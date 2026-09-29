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'Serahkan itu!' - Rio Ferdinand menuntut Joleon Lescott mengembalikan medali Premier League saat legenda Manchester United itu menyerukan agar gelar Manchester City dicabut setelah vonis bersalah
City bersiap menghadapi potensi pencabutan gelar juara
Manchester City bersiap menghadapi sanksi berat setelah dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan finansial yang menjerat mereka. Meski banding hampir pasti akan diajukan, klub itu terancam hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pengurangan poin dan denda besar hingga potensi pencabutan gelar-gelar utama.
Jika gelar-gelar itu dicabut, trofi Premier League 2011-12, yang terkenal diraih lewat gol kemenangan dramatis telat Sergio Aguero, bisa secara retroaktif diberikan kepada runner-up Manchester United. Prospek ini mendorong mantan bek Manchester United, Ferdinand, untuk secara terbuka menuntut agar buku sejarah ditulis ulang.
- Michael Barrett Boesen
Ferdinand menuntut medali kembali dari mantan rivalnya
Berbicara di Rio Ferdinand Presents, mantan bek tengah Inggris itu menyindir mantan rekan setimnya di tim nasional, Lescott. "Lain kali saat Joleon tampil, dia harus membawa medali sialan saya," canda Ferdinand. "Kalau Anda dinyatakan bersalah, maka menurut saya Anda harus mengembalikan medali itu."
Ia melanjutkan sikapnya yang bernada bercanda namun tetap tegas dalam masalah ini, sambil mengungkapkan rencananya untuk Lescott. "Saat saya bertemu Joleon, saya benar-benar akan datang ke rumahnya dan bilang, 'Dengar, serahkan itu. Serahkan itu'," tambah Ferdinand. "Anda tidak bisa benar-benar duduk di sana dan mengatakan bahwa Anda juara, bukan? Atau Anda memenangi itu atau memenangi itu. Yah, mereka tidak harus membayar denda apa pun. Mereka tidak akan terdegradasi. Serahkan saja trofinya. Serahkan medalinya, serahkan trofinya. Sesederhana itu."
Ferdinand cepat menegaskan bahwa ia tidak menyalahkan para pemain atas pelanggaran di level petinggi klub. "Mereka adalah tim terbaik di negara ini dengan selisih yang sangat jauh, bukan? Dan mereka punya manajer terbaik di sini," tambahnya. "Namun sekali lagi, kalau dinyatakan bersalah, harus ada hukuman yang relevan dan itulah yang harus diterapkan.
"Jadi, kita hanya harus duduk dan menunggu. Sekali lagi, hal yang paling parah dari ini adalah prosesnya memakan waktu selama ini. Itu saja. Tapi... apakah kita masih bisa mengagumi sebagian permainan sepakbola mereka dan beberapa momen yang mereka miliki? Tentu saja bisa. Anda tetap bisa mengaguminya.
"Dan sekali lagi, saya tegaskan para pemain tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Ada orang-orang yang berada di posisi jauh lebih kuat dan punya otoritas di dalam klub sepakbola yang membuat semua keputusan ini. Jadi, saya tidak akan menimpakan kesalahan apa pun ke pundak para pemain, tetapi mereka akan dipandang berbeda dan itu tak terelakkan karena memang begitulah adanya."
United dan Liverpool berpeluang mewarisi gelar juara
Ferdinand sebenarnya sudah menyampaikan perasaannya dengan jelas di media sosial pada Jumat lalu. Ia dengan yakin menulis di X: "Satu medali Premier League lagi untuk ditambahkan ke lemari trofi."
Jika City benar-benar kehilangan trofi yang dimenangkannya selama era penyimpangan finansial mereka, United berpeluang mewarisi dua gelar liga dari musim 2011-12 dan 2017-18. Efek berantainya juga akan menguntungkan rival Premier League lainnya. Liverpool, yang finis sebagai runner-up pada musim terakhir Ferdinand di Old Trafford pada 2013-14, akan melihat gelar itu diberikan secara retroaktif kepada Anfield.
- Getty Images Sport
City menghadapi masa menunggu yang menegangkan di tengah banding yang membayangi
City dan para pendukungnya menghadapi masa penantian yang menegangkan saat tingkat pasti dari hukuman mereka diputuskan. Klub itu tak terelakkan akan mengajukan banding yang kuat, yang berarti penyelesaian akhir masih bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hingga saat itu, skuad City harus berusaha menjaga fokus mereka di lapangan sementara ancaman sanksi bersejarah yang membayangi menaungi pencapaian mereka di masa lalu.
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