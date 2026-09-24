‘Serangan fantastis’ - ‘operasi’ transfer Manchester United berhasil, tetapi masih dibutuhkan lebih banyak lagi saat Michael Owen menilai pendekatan taktis Michael Carrick

Apakah sistem itu akan berguna bagi United dalam jangka panjang? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker Manchester United peraih gelar yang berbicara dalam kerja sama dengan HelloMillions (Sweepstakes Casino), mengatakan kepada GOAL: “Itu bisa berhasil, dan memang pernah berhasil di masa lalu. Pep Guardiola memenangi liga nyaris tanpa memainkan penyerang tengah. Ada tim lain yang juga melakukannya di Spanyol.

“Itu bisa berhasil dan saya memang berpikir, jika melihatnya di atas kertas, itu adalah lini serang yang fantastis. Saya benar-benar menyukainya dan saya pikir mereka sudah berinvestasi besar di sana. Mereka tidak mencetak gol melawan City, tetapi cara mereka menyerang saat menghadapi Ipswich, mencetak lima gol, saya tahu itu bukan pertahanan Manchester City yang mereka hadapi saat melawan Ipswich, tetapi saya memang berpikir bahwa lini serang mereka belum tentu menjadi masalah utama.

“Mereka bisa saja mengalami hari yang buruk, tetapi saya sebenarnya cukup menyukai komposisi itu. Saya pikir ada beberapa pemain bagus dan saya juga pikir ada para pembeda di bangku cadangan, dan saya pikir mereka telah melakukan perombakan di area lapangan itu beberapa waktu lalu.

“Perombakan terbaru tampaknya berfokus pada lini tengah dan saya kira langkah berikutnya adalah melihat pertahanan mereka.”