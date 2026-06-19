Persiapan Skotlandia menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya soal gol dan babak kualifikasi — Tartan Army kini memiliki seragam baru untuk didukung saat negara mereka bersiap kembali ke panggung dunia setelah 28 tahun. adidas telah secara resmi memperkenalkan seragam kandang baru Skotlandia, dan para penggemar sangat antusias karena tim ini telah memastikan tempatnya di ajang bergengsi yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko.
Mulai dari warna seragam kandang yang terinspirasi bendera Saltire hingga bocoran seragam tandang yang berani, pakaian Piala Dunia Skotlandia memadukan tradisi dengan sentuhan modern. Dengan permintaan seragam yang melonjak drastis sejak kualifikasi, berikut adalah ulasan lengkap mengenai seragam kandang dan tandang Skotlandia, jadwal peluncurannya, serta harganya.
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