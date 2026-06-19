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Scotland 2026 World Cup Home Kit playeradidas
Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Skotlandia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

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Scotland
World Cup

adidas menghadirkan koleksi busana terbaru bertema Skotlandia menjelang kembalinya tim tersebut ke Piala Dunia yang telah lama dinantikan.

Persiapan Skotlandia menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya soal gol dan babak kualifikasi — Tartan Army kini memiliki seragam baru untuk didukung saat negara mereka bersiap kembali ke panggung dunia setelah 28 tahun. adidas telah secara resmi memperkenalkan seragam kandang baru Skotlandia, dan para penggemar sangat antusias karena tim ini telah memastikan tempatnya di ajang bergengsi yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko.

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Mulai dari warna seragam kandang yang terinspirasi bendera Saltire hingga bocoran seragam tandang yang berani, pakaian Piala Dunia Skotlandia memadukan tradisi dengan sentuhan modern. Dengan permintaan seragam yang melonjak drastis sejak kualifikasi, berikut adalah ulasan lengkap mengenai seragam kandang dan tandang Skotlandia, jadwal peluncurannya, serta harganya.

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Belanja: Seragam Timnas Skotlandia untuk Piala Dunia FIFA 2026

  • Scotland 2026 World Cup Home Kitadidas

    Seragam Tuan Rumah Skotlandia

    Seragam kandang Skotlandia untuk Piala Dunia 2026 telah resmi diluncurkan. adidas dan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) memperkenalkan desain baru berwarna biru tua ini pada 5 November 2025, dengan kaos-kaos tersebut mulai tersedia di toko-toko fisik dan daring pada 6 November 2025.

    Seragam kandang ini menonjolkan kebanggaan nasional, dengan latar belakang biru tua yang menampilkan motif Saltire timbul, sebagai penghormatan yang tegas terhadap bendera Skotlandia yang terkenal, serta lambang di bagian tengah yang memberikan sentuhan retro. adidas juga mempertebal Three Stripes yang terkenal di bagian bahu, sehingga versi ini terasa segar namun tetap berakar pada tradisi.

    Permintaan pencarian untuk seragam Skotlandia telah melonjak pesat setelah tim ini lolos kualifikasi, dengan para pengecer melaporkan lonjakan besar dalam minat dan pertanyaan mengenai kaos kandang serta replika.

    Harga replika kaos kandang biasanya berkisar £75 di pasar-pasar utama, dengan ukuran remaja dan anak-anak tersedia dengan harga lebih murah melalui outlet resmi, serta opsi untuk menambahkan huruf kustom saat checkout.

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    • Iklan

  • Seragam Tandang Skotlandia

    Meskipun seragam kandang sudah tersedia dan laris manis, seragam tandang Skotlandia untuk Piala Dunia 2026 belum dirilis secara resmi, namun banyak bocoran yang beredar sehingga para penggemar sudah bisa melihat seperti apa tampilan seragam tersebut. Menurut laporan, seragam tandang tersebut diperkirakan akan diluncurkan sekitar Maret 2026, sejalan dengan jadwal peluncuran Piala Dunia yang biasa dilakukan adidas.

    Gambar-gambar awal yang beredar di internet menunjukkan warna dasar ‘Trace Scarlet’ (koral muda) yang mencolok, dipadukan dengan detail biru tua dan garis-garis tipis biru tua, sebuah perubahan segar dari palet warna seragam tandang yang biasa. Nuansa retro yang terinspirasi dari seragam Umbro Skotlandia tahun 1999—namun dengan sentuhan adidas—telah memicu perdebatan yang seru di kalangan pendukung.

    Seperti halnya peluncuran seragam tandang tim-tim lain, harga diperkirakan akan mengikuti struktur harga seragam kandang setelah angka resmi dikonfirmasi, dengan harga eceran kemungkinan besar ditetapkan sesuai wilayah dan pengecer. Nantikan peluncuran lengkap dan opsi pemesanan di muka pada musim semi 2026.

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