Seragam Timnas Swiss untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

Kembalinya Swiss ke Piala Dunia FIFA 2026 disertai dengan antusiasme baru seputar seragam, seiring Puma meluncurkan jersey kandang dan tandang baru yang memadukan kebanggaan nasional dengan gaya performa kontemporer. Meskipun jersey kandang telah diluncurkan secara resmi, cuplikan awal desain jersey tandang mulai beredar, sehingga menempatkan Nati sebagai sorotan utama dalam hal seragam menjelang turnamen musim panas mendatang di AS, Kanada, dan Meksiko.

Warna merah dan putih yang menjadi ciri khas klasik Swiss mendapatkan interpretasi modern pada siklus ini, sementara bocoran warna alternatif menunjukkan bahwa Puma sedang menjelajahi wilayah baru untuk seragam tandang. Menjelang dimulainya Piala Dunia, berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam kandang dan tandang Swiss, termasuk tampilannya, kapan diluncurkan, dan berapa harganya.

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