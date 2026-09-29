Berbicara di Rio Ferdinand Presents, mantan bek tengah Inggris itu menyindir mantan rekan setimnya di tim nasional, Lescott. "Lain kali saat Joleon tampil, dia harus membawa medali sialan saya," canda Ferdinand. "Kalau Anda dinyatakan bersalah, maka menurut saya Anda harus mengembalikan medali itu."

Ia melanjutkan sikapnya yang bernada bercanda namun tetap tegas dalam masalah ini, sambil mengungkapkan rencananya untuk Lescott. "Saat saya bertemu Joleon, saya benar-benar akan datang ke rumahnya dan bilang, 'Dengar, serahkan itu. Serahkan itu'," tambah Ferdinand. "Anda tidak bisa benar-benar duduk di sana dan mengatakan bahwa Anda juara, bukan? Atau Anda memenangi itu atau memenangi itu. Yah, mereka tidak harus membayar denda apa pun. Mereka tidak akan terdegradasi. Serahkan saja trofinya. Serahkan medalinya, serahkan trofinya. Sesederhana itu."

Ferdinand cepat menegaskan bahwa ia tidak menyalahkan para pemain atas pelanggaran di level petinggi klub. "Mereka adalah tim terbaik di negara ini dengan selisih yang sangat jauh, bukan? Dan mereka punya manajer terbaik di sini," tambahnya. "Namun sekali lagi, kalau dinyatakan bersalah, harus ada hukuman yang relevan dan itulah yang harus diterapkan.

"Jadi, kita hanya harus duduk dan menunggu. Sekali lagi, hal yang paling parah dari ini adalah prosesnya memakan waktu selama ini. Itu saja. Tapi... apakah kita masih bisa mengagumi sebagian permainan sepakbola mereka dan beberapa momen yang mereka miliki? Tentu saja bisa. Anda tetap bisa mengaguminya.

"Dan sekali lagi, saya tegaskan para pemain tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Ada orang-orang yang berada di posisi jauh lebih kuat dan punya otoritas di dalam klub sepakbola yang membuat semua keputusan ini. Jadi, saya tidak akan menimpakan kesalahan apa pun ke pundak para pemain, tetapi mereka akan dipandang berbeda dan itu tak terelakkan karena memang begitulah adanya."



