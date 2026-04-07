Serangan pedas Ousmane Dembele terhadap PSG 'membuahkan hasil yang baik' saat Vitinha membela kritik terbuka sang pemain sayap peraih Ballon d'Or terhadap rekan-rekan setimnya

Kontroversi ini bermula pada pertengahan Februari, ketika Dembele yang merasa frustrasi mengkritik sikap para pemain tim setelah kekalahan mengecewakan 3-1 di kandang Rennes. Pemain internasional Prancis itu tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan, menuntut agar beberapa pemain berhenti bermain demi kepentingan pribadi dan mulai memprioritaskan lambang klub.

"Saya pikir kita harus menunjukkan lebih banyak semangat, kita harus di atas segalanya bermain untuk Paris Saint-Germain agar bisa memenangkan pertandingan," kata Dembele saat itu. "Karena jika kita bermain sendiri di lapangan, itu tidak akan berjalan baik, kita tidak akan memenangkan gelar yang kita inginkan."

Dia menambahkan: "Musim lalu, kami mengutamakan klub, lambang, dan Paris Saint-Germain sebelum memikirkan diri sendiri. Saya pikir kita perlu menemukan kembali hal itu, terutama dalam pertandingan-pertandingan ini. Kita tahu kita berada di paruh kedua musim. Paris Saint-Germainlah yang harus didahulukan, bukan individu-individu."



