Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Prancis untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Prancis telah memperkenalkan seragam mereka untuk Piala Dunia 2026 — dan seragam tersebut sama sekali tidak biasa.

Menjelang digelarnya turnamen di Amerika Utara, Nike dan Federasi Sepak Bola Prancis mengangkat tema sejarah dengan meluncurkan koleksi yang terinspirasi oleh salah satu simbol paling ikonik yang menghubungkan kedua negara: Patung Liberty. Hasilnya adalah perpaduan berani antara warisan dan inovasi, di mana identitas tradisional Les Bleus ditampilkan kembali melalui sudut pandang yang segar dan modern.

Mulai dari seragam kandang berwarna biru tua yang elegan dengan detail premium hingga seragam tandang berwarna hijau mint yang berani dan belum pernah dikenakan Prancis sebelumnya, seragam-seragam ini sudah menjadi perbincangan hangat menjelang turnamen.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Prancis untuk Piala Dunia 2026, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

Belanja: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Prancis

  • France 2026 World Cup Home KitNike

    Seragam Tuan Rumah Prancis

    Prancis tetap setia pada akar tradisinya untuk musim 2026, namun dengan sentuhan mewah.

    Seragam kandang hadir dalam warna biru tua “Game Royal”, dipercantik dengan aksen tembaga metalik pada lambang dan logo Nike. Pilihan warnanya pun tidak sembarangan, dengan detail tembaga yang berfungsi sebagai penghormatan terhadap bahan asli Patung Liberty sebelum mengalami oksidasi.

    Dari segi desain, Nike telah melakukan terobosan. Jersey ini menampilkan pola tonal menyeluruh yang menggabungkan grafis terinspirasi FFF, memberikan kesan tekstur yang lebih kaya dan gaya fashion-forward dibandingkan seragam turnamen sebelumnya. Kerah polo modern, putih di bagian depan dan memudar menjadi biru tua di bagian belakang, menambahkan sentuhan klasik, dilengkapi dengan detail tricolor yang halus.

    Ini adalah evolusi yang rapi dari tampilan tradisional Prancis, yang terlihat familiar sekilas, namun sarat dengan detail saat dilihat lebih dekat.

  • France 2026 World Cup Away KitNike

    Seragam Tandang Prancis

    Jika seragam kandang tampil aman-aman saja, seragam tandang justru sebaliknya.

    Prancis tampil berani dengan warna dasar hijau mint, yang merupakan yang pertama dalam sejarah negara tersebut, dipadukan dengan logo dan detail berwarna tembaga. Kombinasi warna ini secara langsung merujuk pada permukaan Patung Liberty yang teroksidasi, yang selaras dengan tema sejarah Prancis-Amerika yang lebih luas.

    Dikenal secara internal sebagai konsep “Liberté”, seragam ini merayakan hubungan budaya antara Prancis dan Amerika Serikat, dengan patung itu sendiri yang merupakan hadiah dari Prancis pada tahun 1886.

    Sentuhan akhir mencakup aksen tiga warna pada ujung lengan dan lambang dengan efek tembaga, yang membantu menyeimbangkan desain yang sudah menjadi salah satu yang paling khas di seluruh siklus Piala Dunia 2026.

    Suka atau tidak suka, ini adalah sebuah pernyataan.

