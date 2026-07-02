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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam West Ham Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru West Ham untuk musim 2026-27.

West Ham United akan memasuki era baru pada musim 2026-27, sehingga siklus seragam mereka yang akan datang menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun bocoran desain grafis dan pola kain untuk seragam tandang dan seragam ketiga masih dirahasiakan dengan ketat, perombakan besar-besaran dalam kemitraan komersial klub telah memberi kita gambaran pasti mengenai seperti apa tampilan seragam baru tersebut dari segi logistik.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru West Ham musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Seragam kandang West Ham musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang West Ham musim 2026-27 menghadirkan desain yang berani dan orisinal dengan kembalinya lengan berwarna ‘Bonds Blue’ yang ikonik. Seragam baru ini memadukan unsur tradisional dengan gaya kontemporer khas New Balance, dalam kolaborasi pertama klub dengan merek pakaian terkemuka tersebut. Warna claret yang ikonik pada bagian badan seragam dipercantik dengan detail chevron halus yang terjalin dalam kain, serta motif Claret & Blue pada kerah dan ujung lengan.


  • Seragam tandang West Ham musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Pembicaraan seputar seragam tandang mengarah pada tampilan yang bersih dan sangat modern, sebagai kontras terhadap nuansa retro pada seragam kandang. Bocoran awal menunjukkan bahwa seragam ini akan didominasi warna putih atau abu-abu sangat muda. Alih-alih aksen merah anggur dan biru seperti biasanya, rumor menyebutkan bahwa New Balance mungkin akan memilih pendekatan monokrom yang elegan, dengan kemungkinan menggunakan warna abu-abu arang gelap atau biru laut tua untuk lambang klub, sponsor, dan logo. Konsep keseluruhan tampaknya bertujuan untuk menciptakan seragam yang dapat dengan mudah dipadukan dengan busana kasual sehari-hari.



  • Seragam ketiga West Ham musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam ketiga biasanya menjadi ajang bagi merek untuk bereksperimen, dan kabar yang beredar menunjukkan bahwa New Balance tidak akan menahan diri untuk kampanye pertama mereka bersama West Ham. Rumor kuat mengarah pada warna dasar gelap, baik hitam pekat maupun biru laut tua. Agar tampil mencolok di bawah sorotan lampu stadion, seragam ini diperkirakan akan menampilkan detail berwarna biru langit elektrik atau merah anggur neon yang cerah pada kerah, ujung lengan, dan logo merek.

    Sama seperti motif chevron yang halus pada seragam kandang, seragam ketiga ini dikabarkan akan memiliki grafis geometris abstrak yang diembos pada kainnya, terinspirasi oleh arsitektur industri dan warisan pabrik besi di London Timur.