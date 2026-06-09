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Sam Smith Wrexham goal 2025-26Getty
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Wrexham Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

CULTURE
KITS
Wrexham

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Wrexham untuk musim 2026-27.

Ryan Reynolds, Rob McElhenney, dan produsen seragam Macron merahasiakan detail desainnya dengan ketat hingga pengumuman resmi klub. Biasanya, Wrexham tidak mengungkap tema atau seragam barunya hingga jendela transfer musim panas dibuka, biasanya sekitar bulan Juli, tepat sebelum tur pramusim dan musim EFL yang akan datang.

GOAL mengulas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Wrexham musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Seragam kandang Wrexham musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Setelah seragam kandang musim 2025-26 mengusung estetika retro tahun 1980-an yang kental (dengan garis-garis tipis putih dan kerah putih yang mencolok), kabar awal di kalangan penggemar seragam menyebutkan bahwa Macron akan kembali ke desain merah polos yang lebih ramping, minimalis, dan ultra-modern.

    Diharapkan akan ada embossing halus dan bertekstur yang terintegrasi ke dalam kain, bukan potongan kontras putih yang mencolok, yang kemungkinan dipadukan dengan leher bulat sederhana.


  • Seragam tandang Wrexham musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Ryan dan Rob sangat menyukai penggunaan seragam tandang dan seragam ketiga untuk menceritakan kisah tertentu atau mengangkat unsur budaya Wales. Untuk musim 2025-26, mereka memilih desain berwarna kuning dan hijau cerah yang terinspirasi dari bunga daffodil.

    Rumor menyebutkan bahwa seragam tandang musim 2026-27 mungkin akan kembali menggunakan dasar warna putih, namun akan menyertakan pola geometris abstrak yang mencolok dalam warna merah atau hijau di bagian bahu atau dada, menjauh dari blok warna solid standar.


  • Seragam ketiga Wrexham musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam-seragam sebelumnya menampilkan slogan "Wrexham is the Name," penghormatan kepada Korban Tragedi Tambang Batubara Gresford, serta "Jangan lupa dari mana asalmu." Seragam musim 2026-27 diperkirakan akan menampilkan lirik tersembunyi yang benar-benar baru atau frasa dalam bahasa Welsh yang disesuaikan, yang dicetak di bagian dalam kerah atau di sepanjang tepi bawah bagian dalam seragam.