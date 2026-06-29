Gelandang berusia 20 tahun ini telah mencetak tiga gol dan memberikan satu assist dalam tiga pertandingan fase grup yang dilakoni Swiss. Dengan demikian, ia melanjutkan performa gemilangnya musim ini bersama klub asal Breisgau dan memperkuat kemajuan pesatnya di dunia olahraga dalam beberapa bulan terakhir. Ledakan performa ini tampaknya juga telah menarik perhatian para petinggi Newcastle United.
Diterjemahkan oleh
Serangan senilai 55 juta euro! Klub papan atas dikabarkan sangat tertarik pada bintang muda Freiburg yang bersinar di Piala Dunia, Johan Manzambi
Surat kabar Inggris Daily Mail serta Sky Sports melaporkan bahwa The Magpies ingin mendatangkan Manzambi ke Inggris Utara. Klub kaya baru dari Liga Premier ini sedang mencari pemain untuk memperkuat lini tengah dan melihat pemain asal Freiburg tersebut sebagai sosok yang ideal untuk masa depan.
Pihak Inggris tersebut siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan talenta unggulan ini guna mengungguli para pesaingnya. Menurut stasiun TV tersebut, pihak Newcastle memperkirakan Manzambi dapat didatangkan dengan biaya transfer sebesar 55 juta euro. Jumlah sebesar itu akan memecahkan rekor penjualan tertinggi yang pernah dicatat oleh klub asal Breisgau tersebut.
- Getty Images Sport
Apakah Pulverisiert Manzambi memecahkan rekor penjualan Freiburg?
Jumlah tersebut mencapai 25 juta euro dan diperoleh dari penjualan Kevin Schade (FC Brentford) dan Merlin Röhl (Everton).
Petinggi Freiburg yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Jochen Saier berada dalam posisi tawar yang menguntungkan terkait Manzambi dan tidak berada di bawah tekanan apa pun untuk menjualnya. Pemain nomor 8 ini masih terikat kontrak hingga tahun 2030, dan tidak ada klausul pelepasan. Kontrak jangka panjang ini menjamin klub memiliki kendali penuh atas masa depan pemain muda tersebut.
Di Manzambi, Anda dapat mengikuti lelang
Seiring berjalannya turnamen dan menjelang babak gugur, nilai pasar pemain asal Swiss ini pada akhirnya bisa melonjak lebih tinggi lagi. Tidak mustahil bahwa Manzambi, berkat penampilan gemilangnya belakangan ini, juga akan menjadi incaran utama klub-klub lain. Persaingan penawaran yang mungkin terjadi akan menaikkan harganya dan mengisi kas klub Freiburg.
Bagi mereka, kehilangan pemain lini tengah ini memang akan menjadi pukulan telak dari segi olahraga, namun secara finansial hal ini justru merupakan berkah yang akan membuka ruang gerak yang luas bagi klub di bursa transfer.
- Getty Images Sport
Müller berharap Manzambi bergabung dengan FC Bayern
Thomas Müller baru-baru ini mengatakan tentang Manzambi di Magenta TV bahwa ia adalah pemain yang "harus diperhatikan juga oleh FC Bayern. Dia bisa jadi pemain yang cocok untuk Bayern München". Mats Hummels, yang juga merupakan pakar dan ikon pertahanan di Borussia Dortmund, menambahkan: "Atau BVB."
“ManUnited tidak bisa lagi mengabaikannya,” demikian judul berita terbaru dari Manchester Evening News. Selain Newcastle dan ManUnited, Arsenal, Chelsea, dan Manchester City juga dikabarkan tertarik, bahkan Real Madrid pun sudah disebut-sebut. Surat kabar Swiss, Blick, melaporkan pada bulan Maret tentang dugaan ketertarikan dari Bayern dan Paris Saint-Germain. BVB juga dikabarkan sedang mengamati Manzambi dengan cermat.
Freiburg merekrutnya pada awal 2023 dari tim U-18 Servette Jenewa. Sejak 2024, ia menjadi bagian dari skuad profesional dan tampil dalam 47 pertandingan resmi pada musim lalu yang sukses. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak tujuh gol dan memberikan sembilan assist.