Kabar bahwa pemain berbakat Dro Fernandez telah meninggalkan FC Barcelona pada bursa transfer musim dingin untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain membuat Presiden Barca Joan Laporta menuduh penasihatnya sekaligus mantan pemain Barca, Ivan de la Pena, yang dianggapnya sebagai dalang di balik kepergian tersebut.
"Serangan licik dari si botak": Transfer yang dilakukan FC Barcelona membuat Joan Laporta sangat marah
"Apa yang terjadi pada Dro adalah sebuah pengkhianatan. Seandainya hal itu terjadi pada Jorge Mendes (penasihat terkenal bagi banyak bintang, red.), hal itu tidak akan bisa terjadi seperti yang dilakukan si botak itu. Itu adalah sebuah aib dan tikaman dari belakang yang licik," serang Laporta kepada Jijantes de la Pena, yang pernah bermain untuk FC Barcelona dari tahun 1990 hingga 1998 dan sekali lagi dari tahun 2000 hingga 2001: "Dia menjadi agen karena masa lalunya di Barcelona, dia memiliki hubungan khusus dengan klub, dan saya menganggap itu sebagai tikaman dari belakang yang licik." De la Pena menangani dua pemain profesional Blaugrana lainnya, yaitu Gavi dan Eric Garcia.
Laporta melanjutkan: "Kami telah membangun hubungan yang pragmatis dengan presiden PSG. Lebih banyak uang mengalir untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan Barcelona - dan untuk itu saya berterima kasih. Saya merasa kasihan pada Hansi. Dia (Dro) diberi peran di tim utama, dengan mengorbankan pemain-pemain yang lebih pantas mendapatkannya, karena Barcelona telah lebih banyak berinvestasi pada mereka."
Hansi Flick "kecewa" dengan kepindahan Fernandez
Fernandez telah menyatakan keinginannya untuk pindah pada bursa transfer lalu — tak lama kemudian, keinginannya itu terwujud dengan kepindahannya ke PSG. Klub ibu kota Prancis itu membayar klausul pelepasan sebesar sedikit lebih dari enam juta euro. Sebelumnya, Barcelona telah berusaha memperpanjang kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga 2027 dengan segala cara, namun upaya tersebut gagal. Borussia Dortmund juga dilaporkan sempat menunjukkan minat pada pemain berusia 18 tahun tersebut.
Segera setelah kepindahan tersebut, Laporta mengungkapkan ketidakpuasannya: "Secara mengejutkan, agennya memberi tahu kami bahwa kami tidak dapat melaksanakan apa yang telah kami sepakati." Pelatih Hansi Flick pun bereaksi dengan nada yang jauh dari senang: "Saya sangat menyukai Dro, jadi tentu saja saya kecewa. Tapi begitulah sepak bola. Kami harus menghormati keputusan ini. Saya kecewa. Dia tahu itu, tapi saya sangat menyukai anak ini. Dia juga memiliki masa depan yang cerah di sini. Dia telah membuat keputusan lain. Saya menghormatinya, begitulah sepak bola."
Sejak kepindahannya, Fernandez telah tampil dalam enam pertandingan resmi untuk juara Liga Champions saat ini dan bermain selama total 221 menit. Kontrak gelandang serang tersebut di PSG berlaku hingga 2030.
Dro Fernandez: Statistik untuk PSG pada musim 2025/26
Permainan 6 Gol 0 Assist 0 Menit bermain 221