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Scotland 2026 World Cup Home Kit playeradidas
Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Skotlandia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

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Scotland
World Cup

adidas menghadirkan koleksi terbaru bertema Skotlandia menjelang kembalinya tim tersebut ke Piala Dunia yang telah lama dinantikan.

Persiapan Skotlandia menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya soal gol dan babak kualifikasi — Tartan Army kini memiliki seragam baru untuk didukung saat negara mereka bersiap kembali ke panggung dunia setelah 28 tahun. adidas telah secara resmi memperkenalkan seragam kandang baru Skotlandia, dan para penggemar sangat antusias karena tim ini telah memastikan tempatnya di ajang bergengsi yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Dari warna seragam kandang yang terinspirasi Saltire hingga bocoran seragam tandang yang berani, pakaian Piala Dunia Skotlandia memadukan tradisi dengan sentuhan modern. Dengan permintaan seragam yang melonjak drastis sejak kualifikasi, berikut adalah rincian lengkap seragam kandang dan tandang Skotlandia, jadwal rilisnya, dan harganya.

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Belanja: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Skotlandia

  • Scotland 2026 World Cup Home Kitadidas

    Seragam Tuan Rumah Skotlandia

    Seragam kandang Skotlandia untuk Piala Dunia 2026 telah resmi diluncurkan. adidas dan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) memperkenalkan desain baru berwarna biru tua ini pada 5 November 2025, dengan kaos tersebut mulai tersedia di toko-toko fisik dan daring pada 6 November 2025.

    Seragam kandang ini menonjolkan kebanggaan nasional, dengan dasar biru tua yang menampilkan motif Saltire timbul, sebuah penghormatan yang tegas terhadap bendera Skotlandia yang terkenal, serta lambang di bagian tengah yang memberikan sentuhan retro. adidas juga mempertebal Three Stripes yang terkenal di bagian bahu, sehingga membuat versi ini terasa segar namun tetap berakar pada tradisi.

    Permintaan pencarian untuk seragam Skotlandia telah melonjak setelah tim tersebut lolos kualifikasi, dengan para pengecer melaporkan lonjakan besar dalam minat dan pertanyaan mengenai kaos kandang dan replika.

    Harga replika kaos kandang biasanya berkisar £75 di pasar utama, dengan ukuran remaja dan anak-anak tersedia dengan harga lebih murah melalui outlet resmi, serta opsi untuk menambahkan huruf khusus saat checkout.

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    • Iklan

  • Seragam Tandang Skotlandia

    Meskipun seragam kandang sudah dirilis dan laris manis, seragam tandang Skotlandia untuk Piala Dunia 2026 belum diluncurkan secara resmi, namun banyak bocoran yang beredar sehingga para penggemar sudah bisa melihat seperti apa tampilan seragam tersebut. Menurut laporan, seragam tandang ini diperkirakan akan diluncurkan sekitar Maret 2026, sesuai dengan jadwal peluncuran produk Piala Dunia yang biasa dilakukan adidas.

    Gambar-gambar awal yang beredar di internet menunjukkan warna dasar ‘Trace Scarlet’ (koral muda) yang mencolok, dipadukan dengan detail biru tua dan garis-garis tipis biru tua, sebuah perubahan segar dari palet warna tandang yang biasa. Nuansa retro yang terinspirasi, mirip dengan seragam Umbro Skotlandia tahun 1999 namun melalui lensa adidas, telah memicu perdebatan yang hidup di kalangan pendukung.

    Seperti halnya peluncuran seragam tandang tim lain, harga diperkirakan akan mengikuti struktur harga seragam kandang setelah angka resmi dikonfirmasi, dengan label harga ritel kemungkinan disesuaikan berdasarkan wilayah dan pengecer. Pantau terus pada musim semi 2026 untuk peluncuran lengkap dan opsi pemesanan awal.

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