Seragam Wrexham Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Ryan Reynolds, Rob McElhenney, dan produsen seragam Macron menjaga kerahasiaan detail desain dengan ketat hingga pengumuman resmi klub. Secara tradisional, Wrexham tidak mengungkap tema atau seragam barunya hingga jendela transfer musim panas dibuka, biasanya sekitar bulan Juli, tepat sebelum tur pramusim dan dimulainya musim EFL mendatang.

GOAL mengulas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Wrexham musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.