereka bersaing di level tertinggi di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Mikel Arteta menghadapi dilema sulit dalam menentukan skuad
Bagi Mikel Arteta, tawaran itu menghadirkan teka-teki taktis dan finansial yang kompleks, terutama karena kedalaman lini serang Arsenal sudah berubah pada musim panas ini setelah kepergian Leandro Trossard ke Besiktas dan hanya datangnya satu pemain ofensif, Christos Tzolis dari Club Brugge. Martinelli telah menjadi bagian fundamental dari proyek sang pelatih asal Spanyol, membantu Arsenal meraih trofi dan kembali ke puncak sepakbola Inggris, sehingga potensi kepergiannya menjadi keputusan berisiko tinggi bagi klub.
Pemain internasional Brasil itu bergabung dengan Arsenal dari Ituano pada 2019 sebagai sosok yang relatif belum dikenal, tetapi dengan cepat berkembang menjadi salah satu penyerang muda paling menarik di Premier League. Mampu bermain di seluruh lini depan atau dalam peran favoritnya di sayap kiri, ia telah menjadi idola suporter di Emirates.
Menilai nilai jangka panjang Martinelli
Di usia 25 tahun, Martinelli memasuki masa puncak kariernya dengan pengalaman luas di level tertinggi. Ia berperan penting dalam kampanye bersejarah Arsenal musim lalu, tampil dalam 53 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 11 gol dan menyumbang tujuh assist untuk membantu Arsenal merebut kembali gelar Premier League yang telah lama dinantikan untuk pertama kalinya sejak 2004, sekaligus mencapai final Liga Champions sebelum kalah dari Paris Saint-Germain. Tim London utara itu kini harus menimbang potensi kontribusinya di masa depan dengan suntikan dana yang bisa didapat secara instan.
Sejak tiba di London utara, Martinelli telah memantapkan dirinya sebagai figur kunci dalam kesuksesan Arsenal belakangan ini, membantu klub mengangkat trofi Premier League bersama FA Community Shield 2023. Secara keseluruhan, penyerang asal Brasil itu telah mencatatkan 278 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi, dengan torehan 62 gol dan 36 assist.
- Getty Images Sport
Rekrutan anyar dan kick-off pramusim
Arsenal telah aktif pada bursa transfer musim panas, memperkuat skuad mereka dengan merekrut Illan Meslier, Tzolis, dan Bruno Guimaraes. Arsenal dijadwalkan memulai musim resmi mereka melawan Manchester City di Community Shield pada 16 Agustus, sebelum memulai pertahanan gelar Premier League di kandang melawan Coventry City pada 21 Agustus.
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