Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Tottenham Hotspur Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Tottenham Hotspur untuk musim 2026-27.

Bocoran gambar awal dan profil desain resmi untuk seragam Tottenham Hotspur musim 2026-27 telah beredar. Nike tampaknya mengadopsi filosofi kontras yang mencolok untuk musim mendatang, dengan memadukan tampilan yang sangat tradisional dan bersih untuk pertandingan kandang dengan desain yang sangat futuristik dan dinamis untuk pertandingan tandang.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Tottenham Hotspur musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Seragam kandang Tottenham Hotspur musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang musim 2026-27 yang bocor ini ditujukan bagi para penggemar tradisi, dengan menghilangkan beberapa elemen blok warna yang lebih mencolok yang terlihat pada musim-musim sebelumnya untuk menonjolkan estetika yang segar dan bersih. Warna dasarnya didominasi oleh Lilywhite, dengan aksen biru tua pada panel samping, ujung lengan, dan logo Nike Swoosh.

    Fitur desain yang menonjol adalah garis-garis diagonal tonal yang sangat halus yang membentang di bagian dada, yang terinspirasi langsung dari seragam Hummel Spurs yang terkenal pada pertengahan 1980-an. Untuk melengkapi tampilan ini, lambang ayam jantan tradisional terpampang jelas di dada kiri, dan logo sponsor AIA berwarna merah cerah tetap menjadi pusat perhatian, menandai tahap akhir dari kesepakatan sponsor utama jangka panjang mereka.



  • Seragam tandang Tottenham Hotspur musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Berbeda jauh dengan seragam kandang yang minimalis, seragam tandang musim 2026-27 yang bocor ini menghadirkan tampilan yang sangat cerah dan dinamis. Nike menggunakan warna dasar Obsidian biru tua untuk bagian tubuh, namun sepenuhnya menutupi panel depan dengan pola grafis digital berenergi tinggi. Pola ini terdiri dari garis-garis diagonal tajam dan bergerigi yang bersinar dalam nuansa neon pink elektrik, ungu, dan oranye cerah, menciptakan efek cahaya berkecepatan tinggi dan futuristik.

    Untuk menjaga kejelasan di atas latar belakang yang begitu ramai, lambang Spurs, logo Nike Swoosh, dan logo sponsor AIA semuanya ditampilkan dalam warna putih solid yang kontras, sementara bagian atas punggung seragam tetap berwarna biru tua solid untuk memastikan nama dan nomor pemain mudah terbaca.


  • Seragam ketiga Tottenham Hotspur musim 2026-27, tanggal rilis & harga


    Meskipun desain visual konkret untuk seragam ketiga masih dirahasiakan, informasi awal menunjukkan bahwa seragam tersebut akan mengikuti pedoman terbaru Nike untuk tim elit, kemungkinan besar mengadopsi desain retro atau kombinasi warna alternatif.