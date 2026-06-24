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Switzerland 2026 World Cup kitPUMA
Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Swiss untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

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Switzerland
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PUMA menghadirkan sentuhan khas Swiss yang berani melalui desain seragam kandang yang dinamis dan tampilan seragam tandang yang memikat menjelang turnamen di Amerika Utara.

Kembalinya Swiss ke Piala Dunia FIFA 2026 disertai dengan antusiasme baru seputar seragam, seiring Puma meluncurkan jersey kandang dan tandang baru yang memadukan kebanggaan nasional dengan gaya performa kontemporer. Meskipun jersey kandang telah diluncurkan secara resmi, cuplikan awal desain jersey tandang mulai beredar, sehingga menempatkan Nati sebagai sorotan utama dalam hal seragam menjelang turnamen musim panas mendatang di AS, Kanada, dan Meksiko.

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Warna merah dan putih yang menjadi ciri khas klasik Swiss mendapatkan interpretasi modern pada siklus ini, sementara bocoran warna alternatif menunjukkan bahwa Puma sedang menjelajahi wilayah baru untuk seragam tandang. Menjelang dimulainya Piala Dunia, berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam kandang dan tandang Swiss, termasuk tampilannya, kapan diluncurkan, dan berapa harganya.

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Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Swiss

  • Switzerland 2026 World Cup kit - closer lookPUMA

    Seragam Tuan Rumah Swiss

    Seragam kandang Swiss untuk Piala Dunia 2026 telah resmi diluncurkan, dengan Puma memperkenalkan kaos tersebut bersamaan dengan koleksi seragam kandang tim nasional Eropa lainnya pada Desember 2025. Desainnya tetap mempertahankan warna dasar merah tua yang menjadi ciri khas negara tersebut, dipercantik dengan aksen grafis putih dan detail chevron yang mencolok sebagai simbol presisi dan warisan budaya Swiss.

    Template modern dari Puma menghadirkan bahan performa yang ringan dan potongan ergonomis, memastikan seragam ini terlihat sama bagusnya di jalanan maupun di lapangan. Garis Puma berwarna putih yang tajam dan penempatan lambang yang rapi membuat estetika seragam ini selaras dengan identitas minimalis Swiss.

    Harga eceran untuk seragam kandang Swiss berkisar €100 / £85 untuk replika standar bagi penggemar, sedangkan edisi pertandingan otentik dan opsi khusus harganya lebih tinggi tergantung pada ukuran dan pengecer. Ukuran anak-anak juga biasanya tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.

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    • Iklan

  • Seragam Tandang Swiss

    Meskipun seragam kandang Swiss sudah dirilis, seragam tandang untuk Piala Dunia 2026 belum secara resmi diluncurkan; namun, bocoran dan cuplikan yang kuat memberikan gambaran jelas tentang apa yang akan datang. Menurut gambar-gambar awal yang beredar di kalangan pakar seragam tim nasional, Puma sedang mempersiapkan seragam tandang dengan warna dasar terang (kemungkinan putih atau warna netral pucat) yang dipadukan dengan aksen warna yang sangat kontras dengan tampilan seragam kandang berwarna merah.

    Desain seragam tandang yang bocor ini sejalan dengan estetika seragam tandang Puma secara umum untuk tahun 2026, yang bereksperimen dengan elemen grafis berani dan kombinasi warna modern pada seragam berbagai tim nasional. Meskipun detail peluncuran spesifik untuk Swiss belum dikonfirmasi, seragam tandang ini diperkirakan akan dirilis pada awal 2026, kemungkinan sekitar bulan Maret, mengikuti pola peluncuran Piala Dunia yang biasa.

    Setelah detail resmi diumumkan, harga seragam tandang diperkirakan akan mengikuti struktur harga seragam kandang, dengan versi replika untuk penggemar sekitar €100 / £85 dan edisi otentik kelas atas yang dihargai sesuai saat tersedia di toko-toko dan daring.

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