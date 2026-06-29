Serangan senilai 55 juta euro! Klub papan atas dikabarkan sangat tertarik pada bintang muda Freiburg yang bersinar di Piala Dunia, Johan Manzambi

Surat kabar Inggris Daily Mail serta Sky Sports melaporkan bahwa The Magpies ingin mendatangkan Manzambi ke Inggris Utara. Klub kaya baru dari Liga Premier ini sedang mencari pemain untuk memperkuat lini tengah dan melihat pemain asal Freiburg tersebut sebagai sosok yang ideal untuk masa depan.

Pihak Inggris tersebut siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan talenta unggulan ini guna mengungguli para pesaingnya. Menurut stasiun TV tersebut, pihak Newcastle memperkirakan Manzambi dapat didatangkan dengan biaya transfer sebesar 55 juta euro. Jumlah sebesar itu akan memecahkan rekor penjualan tertinggi yang pernah dicatat oleh klub asal Breisgau tersebut.