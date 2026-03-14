Fernandez telah menyatakan keinginannya untuk pindah pada bursa transfer lalu — tak lama kemudian, keinginannya itu terwujud dengan kepindahannya ke PSG. Klub ibu kota Prancis itu membayar klausul pelepasan sebesar sedikit lebih dari enam juta euro. Sebelumnya, Barcelona telah berusaha memperpanjang kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga 2027 dengan segala cara, namun upaya tersebut gagal. Borussia Dortmund juga dilaporkan sempat menunjukkan minat pada pemain berusia 18 tahun tersebut.

Segera setelah kepindahan tersebut, Laporta mengungkapkan ketidakpuasannya: "Secara mengejutkan, agennya memberi tahu kami bahwa kami tidak dapat melaksanakan apa yang telah kami sepakati." Pelatih Hansi Flick pun bereaksi dengan nada yang jauh dari senang: "Saya sangat menyukai Dro, jadi tentu saja saya kecewa. Tapi begitulah sepak bola. Kami harus menghormati keputusan ini. Saya kecewa. Dia tahu itu, tapi saya sangat menyukai anak ini. Dia juga memiliki masa depan yang cerah di sini. Dia telah membuat keputusan lain. Saya menghormatinya, begitulah sepak bola."

Sejak kepindahannya, Fernandez telah tampil dalam enam pertandingan resmi untuk juara Liga Champions saat ini dan bermain selama total 221 menit. Kontrak gelandang serang tersebut di PSG berlaku hingga 2030.