Hoeneß mengatakan kepada majalah Der Spiegel: "Pernyataan Matthäus bersama Woltemade: Saya katakan satu hal kepada Anda. Kami sebenarnya bisa membelinya seharga 50 juta. Saya cukup yakin kami bisa melakukannya, tapi kemudian Matthäus mengatakan di koran bahwa pemain itu pasti bernilai 60 hingga 80 juta."
Diterjemahkan oleh
Serangan tajam dari Uli Hoeneß! Lothar Matthäus telah menggagalkan transfer Nick Woltemade ke FC Bayern München
Ternyata, pihak Bayern Munich jauh lebih dekat untuk merekrut penyerang serba bisa tersebut—yang pada akhirnya pindah dari VfB Stuttgart ke Newcastle United dengan nilai transfer 75 juta euro—daripada yang selama ini diketahui publik. Menurut Hoeneß, kesepakatan itu sebenarnya sudah hampir rampung. Pemain timnas Jerman itu bahkan sudah memberikan janji pasti kepada Bayern untuk pindah ke Isar pada saat itu.
Namun, karena pernyataan Matthäus yang terlalu terburu-buru di depan publik, VfB yang melepas pemain tersebut justru berada dalam posisi yang sulit dalam negosiasi transfer. Klub asal Swabia itu, demikian dijelaskan Hoeneß dengan kata-kata yang tegas, tiba-tiba dihadapkan pada ekspektasi yang sama sekali berbeda.
Karena jumlah yang diminta, pihak Stuttgart sama sekali tidak lagi mampu "menjualnya seharga 55 juta, karena mereka akan berada di bawah tekanan yang begitu besar, seolah-olah mereka terlalu bodoh untuk melaksanakan apa yang Matthäus, sebagai seorang 'pakar', teriakkan ke seluruh dunia," kata Hoeneß.
- Getty
FC Bayern: Hoeneß mengkritik Matthäus
Selama percakapan tersebut, bos Bayern itu kembali menegaskan pandangannya dengan tegas. Hoeneß menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud membatasi kebebasan berekspresi.
Sebaliknya, yang sangat mengganggunya adalah dinamika yang merusak dan dampak langsungnya terhadap negosiasi yang sedang berlangsung di bursa transfer. "Dia juga tidak perlu memanfaatkan posisinya untuk terus-menerus merugikan FC Bayern," seru Hoeneß kepada mantan pemainnya itu.
Setelah awal musim yang menjanjikan dan kuat di Inggris, Woltemade akhirnya mengalami musim yang kurang mulus bersama Newcastle. Belakangan ini, semakin banyak laporan yang beredar mengenai ketidakpuasan pemain tersebut, selain itu juga muncul spekulasi mengenai ketegangan antara sang pemain dan pelatih Newcastle, Eddie Howe. Sepanjang musim, Howe telah menempatkan Woltemade pada posisi yang jauh lebih ke belakang, sehingga pemain tim nasional tersebut hampir tidak bisa lagi menciptakan peluang gol. Menjelang akhir musim, waktu bermain Woltemade pun semakin berkurang.
- Getty Images Sport
Apakah FC Bayern akan mencoba lagi merekrut Woltemade?
Tanda-tanda kepergian Woltemade dari Liga Premier lebih awal sudah mulai terlihat. "Jika waktu bermainnya tidak berubah, kemungkinan pindah pada musim panas tidak dapat dikesampingkan," demikian dilaporkan Sky baru-baru ini.
Bagi FC Bayern, hal ini bisa membuka peluang kedua lebih cepat dari yang diperkirakan. Pencarian klub asal Munich akan solusi serangan yang fleksibel di belakang penyerang utama Harry Kane terus berjalan dengan intens.
Di Säbener Straße, mereka mencari pemain yang bisa bermain sebagai penyerang tengah klasik sekaligus cerdas dalam menembus lini pertahanan lawan. Sebuah profil yang hampir sempurna diwujudkan oleh Woltemade. Namun, dalam hal ini, prioritas transfer belakangan ini tampaknya lebih tertuju pada rekan setim Woltemade, Anthony Gordon, yang tidak hanya bisa bertindak sebagai cadangan Kane di tengah, tetapi juga sebagai pesaing bagi Luis Diaz di sayap kiri.
- Getty Images Sport
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Jadwal Pertandingan FCB Selanjutnya
Tanggal Pertandingan Kompetisi 25 Juli Wehen Wiesbaden - FC Bayern Pertandingan persahabatan 4 Agustus Jeju SK FC - FC Bayern Pertandingan persahabatan 7 Agustus FC Bayern - Aston Villa Pertandingan persahabatan 15 Agustus FC Bayern - RB Leipzig Pertandingan persahabatan