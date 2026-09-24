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‘Serangan fantastis’ - ‘operasi’ transfer Manchester United berhasil, tetapi masih dibutuhkan lebih banyak lagi saat Michael Owen menilai pendekatan taktis Michael Carrick
Sesko telah menjadi supersub bagi Manchester United
Internasional Slovenia Sesko, yang didatangkan seharga £74 juta ($98 juta) pada musim panas 2025, membangun reputasi sebagai semacam supersub sepanjang paruh kedua musim debutnya di Old Trafford.
Label itu terbukti sulit dilepaskan, dengan penyerang 23 tahun tersebut masih belum menjadi starter dalam laga Premier League musim ini, dengan XI pilihan Carrick hanya diturunkan dalam pertandingan Liga Champions dan Carabao Cup.
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Rashford & Mbeumo berbaris bersama Cunha
Sesko adalah satu-satunya penyerang murni nomor 9 yang saat ini dimiliki United, dengan godaan untuk menambah kekuatan di posisi itu untuk sementara ditahan. United pada masa lalu terkenal memiliki kedalaman stok penyerang yang luar biasa.
Saat menjuarai Treble pada 1999, Sir Alex Ferguson mampu merotasi Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, dan Ole Gunnar Solskjaer. Sejumlah penyerang superstar lainnya juga telah melewati Theatre of Dreams sejak saat itu, termasuk Ruud van Nistelrooy dan Wayne Rooney.
Saat ini, Cunha, pemain Brasil yang serbabisa, kerap dimainkan di tengah. Ia ditemani Bryan Mbeumo dan Marcus Rashford di kedua sisinya, dengan nama terakhir lebih dari mampu bergerak masuk dari sisi kiri jika dibutuhkan.
Apakah sistem 'false nine' akan berhasil untuk Manchester United?
Apakah sistem itu akan berguna bagi United dalam jangka panjang? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker Manchester United peraih gelar yang berbicara dalam kerja sama dengan HelloMillions (Sweepstakes Casino), mengatakan kepada GOAL: “Itu bisa berhasil, dan memang pernah berhasil di masa lalu. Pep Guardiola memenangi liga nyaris tanpa memainkan penyerang tengah. Ada tim lain yang juga melakukannya di Spanyol.
“Itu bisa berhasil dan saya memang berpikir, jika melihatnya di atas kertas, itu adalah lini serang yang fantastis. Saya benar-benar menyukainya dan saya pikir mereka sudah berinvestasi besar di sana. Mereka tidak mencetak gol melawan City, tetapi cara mereka menyerang saat menghadapi Ipswich, mencetak lima gol, saya tahu itu bukan pertahanan Manchester City yang mereka hadapi saat melawan Ipswich, tetapi saya memang berpikir bahwa lini serang mereka belum tentu menjadi masalah utama.
“Mereka bisa saja mengalami hari yang buruk, tetapi saya sebenarnya cukup menyukai komposisi itu. Saya pikir ada beberapa pemain bagus dan saya juga pikir ada para pembeda di bangku cadangan, dan saya pikir mereka telah melakukan perombakan di area lapangan itu beberapa waktu lalu.
“Perombakan terbaru tampaknya berfokus pada lini tengah dan saya kira langkah berikutnya adalah melihat pertahanan mereka.”
- Getty
Manchester United bisa belanja lagi pada bursa transfer Januari
United memasuki jeda internasional pertama musim 2026-27 setelah melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan. Mereka hanya meraih dua poin dari sembilan poin terakhir yang tersedia di Premier League, yang membuat mereka berada di peringkat ke-12 klasemen kasta tertinggi.
Mereka belum mencatatkan clean sheet di liga musim ini, setelah lima pertandingan, dan muncul pertanyaan mengapa tambahan kekuatan di lini belakang tidak diupayakan pada bursa transfer terakhir, karena ruang mesin tanpa Casemiro menjadi prioritas.
Peluang lain untuk menambah pemain akan datang pada Januari, dengan bek sayap dan bek tengah kemungkinan masuk dalam daftar belanja Manchester United. Mereka juga mungkin menjajaki opsi mendatangkan pencetak gol lain karena Cunha jarang benar-benar produktif sepanjang kariernya dan Sesko belum meyakinkan semua orang bahwa ia bisa menjadi andalan utama.
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