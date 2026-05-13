Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Spain 2026 World Cup home kit - Merinoadidas
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Penampilan baru yang berani untuk La Roja: mengintip seragam Piala Dunia 2026 Spanyol yang menawan.

Seragam Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan identitas yang segar namun kaya akan tradisi. Adidas menghadirkan seragam yang berakar pada DNA sepak bola negara tersebut, memadukan palet warna klasik dengan sentuhan modern menjelang penampilan La Roja di Amerika Utara.

    Seragam kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 menghadirkan sentuhan modern pada salah satu kombinasi warna paling ikonik di dunia sepak bola. Latar belakang merah polos menjadi panggung bagi garis-garis tipis berwarna kuning yang berulang, terinspirasi langsung dari bendera Spanyol dan lambang negara. Di bagian belakang leher, tertulis kata “ESPAÑA”, sebagai sentuhan halus namun bermakna yang dirancang untuk membawa semangat bangsa ke setiap pertandingan.

    Adidas memadukan kaus ini dengan celana pendek biru tua yang dihiasi aksen merah dan kuning, serta kaus kaki biru tua yang melanjutkan palet warna nasional, menciptakan tampilan yang serasi dari ujung kepala hingga ujung kaki yang memadukan tradisi dengan teknologi performa modern.

    Seragam kandang ini diluncurkan secara resmi pada 6 November 2025, tersedia melalui toko global adidas, toko RFEF, dan mitra ritel utama. Harganya sekitar £85 untuk replika dewasa, £120 untuk versi pemain asli, dan sekitar £60 untuk anak-anak, tergantung pada pengecernya.

    Seragam Tandang Spanyol

    Desain seragam tandang Spanyol terinspirasi dari sejarah sastra negara tersebut yang gemilang. Pola warna pirite yang rumit dan menutupi seluruh permukaan, terinspirasi oleh gambar dan grafis yang ditemukan dalam buku-buku klasik dan manuskrip, menonjolkan latar belakang warna putih pudar yang mencerminkan warna halaman buku. Lengan dan garis lehernya menonjolkan detail warna emas dan merah anggur, sementara tulisan “ESPAÑA” terukir di bagian belakang leher, dengan huruf Ñ yang khas sebagai penghormatan terhadap bahasa Spanyol dan warisan budayanya.

    Harga berkisar sekitar £85 untuk replika dewasa, £120 untuk versi pemain asli, dan sekitar £60 untuk anak-anak, tergantung pada pengecer.

