AFP
Diterjemahkan oleh
Serangan pedas Ousmane Dembele terhadap PSG 'membuahkan hasil yang baik' saat Vitinha membela kritik terbuka sang pemain sayap peraih Ballon d'Or terhadap rekan-rekan setimnya
Tuntutan Dembele akan semangat kebersamaan
Kontroversi ini bermula pada pertengahan Februari, ketika Dembele yang merasa frustrasi mengkritik sikap para pemain tim setelah kekalahan mengecewakan 3-1 di kandang Rennes. Pemain internasional Prancis itu tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan, menuntut agar beberapa pemain berhenti bermain demi kepentingan pribadi dan mulai memprioritaskan lambang klub.
"Saya pikir kita harus menunjukkan lebih banyak semangat, kita harus di atas segalanya bermain untuk Paris Saint-Germain agar bisa memenangkan pertandingan," kata Dembele saat itu. "Karena jika kita bermain sendiri di lapangan, itu tidak akan berjalan baik, kita tidak akan memenangkan gelar yang kita inginkan."
Dia menambahkan: "Musim lalu, kami mengutamakan klub, lambang, dan Paris Saint-Germain sebelum memikirkan diri sendiri. Saya pikir kita perlu menemukan kembali hal itu, terutama dalam pertandingan-pertandingan ini. Kita tahu kita berada di paruh kedua musim. Paris Saint-Germainlah yang harus didahulukan, bukan individu-individu."
- (C)Getty Images
Vitinha mendukung pemain sayap yang 'panas' itu
Menjelang laga besar perempat final Liga Champions antara PSG dan Liverpool, Vitinha mengungkapkan bahwa para pemain tidak tersinggung dengan teguran terbuka tersebut. Sebaliknya, gelandang itu justru memuji Dembele atas kepemimpinannya di saat-saat sulit, dan mengatakan bahwa ledakan emosi itu berfungsi sebagai peringatan yang diperlukan bagi tim asuhan Luis Enrique.
"Saya mengingatnya dengan baik," kata Vitinha dalam konferensi pers hari Selasa. "Yang bisa saya katakan adalah kami bahkan membicarakannya. Kami tenang. Kami mengenal rekan setim kami dengan baik. Bagus bahwa dia sedikit 'panas' di akhir pertandingan. Dia berbicara dan itu wajar. Meskipun apa yang dia katakan sedikit benar, kami menerimanya dengan baik dan melanjutkan. Kemudian, kami melihat bahwa hal itu membuahkan hasil yang baik."
Dampak terhadap performa PSG
Hasil tersebut jelas mendukung pernyataan Vitinha bahwa kemarahan Dembele menjadi pemicu perubahan. Sejak kekalahan di Rennes dan gejolak yang terjadi setelahnya, PSG telah mencatatkan performa yang mengesankan. Mereka telah memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan yang mereka mainkan pasca-serangan verbal Dembele, imbang satu kali melawan Monaco di Liga Champions, dan kalah satu kali dari lawan yang sama di Ligue 1. Meskipun mengalami kekalahan tersebut, mereka semakin mendekati gelar domestik lainnya sambil melaju jauh di kompetisi Eropa.
Dembele sendiri kemudian tetap pada pendiriannya, dengan menyatakan: "Saya tidak menyesali apa pun. Itu adalah peringatan singkat bagi seluruh tim dan saya pikir hal itu membuahkan hasil."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke laga melawan Liverpool
PSG kini akan menghadapi leg pertama perempat final melawan Liverpool dengan semangat kebersamaan yang semakin kuat. Luis Enrique berharap semangat kolektif yang ditekankan oleh Dembele tetap terjaga saat mereka menghadapi tim Liverpool yang tangguh di Parc des Princes. Sementara mantan penyerang PSG, Hugo Ekitike, kembali bersama Liverpool sebagai sosok yang berbeda, fokus di ibu kota Prancis kini sepenuhnya tertuju pada upaya mempertahankan rekor kemenangan beruntun mereka.