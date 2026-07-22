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Sam Smith Wrexham goal 2025-26Getty
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Wrexham Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

CULTURE
KITS
Wrexham

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Wrexham untuk musim 2026-27.

Ryan Reynolds, Rob McElhenney, dan produsen seragam Macron menjaga kerahasiaan detail desain dengan ketat hingga pengumuman resmi klub. Secara tradisional, Wrexham tidak mengungkap tema atau seragam barunya hingga jendela transfer musim panas dibuka, biasanya sekitar bulan Juli, tepat sebelum tur pramusim dan dimulainya musim EFL mendatang.

GOAL mengulas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Wrexham musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Seragam kandang Wrexham musim 2026-27, tanggal peluncuran & harga

    Setelah seragam kandang musim 2025-26 mengusung estetika retro tahun 1980-an yang kental (dengan garis-garis tipis putih dan kerah putih yang mencolok), kabar awal di kalangan penggemar seragam menyebutkan bahwa Macron akan kembali ke desain merah polos yang lebih ramping, minimalis, dan ultra-modern.

    Diharapkan akan ada efek timbul yang halus dan bertekstur yang terintegrasi ke dalam kain, bukan potongan kontras putih yang mencolok, yang kemungkinan akan dipadukan dengan leher bulat sederhana.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    Seragam tandang Wrexham musim 2026-27, tanggal peluncuran & harga

    Seragam tandang Wrexham musim 2026-27 berwarna abu-abu antrasit gelap ini dilengkapi kerah mandarin dan desain yang ditandai dengan grafis sublimasi yang memadukan latar belakang gelap dengan garis-garis merah, terinspirasi oleh tambang batu tulis di Wales Utara. Sebagai cerminan warisan industri dan budaya kami, desain seragam ini dilengkapi pita silikon di bagian tepi bawah yang bertuliskan, “Ein Tir, Ein Hysbryd – Tanah Kami, Semangat Kami”.


  • Seragam ketiga Wrexham musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam-seragam sebelumnya pernah menampilkan kalimat "Wrexham is the Name," penghormatan kepada Korban Bencana Tambang Batubara Gresford, serta "Don't forget where you came from." Diperkirakan seragam musim 2026-27 akan menampilkan lirik lagu tersembunyi yang benar-benar baru atau frasa dalam bahasa Welsh yang disesuaikan, yang dicetak di bagian dalam kerah atau di sepanjang tepi bawah bagian dalam seragam.


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