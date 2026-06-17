Seragam Timnas Republik Demokratik Kongo untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang Republik Demokratik Kongo ini merayakan identitas tradisional tim dengan sentuhan modern yang dinamis, menggunakan latar belakang biru muda cerah yang mencolok—warna yang telah lama dikaitkan dengan tim Leopards. Ciri khasnya adalah tekstur motif leopard tone-on-tone yang sepenuhnya disesuaikan dan dicetak dengan teknik sublimasi, serta pola grafis bergelombang yang membentang di bagian bawah jersey, memudar secara mulus ke dalam kain. Garis tepi merah yang mencolok menonjolkan kerah bulat dan ujung lengan, yang mencerminkan warna bendera nasional Kongo.

Lambang resmi FECOFA terpampang dengan bangga di atas dada, dihiasi dua bintang yang menandai gelar juara Piala Afrika (AFCON) bersejarah pada tahun 1968 dan 1974, sementara bendera nasional ditempatkan tepat di tengah di bawah garis leher, diimbangi dengan logo berlian ganda Umbro di dada sebelah kanan. Jersey ini dipadukan dengan celana pendek dan kaus kaki biru muda yang serasi untuk melengkapi seragam lengkap.











