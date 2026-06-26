"Saya merasa mereka lebih menginginkannya daripada kami," kata, misalnya, Deniz Undav, yang sekali lagi hanya masuk sebagai pemain pengganti, namun kali ini tidak memberikan kontribusi apa pun. Joshua Kimmich "pasti" sependapat dengannya. “Itulah yang paling membuatku kesal,” kata sang kapten sambil menyoroti kurangnya semangat dan tekad dari tim DFB. “Hal itu tidak boleh terjadi pada kami, terlepas dari situasi apa pun.”

Seperti yang diketahui, situasi menjelang pertandingan terakhir fase grup ini sangat menguntungkan: Jerman sudah dipastikan menjadi juara grup setelah meraih dua kemenangan atas Curacao dan Pantai Gading. Nagelsmann bebas memilih antara mengasah kerja sama tim atau melakukan rotasi, sementara para pemain yang dipilih bisa tampil tanpa tekanan. Dalam hal ini, cukup mengejutkan betapa banyak masalah yang justru semakin parah atau bahkan muncul baru.

Terlepas dari dua pergantian paksa dalam susunan starting eleven akibat cedera yang dialami Nico Schlotterbeck dan Nathaniel Brown, pelatih timnas Jerman itu memilih untuk tidak melakukan rotasi. Susunan starting eleven pilihannya seharusnya tetap menjaga ritme, membangun kerja sama untuk sisa turnamen, dan terus membakar euforia yang mulai merebak di dalam negeri. Itulah rencana Nagelsmann, yang gagal total. Sebaliknya, tim DFB justru menampilkan penampilan terburuk mereka sepanjang turnamen ini. Penampilan yang membuat orang khawatir akan tersingkir lebih awal di babak 16 besar pada hari Senin. Terlepas dari siapa pun tim peringkat ketiga grup yang akan mereka hadapi nantinya.