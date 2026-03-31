Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Uruguay WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Uruguay untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
World Cup
Uruguay

Seragam Uruguay 2026 telah diperkenalkan — mulai dari versi baru yang memadukan warna biru sejuk dengan motif futuristik.

Seragam Timnas Uruguay untuk Piala Dunia 2026 telah hadir, memadukan warna biru langit klasik dengan motif baru yang mencolok. 

Terinspirasi oleh konsep "garra charrúa", identitas sepak bola yang mendalam yang ditandai oleh keberanian, ketangguhan, dan tekad tak tergoyahkan untuk bersaing, seragam Uruguay ini hadir untuk Piala Dunia FIFA 2026. Koleksi ini mencerminkan sebuah bangsa yang bermain dengan hati, integritas, dan rasa bangga yang tak kenal lelah. 

Desain ini menghormati sejarah panjang Uruguay sekaligus memperkuat intensitas emosional yang selalu menjadi ciri khas Celeste, di mana usaha, pengorbanan, dan keyakinan sama pentingnya dengan keterampilan.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Uruguay, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Uruguay

    Seragam Tuan Rumah Uruguay

    Seragam kandang ini mewakili esensi murni sepak bola Uruguay. Dibangun di atas fondasi klasik modern, seragam ini menampilkan sentuhan bersih dari warna biru langit ikonik Uruguay, dipadukan dengan aksen biru tua yang memperkuat kesan kejernihan dan kepercayaan diri. Kesederhanaan desainnya mencerminkan identitas tim: jujur, disiplin, dan didorong oleh kerja sama tim.

    • Iklan
    Uruguay, pergilah!

    Seragam tandang ini menghadirkan ekspresi yang lebih berani dari semangat juang Uruguay. Pola sayap yang mencolok membentang di bagian dada, melambangkan kemajuan, ambisi, dan perjuangan tanpa henti untuk meraih kemenangan. Bahasa visual ini mengacu pada pencapaian bersejarah Uruguay, termasuk perannya dalam momen-momen awal sepak bola dunia, sekaligus menampilkan kembali warisan tersebut melalui sudut pandang yang lebih tajam dan agresif. Seragam tandang ini merepresentasikan sisi Uruguay yang paling berani: kompak, tak kenal takut, dan tak tergoyahkan. 

Friendlies
Algeria crest
Algeria
ALG
Uruguay crest
Uruguay
URU