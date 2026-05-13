Seragam Timnas Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 menghadirkan sentuhan modern pada salah satu kombinasi warna paling ikonik di dunia sepak bola. Latar belakang merah polos menjadi panggung bagi garis-garis tipis berwarna kuning yang berulang, terinspirasi langsung dari bendera Spanyol dan lambang negara. Di bagian belakang leher, tertulis kata “ESPAÑA”, sebagai sentuhan halus namun bermakna yang dirancang untuk membawa semangat bangsa ke setiap pertandingan.

Adidas memadukan kaus ini dengan celana pendek biru tua yang dihiasi aksen merah dan kuning, serta kaus kaki biru tua yang melanjutkan palet warna nasional, menciptakan tampilan yang serasi dari ujung kepala hingga ujung kaki yang memadukan tradisi dengan teknologi performa modern.

Seragam kandang ini diluncurkan secara resmi pada 6 November 2025, tersedia melalui toko global adidas, toko RFEF, dan mitra ritel utama. Harganya sekitar £85 untuk replika dewasa, £120 untuk versi pemain asli, dan sekitar £60 untuk anak-anak, tergantung pada pengecernya.