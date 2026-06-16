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Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Selandia Baru untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal peluncuran, dan harga

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New Zealand

Puma meluncurkan seragam tim nasional Selandia Baru yang mencolok, yang terinspirasi oleh tanah, angin, dan identitas

Seragam Tim Nasional Selandia Baru untuk Piala Dunia FIFA 2026 telah diluncurkan oleh Puma, di mana “All Whites” mendapatkan serangkaian desain khas yang terinspirasi dari budaya, identitas, dan pemandangan alam Aotearoa.

Dengan memadukan elemen tradisional seperti daun pakis perak dengan narasi yang lebih mendalam yang terinspirasi oleh budaya Māori, seragam baru ini bertujuan untuk mencerminkan warisan budaya sekaligus pandangan modern dan global saat Selandia Baru bersiap untuk tampil di panggung internasional.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Selandia Baru, termasuk desain seragam kandang dan tandang.

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Belanja: Seragam Tim Nasional Selandia Baru untuk Piala Dunia FIFA 2026

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    Seragam Tuan Rumah Selandia Baru

    Seragam kandang Selandia Baru untuk tahun 2026 menonjolkan identitas ikonik negara tersebut, dengan motif pakis perak yang mencolok dan menutupi seluruh permukaan sebagai elemen utamanya.

    Kaos ini didominasi warna hitam, tetap setia pada paradoks identitas “All Whites”, dengan pola tonal yang membentang di bagian depan dan belakang, sehingga memberikan kedalaman dan tekstur pada seragam.

    Motif ini terinspirasi oleh lingkungan alam dan simbol nasional negara tersebut, memperkuat hubungan yang kuat dengan lanskap dan warisan Aotearoa. Detail putih digunakan untuk logo dan lambang Puma, menciptakan kontras terhadap dasar gelap, sementara “Aotearoa” muncul di bawah kerah belakang sebagai isyarat halus namun bermakna terhadap identitas nasional.

    Seragam Selandia Baru untuk tahun 2026 secara resmi diluncurkan pada Maret 2026 sebagai bagian dari peluncuran seragam internasional Puma yang lebih luas menjelang turnamen tersebut.


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    Seragam Tandang Selandia Baru

    Seragam tandang ini mengusung gaya yang lebih ekspresif, dengan palet warna yang lebih cerah dan inspirasi budaya yang kental.

    Kaus ini memiliki dasar warna putih dengan grafis berputar-putar di seluruh permukaannya, terinspirasi oleh Ngā Hau e Whā — empat angin — yang mewakili kekuatan arah yang berbeda di seluruh Selandia Baru. Desain yang mengalir ini menciptakan kesan gerakan di seluruh kain, melambangkan udara, nafas, dan keterikatan dengan tanah.

    Aksen hitam muncul di lambang, logo, dan panel samping, sementara tulisan “Aotearoa” kembali muncul di bagian belakang leher, mengaitkan desain ini dengan identitas nasional.

    Ini adalah seragam yang lebih konseptual dibandingkan versi kandang, menawarkan identitas visual yang khas untuk panggung global.

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