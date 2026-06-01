Tunisia 2026 kitsKappa
Seragam Timnas Tunisia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Tunisia 2026 telah diperkenalkan

Tema utama seragam Tunisia 2026 merupakan perayaan langsung atas julukan terkenal tim nasional tersebut, yaitu 'Elang Kartago.' Kappa merancang seluruh koleksi ini berdasarkan konsep tersebut, dengan memadukan identitas nasional Tunisia yang tradisional dengan tampilan yang kuat dan modern untuk Piala Dunia.

    Seragam kandang Tunisia

    Seragam kandang ini memiliki latar belakang putih bersih dan segar yang dipadukan dengan aksen merah mencolok. Ciri khasnya adalah motif bulu elang yang halus dan elegan yang membentang di bagian bahu dan lengan, dengan kerah bulat klasik sebagai bingkainya.



    Seragam Tandang Tunisia

    Seragam tandang ini menggunakan templat dan desain bulu yang sama, namun palet warnanya dibalik sepenuhnya, dengan warna dasar merah cerah yang dipadukan dengan grafis putih tajam untuk menjaga kesatuan tampilan turnamen.



    Seragam Ketiga Tunisia

    Sebagai alternatif yang lebih ramping, Kappa meluncurkan seragam ketiga berwarna serba hitam yang elegan. Seragam ini menonjol berkat panel jaring berstruktur pada bagian depan dan belakang, lambang tim berwarna penuh, serta kerah berpotongan V yang halus, bukan kerah bulat standar.