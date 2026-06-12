Seragam Timnas Skotlandia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang Skotlandia untuk Piala Dunia 2026 telah resmi diluncurkan. adidas dan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) memperkenalkan desain baru berwarna biru tua ini pada 5 November 2025, dengan kaos tersebut mulai tersedia di toko-toko fisik dan daring pada 6 November 2025.

Seragam kandang ini menonjolkan kebanggaan nasional, dengan dasar biru tua yang menampilkan motif Saltire timbul, sebuah penghormatan yang tegas terhadap bendera Skotlandia yang terkenal, serta lambang di bagian tengah yang memberikan sentuhan retro. adidas juga mempertebal Three Stripes yang terkenal di bagian bahu, sehingga membuat versi ini terasa segar namun tetap berakar pada tradisi.

Permintaan pencarian untuk seragam Skotlandia telah melonjak setelah tim tersebut lolos kualifikasi, dengan para pengecer melaporkan lonjakan besar dalam minat dan pertanyaan mengenai kaos kandang dan replika.

Harga replika kaos kandang biasanya berkisar £75 di pasar utama, dengan ukuran remaja dan anak-anak tersedia dengan harga lebih murah melalui outlet resmi, serta opsi untuk menambahkan huruf khusus saat checkout.