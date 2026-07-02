Seragam West Ham Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

West Ham United akan memasuki era baru pada musim 2026-27, sehingga siklus seragam mereka yang akan datang menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun bocoran desain grafis dan pola kain untuk seragam tandang dan seragam ketiga masih dirahasiakan dengan ketat, perombakan besar-besaran dalam kemitraan komersial klub telah memberi kita gambaran pasti mengenai seperti apa tampilan seragam baru tersebut dari segi logistik.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru West Ham musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.