Serangan tajam dari Uli Hoeneß! Lothar Matthäus telah menggagalkan transfer Nick Woltemade ke FC Bayern München

Ternyata, pihak Bayern Munich jauh lebih dekat untuk merekrut penyerang serba bisa tersebut—yang pada akhirnya pindah dari VfB Stuttgart ke Newcastle United dengan nilai transfer 75 juta euro—daripada yang selama ini diketahui publik. Menurut Hoeneß, kesepakatan itu sebenarnya sudah hampir rampung. Pemain timnas Jerman itu bahkan sudah memberikan janji pasti kepada Bayern untuk pindah ke Isar pada saat itu.

Namun, karena pernyataan Matthäus yang terlalu terburu-buru di depan publik, VfB yang melepas pemain tersebut justru berada dalam posisi yang sulit dalam negosiasi transfer. Klub asal Swabia itu, demikian dijelaskan Hoeneß dengan kata-kata yang tegas, tiba-tiba dihadapkan pada ekspektasi yang sama sekali berbeda.

Karena jumlah yang diminta, pihak Stuttgart sama sekali tidak lagi mampu "menjualnya seharga 55 juta, karena mereka akan berada di bawah tekanan yang begitu besar, seolah-olah mereka terlalu bodoh untuk melaksanakan apa yang Matthäus, sebagai seorang 'pakar', teriakkan ke seluruh dunia," kata Hoeneß.