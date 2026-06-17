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Seragam Timnas Republik Demokratik Kongo untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

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Seragam Timnas Republik Demokratik Kongo 2026 Telah Diperkenalkan

Koleksi seragam Tim Nasional Republik Demokratik Kongo, yang diproduksi oleh Umbro, menampilkan serangkaian desain elegan yang terinspirasi oleh budaya setempat, yang diciptakan khusus untuk kampanye-kampanye besar mereka.

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Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Republik Demokratik Kongo

  • DR Congo home kit Umbro

    Seragam kandang DR Kongo

    Seragam kandang Republik Demokratik Kongo ini merayakan identitas tradisional tim dengan sentuhan modern yang dinamis, menggunakan latar belakang biru muda cerah yang mencolok—warna yang telah lama dikaitkan dengan tim Leopards. Ciri khasnya adalah tekstur motif leopard tone-on-tone yang sepenuhnya disesuaikan dan dicetak dengan teknik sublimasi, serta pola grafis bergelombang yang membentang di bagian bawah jersey, memudar secara mulus ke dalam kain. Garis tepi merah yang mencolok menonjolkan kerah bulat dan ujung lengan, yang mencerminkan warna bendera nasional Kongo.

    Lambang resmi FECOFA terpampang dengan bangga di atas dada, dihiasi dua bintang yang menandai gelar juara Piala Afrika (AFCON) bersejarah pada tahun 1968 dan 1974, sementara bendera nasional ditempatkan tepat di tengah di bawah garis leher, diimbangi dengan logo berlian ganda Umbro di dada sebelah kanan. Jersey ini dipadukan dengan celana pendek dan kaus kaki biru muda yang serasi untuk melengkapi seragam lengkap.




  • DR Congo away kit Umbro

    Seragam Tandang DR Kongo

    Seragam tandang Republik Demokratik Kongo menghadirkan estetika yang segar dan bersih, sekaligus tetap mempertahankan keterkaitan visual yang kuat dengan desain seragam kandang. Dengan latar belakang putih bersih, bagian bawah jersey ini menampilkan pola berlian geometris yang mencolok, yang berubah dari warna putih murni di bagian atas menjadi nuansa biru lembut di bagian bawah.

    Panel aksen biru cerah membentang di sepanjang bahu dan sisi jersey, dengan detail pinggiran biru yang serasi pada kerah dan ujung lengan untuk menyatukan keseluruhan tampilan. Tampilan alternatif yang segar dan modern ini dilengkapi dengan celana pendek putih dan kaus kaki putih yang serasi.


  • DR Congo third kit Umbro

    Seragam Ketiga DR Kongo

    Untuk seragam alternatif ketiga, Umbro memilih tata letak kontras yang kuat dan penuh energi yang menarik perhatian di lapangan. Seragam ini memiliki latar belakang merah solid dan intens, namun mengganti pola pada bagian tubuh yang ada pada seragam lainnya dengan desain grafis abstrak berwarna kuning mencolok yang menutupi seluruh lengan dan bahu.

    Seragam ini dipercantik dengan kerah bulat berwarna kuning cerah serta aksen putih dan merah pada ujung lengan. Sama seperti seragam kandang dan tandang, seragam ini menampilkan sentuhan akhir 3D yang menonjol dan berkualitas tinggi pada logo Umbro dan logo lainnya, dengan bendera nasional yang menjadi sorotan utama di bawah kerah.